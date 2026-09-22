Thania Vega, esposa del polémico coronel (r) Plazas Vega, será la nueva embajadora de Colombia en Perú: este es su perfil

La designación de Vega fue oficializada luego de que recibiera el beneplácito por parte del Gobierno de Perú - crédito Archivo Colprensa

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Se sigue conformando el equipo que representará al Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ante el resto del mundo.

El turno fue para Thania Vega de Plazas que estará a cargo de la embajada de Colombia en Perú, luego de que el Ejecutivo del país sudamericano, en cabeza de la presidenta Keiko Fujimori, otorgara el beneplácito para su designación, según información revelada por El Espectador.

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El nombramiento, conocido el 21 de septiembre de 2026, aún requiere la expedición del decreto definitivo y el acto formal de posesión antes del traslado de la futura diplomática a Perú. El Gobierno Nacional deberá completar esos procedimientos en el transcurso de los días.

Su llegada a Lima busca cubrir una vacante prolongada y forma parte de la normalización de las relaciones bilaterales impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La designación se inscribe en la renovación de la representación exterior colombiana. El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe recibió el beneplácito para encabezar la embajada en Ecuador, mientras María Consuelo Araújo fue nombrada embajadora en Estados Unidos, Tania Gillinski será la delegada diplomática en Israel, Mauricio Gaona asumirá la misión ante la Organización de las Naciones Unidas y Alejandro Ordóñez representará al país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

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La designación busca cubrir la vacante prolongada en la embajada de Colombia en Perú y normalizar las relaciones bilaterales - crédito Captura de Pantalla Congreso Visible/Sitio web

Perfil de Thania Vega

Oriunda de Villavicencio, Ruby Thania Vega de Plazas es abogada de profesión, aunque previamente cursó Comunicación Social en la Universidad Javeriana pero no culminó la carrera.

En su trayectoria profesional, se destaca su paso por el Senado de la República en el periodo 2014-2018, donde integró la lista cerrada del partido Centro Democrático. Durante esa etapa participó en debates sobre seguridad, defensa y otros asuntos nacionales.

En cuanto a su entorno familiar, es hija de Miguel Francisco Vega Uribe, exmilitar y exministro de Defensa en el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986).

Alfonso Plazas Vega y Thania Vega - crédito Archivo Colprensa

Igualmente, la futura embajadora es reconocida por ser la esposa de Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro del Ejército Nacional, que comandó la retoma del Palacio de Justicia tras la toma del edificio por el M-19, ocurrida en noviembre de 1985. De hecho, Vega de Plazas escribió el libro “¡Qué injusticia!“ en la que expone su defensa al exmilitar.

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Plazas Vega enfrentó procesos judiciales vinculados con las desapariciones ocurridas durante esos hechos. En Colombia, fue condenado y posteriormente absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, un tribunal federal de Estados Unidos lo absolvió en un juicio civil por el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

Tras ese fallo en Estados Unidos, el oficial retirado declaró a Caracol Radio que estaba “muy contento” por haber sido absuelto por segunda vez. “En ambos casos he presentado la cara con la frente alta, con humildad, eso sí, y con la seguridad de que hemos cumplido a los colombianos”, afirmó a la cadena radial.

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Vale mencionar que el presidente Abelardo De la Espriella expresó públicamente su respaldo a Plazas Vega antes y después de ese proceso judicial en el país norteamericano.

Embajada de Colombia en Perú - crédito Captura de Pantalla X

Retos en la embajada en Lima

La misión diplomática en Lima permanecía sin titular desde hacía un período prolongado. De hecho, la última representante colombiana en territorio peruano fue María Claudia Mosquera Jaramillo, durante el gobierno de Iván Duque (2018 - 2022).

La administración colombiana vinculó el nombramiento de Vega de Plazas con el acercamiento que comenzó durante la visita de una delegación oficial a la toma de posesión de Keiko Fujimori.

La relación entre Bogotá y Lima había atravesado tensiones durante el gobierno de Gustavo Petro por las diferencias alrededor de la detención del expresidente peruano Pedro Castillo y la llegada de Dina Boluarte al poder. Con el cambio de administración en Colombia, el Ejecutivo busca una relación distinta con el país vecino.

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El acercamiento con Perú se articula con la estrategia de fortalecer los lazos con los países andinos y del cono sur, mediante cooperación fronteriza y acciones conjuntas contra la criminalidad en zonas limítrofes. En la frontera sur de Colombia se anunciaron operaciones conjuntas con Estados Unidos y Ecuador, una iniciativa mencionada por el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.