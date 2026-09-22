Gobierno retiró la candidatura de Carolina Olarte-Bácares a la Corte Penal Internacional y así reaccionaron políticos y analistas: “Es inconveniente para Colombia”

La determinación adoptada por la administración de Abelardo de la Espriella provocó cuestionamientos por las opciones de América Latina y el Caribe en la próxima elección judicial - crédito @CarolinaOlarteB/X

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El retiro de la candidatura de Carolina Olarte-Bácares para integrar la Corte Penal Internacional (CPI) generó críticas de exfuncionarios, dirigentes políticos y figuras públicas de Colombia y otros países de América Latina.

Las reacciones cuestionaron la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, adoptada antes de la elección de seis magistrados prevista para diciembre de 2026.

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El excanciller Luis Gilberto Murillo calificó la medida como “inconveniente para Colombia y para la región de América Latina y el Caribe”. En una publicación en X, sostuvo que la salida de Olarte-Bácares de la contienda reduce las opciones de presencia regional en uno de los principales tribunales internacionales.

El excanciller Luis Gilberto Murillo calificó la medida como “inconveniente para Colombia y para la región de América Latina y el Caribe” - crédito @LuisGMurillo/X

“Se deja a Colombia y a la región sin la posibilidad de representación en un escenario tan importante y se priva a la CPI de la que sería, sin duda, una gran juez internacional”, afirmó Murillo.

El exministro de Relaciones Exteriores indicó que conoció de cerca el trabajo de la jurista durante su misión diplomática. “Ella llegó a dirigir esa misión diplomática por mérito propio, su recorrido y solidez académica son impecables”, escribió.

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Murillo también recordó su participación en el equipo que preparó la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sostuvo que la decisión privó a Colombia de la posibilidad de tener una magistrada en el tribunal. La congresista señaló que Olarte-Bácares había alcanzado una etapa avanzada del proceso de selección y que era la única candidata latinoamericana que continuaba en competencia.

“Este ilegítimo gobierno acaba de privar a nuestro país de tener un miembro en la Corte Penal Internacional”, publicó Zuleta. La senadora afirmó que la aspirante figuraba entre las personas con mejores calificaciones y consideró que tenía opciones de ser elegida.

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sostuvo que la decisión privó a Colombia de la posibilidad de tener una magistrada en el tribunal - crédito @ISAZULETA/X

Zuleta también planteó una versión distinta sobre el origen de la candidatura. Mientras la información conocida sobre el proceso indica que la postulación fue presentada durante el Gobierno de Gustavo Petro, la senadora aseguró que el impulso inicial provino del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).

“Su postulación no fue hecha por Petro, sino por el Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje”, escribió la legisladora. Esa diferencia no ha sido aclarada mediante una comunicación oficial que precise el trámite de la nominación.

Por su parte, el exembajador y exvicecanciller Jorge Rojas afirmó que Olarte-Bácares recibió una de las puntuaciones más altas del panel técnico que evaluó a los aspirantes. También aseguró que su nombre contaba con el respaldo por consenso del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).

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“La embajadora Carolina Olarte-Bácares había obtenido una de las puntuaciones más altas del panel técnico”, indicó Rojas. El exfuncionario calificó el retiro como una decisión de política exterior que, según su postura, aparta a Colombia de los mecanismos de justicia internacional.

Jorge Rojas Rodríguez afirmó que Olarte-Bácares recibió una de las puntuaciones más altas del panel técnico que evaluó a los aspirantes - crédito @jorgerojas2022/X

El estratega político y creador de contenido Diego Santos se sumó a las críticas. En X, definió el retiro como “un nuevo episodio de pequeñez del gobierno de Abelardo” y compartió la información sobre la decisión de retirar la candidatura de Olarte-Bácares.

Diego Santos definió el retiro como “un nuevo episodio de pequeñez del gobierno de Abelardo” - crédito @DiegoASantos/X

A su vez, el excanciller de Ecuador Guillaume Long expresó su respaldo a la jurista colombiana y cuestionó la medida. “Gran pena e injusticia. La embajadora Olarte Bácares tiene sobrada capacidad y trayectoria para ser una excelente jueza de la CPI”, escribió.

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Long vinculó el retiro de la candidatura con una posición crítica frente a la justicia internacional. Sus señalamientos sobre posibles motivaciones externas corresponden a su interpretación política y no han sido confirmados por el Gobierno colombiano.

Guillaume Long vinculó el retiro de la candidatura con una posición crítica frente a la justicia internacional - crédito @GuillaumeLong/X

Olarte-Bácares, exembajadora de Colombia ante los Países Bajos, relató a El País América que no recibió de forma directa la comunicación sobre el fin de su candidatura. “Me enteré por un Estado parte del estatuto que acababan de notificarle el retiro a la corte y a los demás Estados parte”, explicó al medio español.

La jurista llevaba cuatro meses en el proceso. Según su relato, había entregado informes, participado en reuniones y presentado un examen ante el comité de selección. También manifestó que obtuvo una de las notas más altas entre los aspirantes.

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La elección para renovar seis cargos en la CPI está programada entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Al finalizar las postulaciones, Olarte-Bácares era la única aspirante de América Latina y el Caribe entre los 11 candidatos.