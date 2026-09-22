Colombia

Colombia se retiró de la demanda que tramitó Sudáfrica contra Israel por genocidio: la Corte Internacional de Justicia confirmó la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella

El canciller israelí, Gideon Sa’ar, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y describió el periodo anterior como la “era antisemita de Petro”

La bandera de Colombia con franjas amarilla, azul y roja, junto a la bandera de Israel con dos franjas azules y la Estrella de David, bajo un cielo azul.
La Corte Internacional de Justicia ratificó que Colombia se retiró de la demanda que tramitó Sudáfrica por genocidio contra Israel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El martes 22 de septiembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ratificó que Colombia retiró su declaración de intervención en el proceso que Sudáfrica impulsa contra Israel por presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio en la Franja de Gaza. Con la decisión, el país dejó de participar en el litigio.

La entidad hizo pública la decisión en sus redes sociales - crédito @CIJ_ICJ/X
La entidad hizo pública la decisión en sus redes sociales - crédito @CIJ_ICJ/X

Colombia informó a la Corte que “había decidido retirar la declaración de intervención que había presentado en virtud del artículo 63 del Estatuto de la Corte el 5 de abril de 2024 en el caso relativo a la Solicitud de la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (#SouthAfrica c. #Israel).″, señaló el organismo internacional en su cuenta de X.

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Es importante precisar que la salida colombiana no detiene la demanda. Sudáfrica la presentó el 29 de diciembre de 2023 y la CIJ dictó tres órdenes de medidas provisionales, aunque todavía debe resolver el fondo del caso; la lista de intervinientes queda en 21 Estados, entre ellos México, Chile, Bolivia, Brasil, Cuba, Paraguay, España, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Turquía y Palestina.

Según el comunicado del tribunal, Colombia notificó el viernes 18 de septiembre de 2026 que retiraba la declaración presentada el 5 de abril de 2024 al amparo del artículo 63 del Estatuto de la CIJ.

Cancilleria hizo oficial la salida de Colombia de la demanda de Sudafrica sobre el conflicto de Medio Oriente - crédito Cancilleria
Cancilleria hizo oficial la salida de Colombia de la demanda de Sudafrica sobre el conflicto de Medio Oriente - crédito Cancilleria

Tras el mensaje del CIJ, EL Ministerio de Relaciones Exteriores hizo oficial la decisión en un comunicado: “Informa que el Gobierno de Colombia comunicó al Secretario de la Corte Internacional de Justicia sobre el retiro de su Declaración de Intervención presentada el 5 de abril de 2024, en el caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel)”.

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Y agregó: “Finalmente, el retiro de la Declaración de Intervención no modifica la condición de Colombia como Estado Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ni afecta la vigencia, el alcance o la fuerza vinculante de las obligaciones internacionales asumidas en virtud de dicho instrumento”

La confirmación llegó después de que el canciller israelí Gideon Sa’ar divulgara la decisión el sábado 19 de septiembre de 2026. El funcionario relacionó el retiro con una conversación que mantuvo el 15 de julio en Washington con el canciller colombiano Omar Bula.

Este es el mensaje oficial del canciller de Israel sobre la retirada de Colombia del trámite judicial - crédito @gidonsaar/X - @IsraelinCol/X
Este es el mensaje oficial del canciller de Israel sobre la retirada de Colombia del trámite judicial - crédito @gidonsaar/X - @IsraelinCol/X

En un mensaje, Sa’ar agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y describió el periodo anterior como la “era antisemita de (Gustavo) Petro”. Bula había declarado ante la Comisión Segunda del Senado que la nueva etapa de relaciones con Israel busca proteger los intereses nacionales.

La decisión revierte una de las principales posiciones de política exterior del gobierno de Petro. En su momento, la Cancillería sostuvo que Colombia pretendía exponer su interpretación de las obligaciones previstas en la Convención contra el Genocidio y contribuir al proceso promovido por Sudáfrica.

Embajadora de Israel en Colombia se unió a la celebración sobre la salida de Colombia de demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia - crédito @VivianAisen/X
Embajadora de Israel en Colombia se unió a la celebración sobre la salida de Colombia de demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia - crédito @VivianAisen/X

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, se sumó a la reacción oficial israelí. “Me uno a mi canciller, Gideon Sa’ar, para agradecer al Gobierno de Colombia por haber elegido el lado correcto de la historia y retirar su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, expresó.

Aisen describió la medida como “valiente y responsable”, señalando que el Estado israelí la valora “profundamente”. Para Colombia, la determinación representa un paso en la reintegración diplomática con Israel, después de los cuestionamientos formulados por Petro contra la política de guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Sudáfrica mantiene su acusación de que Israel incumplió la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Israel rechaza esa imputación, mientras la CIJ dictó medidas provisionales, pero aún no emitió un fallo definitivo sobre el caso.

Israel confirmó que eliminó la visa para colombianos que realicen viajes cortos, pero conservó una exigencia

Los colombianos podrán ingresar a Israel sin visa tras tramitar la ETA-IL - crédito @IsraelinCol/X
Los colombianos podrán ingresar a Israel sin visa tras tramitar la ETA-IL - crédito @IsraelinCol/X

Los ciudadanos colombianos no deberán solicitar una visa para ingresar a Israel por turismo o visitas de corta duración. El requisito fue reemplazado por la autorización electrónica ETA-IL, un permiso que se tramita de manera virtual antes del viaje .Israel confirmó que eliminó la visa para colombianos que realicen viajes cortos, pero conservó una exigencia.

La Embajada de Israel en Colombia informó la modificación a través de sus canales oficiales y precisó que los viajeros deberán contar con un pasaporte vigente y completar el registro electrónico. “Desde hoy los colombianos pueden viajar a Israel sin necesidad de visa”, indicó la representación diplomática.

El cambio no elimina por completo los controles previos al viaje. La ETA-IL es una autorización obligatoria para los colombianos que deseen ingresar al país y debe ser aprobada antes de la salida. La Embajada recomendó realizar el procedimiento con anticipación para evitar inconvenientes en la planificación del itinerario.

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