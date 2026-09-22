Colombia

Exministro Wilson Ruiz asumió la defensa del mexicano Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, detenido en Colombia por no acatar un fallo judicial

El creador de contenido mexicano fue arrestado el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tras una orden emitida por un juzgado de Cali

Wilson Ruiz - crédito Chema Moya/EFE/Redes sociales
El anuncio de Wilson Ruiz fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Chema Moya/EFE/Redes sociales
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Wilson Ruiz, exministro de Justicia, asumió la defensa de Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, tras su detención en Bogotá por una orden de arresto por desacato.

El creador de contenido mexicano fue detenido el domingo 13 de septiembre de 2026 en el aeropuerto Internacional El Dorado, en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de Cali.

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El exministro Wilson Ruiz anunció que su oficina de abogados acompañará y reforzará la representación jurídica de Adrián en nombre de la Fundación Nueva Democracia y de Laura Gómez.

“Desde mi Oficina de Abogados acompañaremos y reforzaremos la defensa jurídica de Samuel Adrián, en representación de la Fundación Nueva Democracia y Laura Gómez”, indicó Ruiz en su cuenta oficial de X.

Wilson Ruiz - crédito @WilsonRuizO/X
Wilson Ruiz, exministro de Justicia, asumió la defensa de Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans - crédito @WilsonRuizO/X

Ruiz informó que su equipo jurídico actuará en favor de Samuel Adrián y sostuvo que la defensa se centrará en la protección de la libertad de expresión, la familia y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, llegó a Bogotá pese a haber advertido públicamente que podía ser privado de la libertad”, aseveró Ruiz.

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El director y creador de contenido llegó a la capital colombiana pese a que había advertido en público que podía ser privado de la libertad.

“Defendemos la libertad de expresión, la familia y los derechos prevalentes de nuestros niños, niñas y adolescentes”, puntualizó el exministro.

Wilson Ruiz - crédito @WilsonRuizO/X
El director y creador de contenido llegó a la capital colombiana pese a que había advertido en público que podía ser privado de la libertad - crédito @WilsonRuizO/X

Qué motivó la orden de arresto por desacato

Tras aterrizar en Bogotá, las autoridades trasladaron a Adrián a una dependencia policial situada dentro de El Dorado. Allí iniciaron el trámite para ejecutar la orden judicial.

La Policía Nacional de Colombia precisó que el procedimiento no corresponde a una captura por un delito. La medida deriva de una sanción impuesta dentro de un proceso por desacato y no de una investigación penal.

El expediente se relaciona con una acción presentada por el médico Mario Angulo, a quien Adrián menciona en el documental y en publicaciones posteriores.

Según la información conocida, el director se negó a retirar el contenido audiovisual. Ese hecho motivó las sanciones.

La versión de Samuel Adrián sobre el proceso

En un video difundido por Fundamento, productora vinculada al documental, Adrián dijo que recibió la notificación en Panamá. También afirmó que la decisión surgió por declaraciones incluidas en Colombia: fábrica de niños trans y por grabaciones atribuidas a Angulo sobre tratamientos a menores.

Antes de abordar su vuelo, Adrián difundió un mensaje desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Allí aseguró que una providencia ordenaba 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales.

Este video fue grabado antes de su arresto en Colombia, el cual anticipaba por negarse a eliminar el documental 'Fábrica de niños trans' - crédito redes sociales

El documental aborda supuestos tratamientos y protocolos médicos asociados con la transición de género en niños y adolescentes en Colombia. Adrián también pidió respaldo al Gobierno mexicano y solicitó a sus seguidores difundir su mensaje.

La reacción del presidente y el debate que abrió el caso

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella reaccionó en su cuenta oficial de X y vinculó el caso con un debate nacional sobre esos procedimientos en menores. “El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional (sic)”, indicó.

El mandatario también pidió al Congreso intervenir en esta discusión. “Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores (sic)”, aseveró.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella aseguró que la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben resolverse en el Congreso - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Después sostuvo que la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben resolverse por vía legislativa. “No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales (sic)”, puntualizó.

El jefe de Estado cerró sus mensajes con una defensa de la infancia, la familia y la potestad de los padres. Adrián anticipó que dará la pelea jurídica y pública frente a una medida que considera ajena a la comisión de un delito.

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