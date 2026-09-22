Colombia

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, llegó a Colombia: estos son los temas de la reunión que tendrá con el mandatario colombiano Abelardo de la Espriella este martes en Barranquilla

La mandataria costarricense, que llegó a Bogotá el 21 de septiembre con cuatro integrantes del Ejecutivo, participará hasta el miércoles 23 en diálogos sobre narcotráfico y delincuencia transnacional con ambas delegaciones

Colombia y Costa Rica buscan ampliar el intercambio de inteligencia y la comunicación entre sus fuerzas de seguridad contra el narcotráfico - crédito Presidencia Costa Rica

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Para la mañana del martes 22 de septiembre se tiene previsto en la ciudad de Barranquilla el encuentro entre el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y su homológa en Costa Rica, Laura Fernández, en medio de una agenda centrada en la seguridad regional y la respuesta frente a las redes criminales

La mandataria costarricense llegó desde la noche del 21 de septiembre a la ciudad de Bogotá acompañada por cuatro funcionarios de su gobierno, que incluye al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde; al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas; al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez Bertozzi, y al ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda.

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La delegación de Costa Rica llegó a Bogotá con los ministros Gerald Campos, Gabriel Aguilar y Arnold Zamora, además del director de inteligencia Pablo Martínez - crédito Presidencia de Costa Rica
La delegación de Costa Rica llegó a Bogotá con los ministros Gerald Campos, Gabriel Aguilar y Arnold Zamora, además del director de inteligencia Pablo Martínez - crédito Presidencia de Costa Rica

“Nuestra mandataria tuvo una cálida bienvenida por parte del Vicecanciller de Relaciones Exteriores, Juan José Álvarez, y el Director de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Moreno. La acompañan parte de los jerarcas que integran el Equipo de Fuerza Élite, así como la Embajadora de Costa Rica en Colombia”, señaló en un comunicado la Presidencia de Costa Rica.

La reunión prevista para este martes busca reforzar el trabajo conjunto entre Colombia y Costa Rica contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Los dos gobiernos prevén ampliar el intercambio de datos de inteligencia, mejorar la comunicación entre sus fuerzas de seguridad y acordar formas de coordinación ante estructuras que actúan en varios países de la región.

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El encuentro se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre, según la programación oficial de la visita. Además de los asuntos de seguridad, las delegaciones revisarán otros componentes de la relación bilateral y posibles áreas de trabajo compartido.

Colombia y Costa Rica buscarán definir mecanismos de cooperación en seguridad, intercambio de información y fortalecimiento institucional frente a delitos transnacionales - crédito Presidencia
Colombia y Costa Rica buscarán definir mecanismos de cooperación en seguridad, intercambio de información y fortalecimiento institucional frente a delitos transnacionales - crédito Presidencia de Colombia

La cooperación policial ocupará un lugar central en las conversaciones. El objetivo es identificar organizaciones, rutas usadas para el tráfico de estupefacientes y operaciones vinculadas con actividades ilícitas que cruzan las fronteras nacionales.

Costa Rica tiene una ubicación estratégica en los corredores que conectan a Suramérica con Centroamérica y Norteamérica. Colombia, a su vez, mantiene contactos de cooperación con distintos gobiernos para enfrentar a las redes dedicadas al tráfico de drogas.

El ministro costarricense Gerald Campos explicó que su país pretende afianzar los vínculos operativos con las autoridades colombianas.“Lo que estamos buscando es una alianza de cooperación, de análisis de inteligencia, de compartimentar la información de los cuerpos policiales”, señaló campos a medios de su país.

La visita de Laura Fernández Delgado forma parte de la estrategia de Colombia para ampliar alianzas con gobiernos de América Latina y Centroamérica contra el narcotráfico - crédito X
La visita de Laura Fernández Delgado forma parte de la estrategia de Colombia para ampliar alianzas con gobiernos de América Latina y Centroamérica contra el narcotráfico - crédito X

El funcionario sostuvo que la coordinación resulta necesaria porque las organizaciones criminales no limitan sus operaciones a un solo territorio. Por su parte, la mandataria costarricense llevará además una agenda propia y comunicará posteriormente los resultados alcanzados con el Gobierno colombiano.

Uno de los puntos relacionados con el narcotráfico será la situación de los cultivos de cocaína en Colombia y la preocupación de Costa Rica por evitar que los efectos de las actividades criminales se trasladen a su territorio.

Fernández calificó la cita como urgente y planteó la necesidad de fortalecer la colaboración regional. La presidenta declaró que buscará impedir que los hechos asociados al crimen organizado tengan repercusiones en Costa Rica.

Los dos países integran el Escudo de las Américas

La reunión se desarrollará bajo el marco del Escudo de las Américas, también conocido como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), del que forman parte Colombia y Costa Rica. La iniciativa reúne a gobiernos de la región alrededor de la lucha contra las estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico.

De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X
De La Espriella informó en junio de 2026 que conversó con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X

El contacto entre Fernández y De la Espriella tuvo un antecedente tras las elecciones presidenciales colombianas. La presidenta costarricense llamó al mandatario tres días después de su victoria en los comicios del 21 de junio para felicitarlo y conversar sobre los retos compartidos.

Durante esa comunicación, ambos coincidieron en que la cooperación sería una prioridad frente a las organizaciones criminales. Fernández aseguró que su principal objetivo sería combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica.

Somos los nuevos del vecindario y tenemos, sin duda alguna, presidente Abelardo, desafíos comunes que si los enfrentamos en alianza, como el narcotráfico… Yo estoy comprometida a limpiar a Costa Rica del narcotráfico y del crimen organizado; es mi prioridad número uno", señaló la mandataria.

Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
La situación de los cultivos de cocaína en Colombia será uno de los asuntos de la reunión bilateral sobre narcotráfico - crédito imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella respondió que el tema tendría un lugar prioritario en su administración. El presidente colombiano propuso construir una alianza con Costa Rica para enfrentar esos desafíos y sostuvo que ambos países comparten principios y valores.

Barranquilla vuelve a recibir una visita internacional de alto nivel

La llegada de Fernández será el segundo encuentro de alto nivel que Abelardo de la Espriella mantendrá en Barranquilla en menos de un mes. La ciudad ganó visibilidad como sede de diálogos del Gobierno nacional con representantes de otros países.

El antecedente inmediato ocurrió el 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el presidente colombiano en la misma sede. Aquel encuentro derivó en los llamados Acuerdos de Barranquilla, vinculados con seguridad, economía y cooperación entre ambos gobiernos.

La seguridad y la lucha contra el narcotráfico también ocuparon un lugar destacado en esa cita. Los asuntos relacionados con las organizaciones transnacionales volverán a concentrar la atención durante la visita de la delegación costarricense.

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