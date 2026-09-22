Colombia

Thania Vega, esposa del polémico coronel (r) Plazas Vega, será la nueva embajadora de Colombia en Perú: este es su perfil

El Gobierno de Keiko Fujimori otorgó el beneplácito a la exsenadora colombiana, cuyo traslado a Lima depende aún del decreto definitivo y de su posesión formal

La designación de Vega fue oficializada luego de que recibiera el beneplácito por parte del Gobierno de Perú - crédito Archivo Colprensa
La designación de Vega fue oficializada luego de que recibiera el beneplácito por parte del Gobierno de Perú - crédito Archivo Colprensa
Guardar

Se sigue conformando el equipo que representará al Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ante el resto del mundo.

El turno fue para Thania Vega de Plazas que estará a cargo de la embajada de Colombia en Perú, luego de que el Ejecutivo del país sudamericano, en cabeza de la presidenta Keiko Fujimori, otorgara el beneplácito para su designación, según información revelada por El Espectador.

PUBLICIDAD

El nombramiento, conocido el 21 de septiembre de 2026, aún requiere la expedición del decreto definitivo y el acto formal de posesión antes del traslado de la futura diplomática a Perú. El Gobierno Nacional deberá completar esos procedimientos en el transcurso de los días.

Su llegada a Lima busca cubrir una vacante prolongada y forma parte de la normalización de las relaciones bilaterales impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La designación se inscribe en la renovación de la representación exterior colombiana. El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe recibió el beneplácito para encabezar la embajada en Ecuador, mientras María Consuelo Araújo fue nombrada embajadora en Estados Unidos, Tania Gillinski será la delegada diplomática en Israel, Mauricio Gaona asumirá la misión ante la Organización de las Naciones Unidas y Alejandro Ordóñez representará al país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

PUBLICIDAD

La designación busca cubrir la vacante prolongada en la embajada de Colombia en Perú y normalizar las relaciones bilaterales - crédito Captura de Pantalla Congreso Visible/Sitio web
La designación busca cubrir la vacante prolongada en la embajada de Colombia en Perú y normalizar las relaciones bilaterales - crédito Captura de Pantalla Congreso Visible/Sitio web

Perfil de Thania Vega

Oriunda de Villavicencio, Ruby Thania Vega de Plazas es abogada de profesión, aunque previamente cursó Comunicación Social en la Universidad Javeriana pero no culminó la carrera.

En su trayectoria profesional, se destaca su paso por el Senado de la República en el periodo 2014-2018, donde integró la lista cerrada del partido Centro Democrático. Durante esa etapa participó en debates sobre seguridad, defensa y otros asuntos nacionales.

En cuanto a su entorno familiar, es hija de Miguel Francisco Vega Uribe, exmilitar y exministro de Defensa en el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986).

Alfonso Plazas Vega y Thania Vega - crédito Archivo Colprensa
Alfonso Plazas Vega y Thania Vega - crédito Archivo Colprensa

Igualmente, la futura embajadora es reconocida por ser la esposa de Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro del Ejército Nacional, que comandó la retoma del Palacio de Justicia tras la toma del edificio por el M-19, ocurrida en noviembre de 1985. De hecho, Vega de Plazas escribió el libro “¡Qué injusticia!“ en la que expone su defensa al exmilitar.

Plazas Vega enfrentó procesos judiciales vinculados con las desapariciones ocurridas durante esos hechos. En Colombia, fue condenado y posteriormente absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, un tribunal federal de Estados Unidos lo absolvió en un juicio civil por el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

Tras ese fallo en Estados Unidos, el oficial retirado declaró a Caracol Radio que estaba “muy contento” por haber sido absuelto por segunda vez. “En ambos casos he presentado la cara con la frente alta, con humildad, eso sí, y con la seguridad de que hemos cumplido a los colombianos”, afirmó a la cadena radial.

Vale mencionar que el presidente Abelardo De la Espriella expresó públicamente su respaldo a Plazas Vega antes y después de ese proceso judicial en el país norteamericano.

Embajada de Colombia en Perú - crédito Captura de Pantalla X
Embajada de Colombia en Perú - crédito Captura de Pantalla X

Retos en la embajada en Lima

La misión diplomática en Lima permanecía sin titular desde hacía un período prolongado. De hecho, la última representante colombiana en territorio peruano fue María Claudia Mosquera Jaramillo, durante el gobierno de Iván Duque (2018 - 2022).

La administración colombiana vinculó el nombramiento de Vega de Plazas con el acercamiento que comenzó durante la visita de una delegación oficial a la toma de posesión de Keiko Fujimori.

La relación entre Bogotá y Lima había atravesado tensiones durante el gobierno de Gustavo Petro por las diferencias alrededor de la detención del expresidente peruano Pedro Castillo y la llegada de Dina Boluarte al poder. Con el cambio de administración en Colombia, el Ejecutivo busca una relación distinta con el país vecino.

El acercamiento con Perú se articula con la estrategia de fortalecer los lazos con los países andinos y del cono sur, mediante cooperación fronteriza y acciones conjuntas contra la criminalidad en zonas limítrofes. En la frontera sur de Colombia se anunciaron operaciones conjuntas con Estados Unidos y Ecuador, una iniciativa mencionada por el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.

Temas Relacionados

Thania VegaEmbajada de Colombia en PerúCancillería de ColombiaCoronel Plazas VegaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

La hija del exmandatario se refirió también al alcance de posibles denuncias contra Pineda por la recolección de fondos que ha realizado como persona natural para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

Así comenzo la participación de la delegación colombiana, liderada por José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU: “¿Cómo no pensar en los niños, niñas y jóvenes de Colombia?”

El vicepresidente, acompañado por el canciller Omar Bula y el embajador del país ante el organismo multilateral, Mauricio Gaona, afirmó que el Gobierno buscará consolidar alianzas, captar capitales y fortalecer los vínculos de cooperación económica y de seguridad

Así comenzo la participación de la delegación colombiana, liderada por José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU: “¿Cómo no pensar en los niños, niñas y jóvenes de Colombia?”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Juzgado de Bogotá le lanzó ultimátum a la esposa de Abelardo de la Espriella: la primera dama Ana Lucía Pineda tendrá que revelar cuánto dinero recaudó su fundación para damnificados del terremoto

El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, cuestionó la ausencia de respuesta a su derecho de petición, radicado hace 29 días, con el que pretendía conocer los recursos recibidos para los perjudicados por el fuerte sismo y los mecanismos de control sobre su destino

Juzgado de Bogotá le lanzó ultimátum a la esposa de Abelardo de la Espriella: la primera dama Ana Lucía Pineda tendrá que revelar cuánto dinero recaudó su fundación para damnificados del terremoto

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

La intérprete expresó su emoción por representar a la cantante y destacó que la residencia en Madrid llevó parte de la esencia de Barranquilla al público español

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

América de Cali se refirió a la deuda que tiene el equipo con el delantero Duván Vergara: “Reconocemos que existe”

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero este 22 de septiembre, cuando inician las competencias de los colombianos en atletismo