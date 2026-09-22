Siguen los problemas con los helicópteros Mi-17 del Ejército colombiano: Estados Unidos descartó asumir su mantenimiento

Estados Unidos descartó asumir el mantenimiento y el suministro de repuestos de los helicópteros Mi-17 del Ejército de Colombia - crédito Vertol Systems Company

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El Gobierno de los Estados Unidos descartó asumir el mantenimiento y el suministro de repuestos de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional de Colombia, una decisión que deja en manos de empresas privadas la recuperación de una flota de origen ruso reducida a ocho aeronaves operativas.

La posición también excluye la participación estadounidense en el proceso contractual abierto por el Ministerio de Defensa Nacional, según informó Caracol Radio.

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Solo 8 helicópteros permanecen en operación, de los 25 que el Ejército adquirió a la Federación de Rusia entre 1996 y 2007. Un análisis del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 3, fechado el 13 de agosto de 2026, señaló que la flota actual está compuesta por 20 unidades.

Nueve aeronaves permanecen en tierra a la espera de mantenimiento mayor, dos quedaron fuera de servicio después de siniestros y una avanza hacia su baja definitiva. Las cinco unidades restantes ya fueron retiradas del inventario.

La falta de intervenciones técnicas redujo 46,4% las horas de vuelo de los Mi-17 durante los últimos tres años. Las sanciones internacionales contra Rusia por la invasión de Ucrania han limitado la contratación directa de fabricantes o empresas de ese país para realizar reparaciones mayores.

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Los helicópteros cumplen funciones de transporte de tropas, abastecimiento, evacuaciones y operaciones en zonas de difícil acceso. La reducción de su disponibilidad afecta esas capacidades operativas del Ejército.