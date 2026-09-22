Colombia

Madre y padrastro fueron capturados por la muerte de una bebé de dos años: habían asegurado que la niña se lesionó en medio de una pataleta

La diligencia de investigación criminal se realizó con la Fiscalía, tras reunir pruebas sobre el caso, mientras el ente acusador modifica la imputación inicial de tentativa de homicidio agravado por el deceso

La menor fue trasladada el 16 de septiembre a un centro asistencial y luego al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro - crédito Policía
La menor fue trasladada el 16 de septiembre a un centro asistencial y luego al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro - crédito Policía
Guardar

La Policía de Caldas capturó a la madre y al padrastro de una niña de dos años que murió tras ingresar con lesiones de gravedad a un centro asistencial de La Dorada.

Los detenidos, de 25 y 39 años, son investigados por su presunta responsabilidad en el caso.

PUBLICIDAD

La menor fue atendida el miércoles 16 de septiembre y luego trasladada de urgencia al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Allí murió durante la noche del domingo 20 de septiembre.

Versión inicial

Las autoridades indagan las circunstancias en las que la niña sufrió las lesiones que derivaron en su muerte. La Policía señaló que los adultos habrían explicado inicialmente que se trató de un supuesto episodio de rabia de la menor.

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía en Caldas efectuó las detenciones por orden judicial. El procedimiento contó con coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios, pruebas físicas e información sobre el entorno en el que la víctima resultó lesionada. Esos elementos sustentaron las actuaciones judiciales contra los dos adultos.

PUBLICIDAD

Al comienzo, la madre y su pareja eran requeridos por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Tras la confirmación del fallecimiento, la Fiscalía inició el proceso para ajustar la calificación jurídica e imputar homicidio, según avance la investigación.

El caso permanece bajo indagación y las autoridades deberán establecer las causas de la muerte, la secuencia de los hechos y la posible responsabilidad penal de los capturados. La muerte de la menor cambió el curso de la actuación que inicialmente se había abierto por las lesiones que sufrió.

Temas Relacionados

Muerte niña 2 añosLa DoradaCaldasCaptura madre y padrastroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Iván Duque cuestionó el liderazgo y la estrategia digital de Gustavo Petro: “Es un gran líder de nada”

El expresidente cuestionó el estilo político de Petro cuando fue jefe de Estado y lo acusó de recurrir a la presión, las amenazas y el conflicto para ejercer el poder

Iván Duque cuestionó el liderazgo y la estrategia digital de Gustavo Petro: “Es un gran líder de nada”

Familia del guarda de seguridad de Transmilenio asesinado podría recibir millonaria indemnización: estas son las razones según experto

La reclamación podría involucrar al empleador, a la Alcaldía de Bogotá y al operador del sistema, si se establecen omisiones prevenibles frente a los riesgos que enfrentaban quienes intervenían ante evasores

Familia del guarda de seguridad de Transmilenio asesinado podría recibir millonaria indemnización: estas son las razones según experto

Exministro Alejandro Gaviria arremetió contra Abelardo de la Espriella por presunto veto a Bruce Mac Master: “Gobierno cada vez más prepotente, aislado e ineficaz”

Las informaciones indicarían que los ministros tendrían impedido reunirse directamente con el dirigente empresarial, pese al respaldo de la junta directiva de la Andi a su continuidad, lo que se suma a las versiones sobre aparentes presiones políticas en otros nombramientos gremiales

Exministro Alejandro Gaviria arremetió contra Abelardo de la Espriella por presunto veto a Bruce Mac Master: “Gobierno cada vez más prepotente, aislado e ineficaz”

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero este 22 de septiembre, cuando inician las competencias de los colombianos en atletismo

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

Fútbol no pero BTS sí: fuerte polémica por cierre del estadio El Campín por montaje de concieto de Kpop mientras se recupera la gramilla

Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre