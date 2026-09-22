La actriz Ana María Medina hizo urgente llamado por la propagación del fuego en los incendios en Villa de Leyva: “Necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional”

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La actriz Ana María Medina pidió al Gobierno nacional reforzar las operaciones contra el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, y advirtió que las llamas avanzan hacia el municipio de Chíquiza, con riesgo para el sector de San Pedro de Iguaque y áreas de importancia hídrica y ambiental.

Su pronunciamiento se produjo después de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informara que la emergencia tenía un avance de control cercano al 75%, aunque persistían focos activos en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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Medina cuestionó el porcentaje de control anunciado por las autoridades y afirmó que las imágenes y la situación observada desde la zona no corresponden a una emergencia superada.

“Un incendio no está controlado si no está apagado”, señaló la artista en un video difundido en redes sociales el lunes 21 de septiembre de 2026.

La actriz sostuvo que, pese a que la línea principal del fuego ya no rodeaba el casco urbano de Villa de Leyva como ocurrió durante los primeros días de la emergencia, el incendio se desplazó hacia zonas de difícil acceso y con alto valor ecológico.

"Necesitamos que regresen los helicópteros. Necesitamos la ayuda del gobierno nacional", detalló la artista, y le hizo un llamado al mandatario Abelardo de la Espriella - crédito @manuwe/IG

“Hoy, esa misma línea de fuego está hacia Chíquiza, llegando al páramo, a una de las reservas hídricas más importantes del país”, afirmó Medina.

La intérprete solicitó que continúe el envío de organismos de socorro y, en particular, de helicópteros que permitan realizar descargas de agua en sectores a los que no se puede llegar con facilidad por tierra.

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La actriz afirmó que la comunidad ayudó a proteger viviendas en Villa de Leyva

Medina relató que habitantes de Villa de Leyva se organizaron durante la emergencia para evitar que el fuego alcanzara viviendas de la zona.

Según dijo, la comunidad realizó cadenas humanas y utilizó baldes de agua para contener el avance de las llamas cerca de casas de residentes.

“Puede que la línea de fuego esta vez, hoy, ya no esté rodeando el casco urbano de Villa de Leyva como ocurrió ayer y con la unión de la comunidad hicimos cadenas humanas y a punta de baldes logramos salvar las casas de amigos”, expresó Medina.

La emergencia comenzó el sábado 19 de septiembre en la vereda La Castellana y el cerro San Marcos. Durante las primeras jornadas, el fuego puso en riesgo zonas habitadas y llevó a evacuar a huéspedes de hoteles como El Duruelo y Arcoíris.

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Las autoridades reportaron la salida preventiva de más de 76 personas. Por incendio forestal, evacuaron hoteles en Villa de Leyva.

Medina detalló que el principal riesgo ahora se concentra hacia Chíquiza y San Pedro de Iguaque, cabecera municipal de ese municipio. “En este momento, Chíquiza, San Pedro de Iguaque, está en llamas al cien por ciento”, dijo la actriz.

Ella insistió en que la respuesta aérea es determinante por la topografía del terreno. “Es una zona en la que ya no podemos llegar tan fácilmente a pie, en camioneta, sino que necesitamos realmente helicópteros”, dijo.

Rodrigo Lara confirmó un foco activo en el Santuario de Iguaque

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el incendio en el entorno de Villa de Leyva alcanzó un 75% de control, con base en el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos.

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El funcionario del Gobierno de Abelardo de la Espriella precisó que se mantiene vigilancia sobre un foco que persiste dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

El ministro explicó que las labores enfrentan dificultades debido a que el punto activo se encuentra en una cuchilla y un cañón de montaña de difícil acceso, donde las aeronaves no pueden operar con facilidad.

El jefe de la cartera del Interior también señaló que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es mantener el despliegue hasta extinguir por completo los focos activos. La respuesta institucional contempla trabajos en tierra, vigilancia nocturna y apoyo aéreo cuando las condiciones del terreno y del clima lo permitan.

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De acuerdo con balances oficiales difundidos durante la emergencia, tres helicópteros realizaron 75 descargas de agua: un MI-17 contratado por la Gobernación de Boyacá y dos UH-60, uno de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otro del Ejército Nacional.