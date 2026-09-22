Colombia

Juan Valdez llega a Canadá: la cadena de cafés tendrá más de 400 puntos de venta en ese país

La comercialización comenzó en el canal minorista mediante Maxi y No Frills, de Loblaw, Adonis, Amazon.ca y supermercados independientes, con planes de sumar aliados de forma progresiva en el país norteamericano

Juan Valdez inició operaciones en Canadá desde septiembre con presencia en más de 400 puntos de venta - crédito Europa Press
Juan Valdez inició operaciones en Canadá desde septiembre con presencia en más de 400 puntos de venta - crédito Europa Press
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Con el objetivo de acercar el café colombiano a un mercado en el que más del 70% de los habitantes consume esta bebida diariamente, Juan Valdez anunció el fortalecimiento de su expansión en Norteamérica e inició operaciones en Canadá desde septiembre, logrando presencia con más de 400 puntos de venta.

La comercialización comenzó en el canal minorista, con productos disponibles en Maxi y No Frills, de Loblaw Companies; Adonis, de Metro; supermercados independientes, Amazon.ca y las plataformas de comercio electrónico de los comercios participantes. Procafecol, sociedad operadora de la marca, prevé ampliar progresivamente su cobertura mediante nuevos aliados.

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El mercado canadiense combina un consumo cotidiano de café con una demanda creciente de productos premium y de origen definido entre la generación milénica y la generación Z. De acuerdo con el estudio Canadian Coffee Drinking Trends, de la Coffee Association of Canada, más de 70% de los canadienses toma café todos los días.

Una oferta inicial de café molido y espresso en grano

La tienda de Juan Valdez en São Paulo ofrece café premium colombiano, diferenciándose por su calidad y trazabilidad - crédito @GermanBahamon/X
La expansión de Juan Valdez en Canadá busca acercar el café colombiano a un mercado donde más del 70% de la población consume café a diario- crédito @GermanBahamon/X

La primera selección incluye café molido de tostión media, café molido de tostión oscura y café espresso en grano. Todas las referencias están elaboradas con café 100% arábica colombiano, adquirido directamente de fincas cafeteras y con trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.

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La compañía incorporará más adelante cápsulas monodosis en tostiones media y oscura. La oferta inicial también servirá para identificar los gustos, preferencias y hábitos de compra de los consumidores canadienses, con el fin de definir las referencias que se ajusten a ese mercado.

Sebastián Mejía, gerente general para Norteamérica de Juan Valdez, vinculó el desembarco con una estrategia de permanencia regional: “La llegada a Canadá es un paso muy importante para nuestra estrategia de crecimiento en Norteamérica. Encontramos un mercado con una fuerte cultura de café y consumidores que valoran cada vez más el origen y la experiencia detrás de cada taza”.

La marca creada por los caficultores colombianos

Los productos de Juan Valdez se comercializan en Maxi, No Frills, Adonis, supermercados independientes, Amazon.ca y plataformas de comercio electrónico - crédito Luisa González/Reuters
Los productos de Juan Valdez se comercializan en Maxi, No Frills, Adonis, supermercados independientes, Amazon.ca y plataformas de comercio electrónico - crédito Luisa González/Reuters

Juan Valdez fue creada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para generar mayor valor alrededor del café del país y llevarlo a consumidores de distintos mercados.

La marca es propiedad de productores de café y desarrolla cafeterías y negocios de valor agregado inspirados en el personaje que representa al café colombiano en el mundo desde hace más de 60 años.

En la actualidad, representa a más de 550.000 familias cafeteras colombianas y tiene presencia en los cinco continentes. Mejía afirmó que la entrada al país norteamericano parte de esa identidad: “Nuestra apuesta es construir una presencia de largo plazo y seguir consolidándonos en la región con una propuesta que lleva a nuevos consumidores el sabor del mejor café premium 100 % colombiano y la historia de nuestras más de 550.000 familias cafeteras que están al frente de esta gran labor”.

La Federación Nacional de Cafeteros elevó de $10.000 a $12.000 pesos el kilo de pasilla por el fenómeno de El Niño

La Federación Nacional de Cafeteros elevó el precio de la pasilla de café pergamino de $10.000 a $12.000 pesos por kilogramo - crédito Colprensa
La Federación Nacional de Cafeteros elevó el precio de la pasilla de café pergamino de $10.000 a $12.000 pesos por kilogramo - crédito Colprensa

La pasilla contenida en el café pergamino pasó de $10.000 a $12.000 por kilogramo en las últimas 24 horas, una decisión de la Federación Nacional de Cafeteros para proteger los ingresos de los productores colombianos afectados por la sequía asociada al Fenómeno de El Niño.

El ajuste eleva el valor pagado por los granos que sufrieron daños climáticos y no alcanzan los estándares de exportación directa. La pasilla se separa del café excelso durante la trilla y clasificación, aunque conserva salida comercial para abastecer principalmente a la industria local.

La Federación Nacional de Cafeteros también reconocerá 30 granos brocados como café excelso. La medida regirá en todos los programas de compra de café de la organización.

El plan preventivo comenzó en el segundo trimestre del año y se concentró en la nutrición del suelo y la protección del ingreso de los caficultores. La entidad ejecutó en su totalidad un programa de fertilización de $40.000 millones, financiado con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café.

La política de Garantía de Compra mantendrá su cobertura para que cada productor reciba el mejor precio posible por su cosecha. El nuevo parámetro de compra apunta, en particular, a compensar el menor valor que reciben las fracciones de café afectadas por la falta de lluvias.

El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, advirtió que el fenómeno climático tendrá alcance nacional: “Con el Fenómeno del Niño llegó una amenaza distinta que golpea en silencio, lo hará durante meses y alcanzará a los 23 departamentos donde se cultiva café”.

La previsión de la Federación contempla el peor escenario de sequía hasta marzo. Bahamón sostuvo que la organización comenzó a reforzar desde octubre el control de la broca, cuya afectación se duplicó en 2016: “La Federación no esperó a que el fenómeno se declarara. Planeamos con el peor escenario de sequía hasta marzo. Desde octubre reforzamos el control de la broca, que se duplicó en 2016. Estaremos muy cerca al caficultor”.

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