Pacto Histórico prepara su primer congreso y definirá las candidaturas para las elecciones regionales de 2027

Gustavo Petro propuso que la votación para seleccionar representantes quede abierta a la ciudadanía y permita sumar afiliados a la organización - crédito @petrogustavo/X

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El Pacto Histórico prepara su primer congreso y acelera la definición de candidaturas para las elecciones regionales de 2027, con una agenda que incluye la elección de delegados, la actualización de sus reglas internas y el fortalecimiento de su presencia en los territorios.

Según informó Cambio, la dirección nacional provisional acordó avanzar en la convocatoria del encuentro, aunque todavía no definió una fecha. Antes de hacerlo, la colectividad prevé solicitar reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría para establecer cuándo podría realizarse la elección de delegados y bajo qué garantías.

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El expresidente Gustavo Petro propuso que esa votación esté abierta a toda la ciudadanía. También planteó que el voto y la firma durante la jornada de elección de delegados funcionen como un mecanismo de afiliación al partido.

El expresidente Gustavo Petro propuso que esa votación esté abierta a toda la ciudadanía - crédito @petrogustavo/X

“El Pacto Histórico debe representar al máximo, los 13 millones de electores que lo convirtieron en la mayoría nacional”, escribió Petro.

La bancada incluyó la oposición y la agenda legislativa en la discusión

La senadora Isabel Zuleta informó que la bancada del Pacto Histórico se reunió con Petro y con la dirección del partido para tratar la agenda legislativa, las prioridades de oposición y la realización del primer congreso.

De acuerdo con la congresista, las orientaciones de la reunión se concentraron en los argumentos que, según la bancada, sustentan la “ilegitimidad del presente gobierno”.

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“Sostuvimos una importante reunión de la Bancada del Pacto Histórico con nuestro líder Gustavo Petro y con la dirección del Partido para tratar los temas de agenda legislativa, prioridades en el ejercicio de oposición y primer Congreso del Partido.Las orientaciones estuvieron al rededor de los argumentos que sustantan la ilegitimidad del presente gobierno (sic)”, expresó.

La senadora Isabel Zuleta informó que la bancada del Pacto Histórico se reunió con Petro y con la dirección del partido para tratar la agenda legislativa - crédito @ISAZULETA/X

Por su parte, la representante Mafe Carrascal cuestionó la relación del actual Ejecutivo con algunos sectores gremiales. Sostuvo que durante el gobierno de Petro hubo diálogos permanentes entre el Ejecutivo, la bancada del Pacto Histórico y dirigentes empresariales, pese a las diferencias.

Carrascal afirmó que el actual Gobierno no dialogará con los dirigentes gremiales que considera incómodos. Estas posiciones se conocen mientras el Pacto Histórico plantea reforzar su articulación con organizaciones sociales y contempla un paro nacional en defensa de la democracia, la vida, la paz y los derechos sociales.

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Mafe Carrascal afirmó que el actual Gobierno no dialogará con los dirigentes gremiales que considera incómodos - crédito @MafeCarrascal/X

El encuentro definirá la organización y el método para escoger aspirantes

El congreso deberá discutir los estatutos, el programa y la estructura interna de la organización. Además, tendrá incidencia en las reglas que definirán la participación de las distintas corrientes que integran el partido.

La colectividad proyecta seleccionar a sus candidatos a alcaldías, gobernaciones y otros cargos regionales mediante consultas populares. Una comisión se encargará de elaborar la reglamentación que se aplicará en las regiones.

El partido inició una campaña de afiliación en todo el país y promueve reuniones departamentales y municipales para ampliar la organización y la participación de la militancia antes de los comicios regionales.

El congreso deberá discutir los estatutos, el programa y la estructura interna de la organización - crédito suministrada Infobae Colombia

La discusión interna abarca los procedimientos para escoger las candidaturas y el peso que tendrá cada sector dentro de la nueva estructura. Las decisiones que adopte el congreso serán determinantes para ese proceso.

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Entre los nombres que comenzaron a sonar para las elecciones de 2027 están Carlos Carrillo, María José Pizarro, Susana Muhamad y Guillermo Alfonso Jaramillo, según informó Cambio. La definición de las candidaturas dependerá de las consultas y de las reglas internas que adopte la organización.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, anunció a través de un video publicado en X el comienzo de una campaña de afiliación masiva al movimiento político. La iniciativa busca ampliar la base de militantes antes de las próximas elecciones regionales en Colombia.

La dirigente indicó que la convocatoria está dirigida a ciudadanos que residan tanto dentro como fuera del país. Podrán inscribirse personas mayores de 14 años mediante un formulario digital, sin que sea requisito integrar alguno de los sectores que dieron origen a la coalición.

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“Arrancamos la afiliación masiva al Pacto Histórico”, afirmó Pizarro en el mensaje difundido en redes sociales. La propuesta contempla la incorporación de nuevos integrantes a las decisiones internas, los debates políticos y la organización territorial del movimiento.