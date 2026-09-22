Madre y padrastro fueron capturados por la muerte de una bebé de dos años: habían asegurado que la niña se lesionó en medio de una pataleta

La menor fue trasladada el 16 de septiembre a un centro asistencial y luego al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro - crédito Policía

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La Policía de Caldas capturó a la madre y al padrastro de una niña de dos años que murió tras ingresar con lesiones de gravedad a un centro asistencial de La Dorada.

Los detenidos, de 25 y 39 años, son investigados por su presunta responsabilidad en el caso.

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La menor fue atendida el miércoles 16 de septiembre y luego trasladada de urgencia al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Allí murió durante la noche del domingo 20 de septiembre.

Versión inicial

Las autoridades indagan las circunstancias en las que la niña sufrió las lesiones que derivaron en su muerte. La Policía señaló que los adultos habrían explicado inicialmente que se trató de un supuesto episodio de rabia de la menor.

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía en Caldas efectuó las detenciones por orden judicial. El procedimiento contó con coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios, pruebas físicas e información sobre el entorno en el que la víctima resultó lesionada. Esos elementos sustentaron las actuaciones judiciales contra los dos adultos.

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Al comienzo, la madre y su pareja eran requeridos por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Tras la confirmación del fallecimiento, la Fiscalía inició el proceso para ajustar la calificación jurídica e imputar homicidio, según avance la investigación.

El caso permanece bajo indagación y las autoridades deberán establecer las causas de la muerte, la secuencia de los hechos y la posible responsabilidad penal de los capturados. La muerte de la menor cambió el curso de la actuación que inicialmente se había abierto por las lesiones que sufrió.