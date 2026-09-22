Colombia

En pleno partido entre Llaneros y Nacional, quedó en video la propuesta de matrimonio entre dos hinchas verdolagas

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales por el momento emotivo que se vivió en el estadio de Villavicencio

La propuesta de matrimonio de un aficionado de Nacional se registró en video y se viralizó en redes sociales - crédito Arley Guio/Facebook

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Llaneros venció a Atlético Nacional por 2-0 en Villavicencio, pero el partido dejó una escena ajena al resultado: un hincha del equipo visitante le propuso matrimonio a su novia desde la tribuna del estadio Bello Horizonte-Rey Pelé.

El encuentro correspondió a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II. Los dirigidos por Jorge Luis García hicieron respetar su condición de locales. El resultado también frenó el avance de Nacional, que llegaba con una racha positiva en la competencia.

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La atención de una parte de los asistentes se desplazó hacia las tribunas durante el partido. Un aficionado de Atlético Nacional decidió aprovechar la jornada para pedirle matrimonio a su pareja delante de otros espectadores.

El momento quedó registrado en video y circuló en redes sociales. La grabación generó comentarios entre usuarios que destacaron la propuesta realizada en medio del duelo entre Llaneros y el club paisa.

La propuesta de matrimonio de un aficionado de Nacional se registró en video y se viralizó en redes sociales - crédito Atlético Nacional/Facebook/Captura video
La propuesta de matrimonio de un aficionado de Nacional se registró en video y se viralizó en redes sociales - crédito Atlético Nacional/Facebook/Captura video

El protagonista compartió el episodio en su perfil de Facebook. Allí, Arley Guio publicó el momento emotivo junto a su pareja, de fondo la canción de Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo, expresando el significado que tuvo la fecha para ambos.

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“Dios te dará algo estable y mutuo que durará para toda la vida”, escribió Guio en la publicación, en la que agradeció la posibilidad de haber conocido a su novia.

El hincha también manifestó que estaba convencido de que ella era “mi primer amor y el real”. En su mensaje, prometió cuidarla, amarla y alentar junto a ella “hasta que la muerte nos separe”. Sus palabras cerraron con una referencia al “bendito 9 de mayo”, fecha que el aficionado vinculó con la aceptación de la propuesta matrimonial.

La reacción en las redes sociales no se hicieron esperar, “Entre trapos y bombos y el club de los amores . Felicidades 💪🏽“; ”Y aquí es donde toca cuidarse de la gente envidiosa, FELICIDADES Y MUCHAS BENDICIONES PARA ESE HOGAR✨🫂💚“; ”Qué chimba que dios los bendiga Verdolagas"; “Dios los siga bendiciendo siempre mis chinitos ✨💚“; ”Amor de cancha felicitaciones espero la invitación pa la boda"; “Que emoción muchas felicidades 🎉🥳 q linda pareja": fueron algunos de los mensajes.

El hincha afirmó que su pareja es su primer amor y le agradeció a Dios por haberla conocido - crédito Atlético Nacional/Facebook
El hincha afirmó que su pareja es su primer amor y le agradeció a Dios por haberla conocido - crédito Atlético Nacional/Facebook

Llaneros aprovechó los errores de Atlético Nacional

Llaneros se impuso como local ante Atlético Nacional con un planteamiento que aprovechó errores defensivos del rival y tuvo eficacia frente al arco. La victoria cortó una seguidilla de dos partidos sin triunfos y acercó al equipo de Villavicencio a la disputa por los puestos entre los ocho primeros del torneo.

Los dirigidos por Jorge Luis García hicieron respetar su condición de locales. El resultado también frenó el avance de Nacional, que llegaba con una racha positiva en la competencia.

El resultado deportivo quedó en manos de Llaneros, que derrotó 2-0 al conjunto dirigido desde el campo por sus referentes y cuerpo técnico. El equipo local hizo valer su condición en Villavicencio.

Los dirigidos por Jorge Luis García aprovecharon errores del rival, mostraron eficacia frente al arco y sostuvieron una labor táctica que les permitió controlar el encuentro.

Llaneros, dirigido por Jorge Luis García, aprovechó los errores de Nacional y volvió a pelear por los ocho primeros puestos - crédito Atlético Nacional/Facebook
Llaneros, dirigido por Jorge Luis García, aprovechó los errores de Nacional y volvió a pelear por los ocho primeros puestos - crédito Atlético Nacional/Facebook

La victoria cortó una racha de dos partidos sin ganar para el cuadro de la ‘Media Colombia’. Además, los puntos lo acercaron de nuevo a la disputa por los ocho puestos de clasificación.

Atlético Nacional llegaba al compromiso con una marcha que parecía imparable, pero no encontró respuestas suficientes para cambiar el rumbo del partido. James Rodríguez participó durante todo el segundo tiempo, aunque su presencia no alcanzó para evitar la caída del conjunto verdolaga.

Llaneros derrotó a Atlético Nacional en Villavicencio con un planteamiento que capitalizó errores defensivos del visitante y mostró eficacia frente al arco. El triunfo puso fin a una serie de dos encuentros sin victorias para el conjunto local.

El equipo dirigido por Jorge Luis García hizo valer su condición de anfitrión y sumó un resultado que lo acercó a la pelea por los puestos entre los ocho primeros del torneo. La actuación combinó orden táctico y contundencia en los momentos que definieron el partido.

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