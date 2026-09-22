Colombia

Presunto caso de acoso originó enfrentamiento en un vagón del metro de Medellín: todo quedó en video

Una pasajera acusó a un hombre de observar y querer tocar a mujeres dentro de un vagón, él rechazó los señalamientos

“La más buena del vagón”, la frase que agravó una discusión en el Metro de Medellín - crédito Rio Noticias/X

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Una confrontación entre pasajeros en un vagón del Metro de Medellín quedó registrada en un video que circula en redes sociales el 21 de septiembre de 2026. La grabación muestra a una mujer que increpa a un joven, a quien señala por supuestos comentarios y contactos inapropiados hacia varias usuarias del sistema de transporte.

El material comienza cuando la discusión ya había escalado. Por ese motivo, las imágenes no permiten identificar qué pasó antes del cruce verbal ni verificar de forma independiente la acusación contra el hombre.

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En el audio, la mujer eleva el tono y lanza insultos contra el joven. “Pregúntele a quien tocó”, le responde él cuando ella lo llama “hijo de puta”.

La pasajera insiste en que otras personas habrían presenciado lo ocurrido. “¿Vas a seguir morboseando a las mujeres?”, le reclama. Luego asegura que quienes estaban cerca lo vieron y sostiene que el joven volvió a mirar a las usuarias a las que hacía referencia.

Mujer confrontó a un joven en el Metro de Medellín por supuestos contactos inapropiados - crédito @LaJornadaco/X
Mujer confrontó a un joven en el Metro de Medellín por supuestos contactos inapropiados - crédito @LaJornadaco/X

Durante el intercambio, la mujer explica que reaccionó con temor en un primer momento. “Del susto, porque así somos”, afirma.

Más adelante, la pasajera cambia el tono y le advierte que ya no siente miedo. “Todas fueron y me vieron”, le dice. También lo acusa de haberla tocado: “Viniste a tocarme a mí”.

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El joven rechaza esos señalamientos. En distintos pasajes, responde a los insultos con expresiones ofensivas y cuestiona a la mujer por confrontarlo frente a otros viajeros.

La tensión aumentó cuando el señalado lanzó una frase que generó reacciones entre quienes compartieron el video: “La más buena del vagón”.

El hombre, cuya identidad no fue difundida, niega la acusación de haber tocado a alguna pasajera. “No, sí, cuidado”, responde en uno de los momentos más tensos del intercambio.

También le pregunta si lo va a golpear: “¿La va a dar una o qué?”. La mujer contesta con otra pregunta y vuelve a calificarlo de “descarado”.

Tensión en un vagón del Metro de Medellín tras acusación contra un pasajero - crédito LaJornadaco/X
Tensión en un vagón del Metro de Medellín tras acusación contra un pasajero - crédito LaJornadaco/X

La grabación evidencia que otros pasajeros estaban presentes y que la confrontación llamó su atención. Sin embargo, no se escucha con claridad si alguno intervino para respaldar una de las versiones, separar a los involucrados o solicitar asistencia al personal del sistema.

El caso abrió una discusión sobre la forma de actuar ante denuncias de presunto acoso en espacios públicos. Parte de los comentarios en redes respalda a la mujer y plantea que este tipo de señalamientos debe tomarse con seriedad, incluso cuando no exista un registro completo de la situación.

Otros usuarios piden cautela antes de atribuir responsabilidades. Señalan que el video solo muestra una fracción de la confrontación y que carece de datos sobre el momento previo.

Video en TransMilenio alerta por amenaza contra una pasajera en Bogotá

Una mujer denunció que fue amenazada con un arma blanca dentro de un bus de TransMilenio, en Bogotá. La pasajera grabó parte del episodio en un servicio H83 con destino al Portal Usme, según un video difundido en redes sociales.

En las imágenes, un hombre le advierte: “Bájese o la cojo a puñaladas”. La presunta víctima viajaba con una compañera y ambas decidieron descender en la siguiente estación por temor a que el ataque se concretara.

Una mujer realizó una grabación en la que alerta sobre una persona que la habría amenazado de muerte - crédito AsoRed ApoyoColombia / Facebook

Versiones preliminares indican que la mujer buscó apoyo policial en estaciones cercanas, aunque no habría encontrado uniformados durante el recorrido.

De acuerdo con La FM, la Policía Metropolitana de Bogotá no había recibido un reporte formal sobre el caso. La difusión del registro, por sí sola, no sustituye una denuncia ante las autoridades.

El episodio reavivó reclamos por la seguridad de las usuarias del transporte público. La Secretaría Distrital de la Mujer informó que realizó 210.556 atenciones durante el primer semestre de 2026 y que el 64% correspondió a situaciones de violencia. Además, identificó a 1.934 mujeres con riesgo de feminicidio.

Tras lo anterior, el concejal Juan David Quintero pidió reforzar la vigilancia en el sistema y propuso priorizar un escuadrón especializado para atender hechos de violencia y convivencia en el transporte.

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