Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 22 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.201,49 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0,8% respecto al precio de cierre anterior de 3.176,05 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 2,22%, aunque en el último año su valor ha descendido un 13,74%.

PUBLICIDAD

El dólar estadounidense frente al peso colombiano muestra una tendencia positiva sostenida durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la divisa americana en el mercado local.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 6,41%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,57%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue la reunión entre el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y la mandataria costarricense Laura Fernández

El jefe de Estado publicó un breve balance de su primera reunión con su homóloga centroamericana. El encuentro se ejecutó, especialmente, sobre la cooperación técnica y la integración en contra del narcoterrorismo

Así fue la reunión entre el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y la mandataria costarricense Laura Fernández

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El Icfes publicará el 25 de septiembre los resultados de Saber 11 para más de 500.000 personas: así se lee el reporte

Las calificaciones corresponden a quienes rindieron la evaluación de educación media calendario A el 26 de julio y estarán disponibles para cada participante. Contiene con datos por módulo, percentiles y niveles de rendimiento

El Icfes publicará el 25 de septiembre los resultados de Saber 11 para más de 500.000 personas: así se lee el reporte

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 22 de septiembre

La moneda europea ha registrado un alza respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 22 de septiembre

Christian Garcés advirtió sobre falta de información sobre algunos puntos del Presupuesto General para 2027: “No la firmo si no hay claridad”

El senador indicó que debe profundizarse en los recursos requeridos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto

Christian Garcés advirtió sobre falta de información sobre algunos puntos del Presupuesto General para 2027: “No la firmo si no hay claridad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

ENTRETENIMIENTO

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

Jorge Barón le pidió a Westcol tenerlo en cuenta para ‘Stream Fighters 5′: retó a famoso YouTuber español a subirse al ring

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses

El jugador colombiano Miguel Ángel Borja fue calificado de “arrogante” en México: “Cae mal”