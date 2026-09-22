Ejército capturó a alias Bladimir, presunto financiador de Iván Mordisco: era uno de los más buscados en el Cauca

Alias Bladimir o “Morcilla” es señalado como presunto financiador de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central - crédito Ejército

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Durante la mañana del martes 22 de septiembre, el Ejército Nacional confirmó la captura de alias Bladimir o “Morcilla”, uno de los hombres más buscados del departamento del Cauca, acusado de ser uno de los presuntos financiadores de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central.

Según informaron las autoridades, este hombre estaría a cargo de las actividades de explotación minera ilícita, con el propósito de fortalecer el poderío económico de alias Iván Mordisco.

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“Según las investigaciones, alias Bladimir o Morcilla habría ejercido un papel de liderazgo en actividades de explotación ilícita desarrolladas entre 2019 y 2023, en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde estas prácticas habrían generado afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales”, comentó el Ejército Nacional en un comunicado.

De hecho, “Bladimir” estaba incluido en el cartel de los ocho más buscados por delitos ambientales en el departamento. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo.

El Ejército Nacional capturó en Suárez, Cauca, a alias Bladimir o “Morcilla”, uno de los más buscados por delitos ambientales - crédito Ejército

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 realizaron el procedimiento en el municipio de Suárez. La intervención estuvo a cargo del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15.

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“Su captura representa una afectación a las finanzas y a la capacidad de articulación de la Estructura Jaime Martínez, al reducir su margen para coordinar economías ilícitas, sostener redes locales y mantener actividades criminales en zonas estratégicas del norte del Cauca”, indicó la institución castrense.

La operación contó con el apoyo de la Fuerza Aérea y la coordinación de la Seccional de Investigación Criminal. Esta unidad está adscrita a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

El operativo se enfocó en un presunto integrante de una estructura que, según las investigaciones, combinaba el control territorial con economías ilegales. La captura apunta a limitar su capacidad para articular apoyos locales y sostener actividades criminales en zonas consideradas estratégicas del norte caucano.

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Las investigaciones lo relacionan con minería ilegal entre 2019 y 2023

La información de inteligencia militar señala que alias Bladimir o Morcilla habría desempeñado funciones de liderazgo en actividades de explotación ilícita. Esas acciones se habrían desarrollado durante un período de cuatro años.

Las pesquisas ubicaron esas prácticas en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. La investigación vinculó esas actividades con afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales.

El hombre era requerido por delitos relacionados con daños graves al ambiente y por acciones ilícitas asociadas con la obtención de recursos para la organización. El Ejército sostuvo que su presunto papel iba más allá de una participación aislada en la extracción ilegal.

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“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas, coordinadas e interinstitucionales, para afectar las fuentes de financiación de las estructuras armadas ilegales, proteger los recursos naturales y desarticular las redes criminales que buscan ejercer control sobre las comunidades y las economías del norte del Cauca”, comentó el coronel Francisco Agudelo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 5.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales

Tras finalizar los procedimientos operativos, las tropas entregaron al capturado a las autoridades judiciales competentes. A partir de ahora, el proceso continuará bajo las actuaciones que correspondan en su caso.

El Ejército indicó que la detención reduce el margen de maniobra de la estructura Jaime Martínez para coordinar economías ilícitas. La institución también la relacionó con la intención de debilitar las redes que respaldan la actividad criminal del grupo.

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Las autoridades militares afirmaron que mantendrán operaciones coordinadas e interinstitucionales en la región. El objetivo anunciado es golpear las fuentes de financiación de los grupos armados organizados residuales.

La institución señaló que esas acciones también buscan proteger los recursos naturales y evitar que las organizaciones criminales impongan control sobre las comunidades y las economías locales del norte del Cauca.