Colombia

María Fernanda Cabal habló de su proyecto político de derecha tras el anuncio de José Félix Lafaurie de crear un nuevo partido: “Se trata de construir una alternativa”

El presidente de Fedegán y esposo de la exsenadora del Centro Democrático señaló que el objetivo del nuevo partido será impulsar las aspiraciones políticas de Cabal

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El pronunciamiento de José Félix Lafaurie fue a través de su cuenta oficial de X- crédito @mariafernandacabal/Instagram/@jflafaurie/X
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José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y esposo de la exsenadora María Fernanda Cabal, confirmó su respaldo a la creación de un nuevo partido político que ella promueve tras su salida del Centro Democrático.

A través de las red social X, el dirigente gremial señaló que apostarán por la creación del partido y tendrá como objetivo impulsar las aspiraciones políticas de María Fernanda Cabal.

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Según José Félix Lafaurie, la exsenadora del Centro Democrático “quedó saturada” de una dirigencia que no le permitió avanzar hacia lo que quería: aspirar a la Presidencia de Colombia.

- crédito @jflafaurie/X
José Félix Lafaurie señaló que apostarán por la creación del partido y tendrá como objetivo impulsar las aspiraciones políticas de María Fernanda Cabal - crédito @jflafaurie/X

“Vamos a apostar por la creación del partido. María Fernanda Cabal quedó saturada de una jefatura que nunca le permitió ser lo que ella quería ser, que era el camino para buscar la Presidencia”, indicó José Félix Lafaurie.

El presidente de Fedegan aseguró que cree en María Fernanda Cabal y en el proyecto político que viene impulsando.

“Entonces que lo sea. Como un artículo que leí sobre la canción de Paul McCartney, Let It Be. Yo creo en ella y ese es el proyecto”, aseveró.

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José Félix Lafaurie - crédito @jflafaurie/X
José Félix Lafaurie aseguró que cree en María Fernanda Cabal y en el proyecto político que viene impulsando - crédito @jflafaurie/X

Al respecto, la exsenadora María Fernanda Cabal se pronunció en su cuenta oficial de X y señaló que se trata de construir una alternativa que “represente a millones de colombianos”.

“Se trata de construir una alternativa que represente a millones de colombianos que siguen creyendo en el orden, la seguridad, la libertad y la defensa de la familia”, afirmó Cabal.

Según Cabal, van a convertir esas convicciones en una fuerza política nacional en el país.

Vamos a convertir esas convicciones en una fuerza política nacional. ¡Aquí comienza una nueva historia!“, expresó.

María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal señaló que se trata de construir una alternativa que “represente a millones de colombianos” - crédito @MariaFdaCabal/X

Diferencias entre Cabal y el Centro Democrático

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó el rumbo del Centro Democrático y atribuyó parte de la crisis interna a lo que considera una falta de definición ideológica.

En una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, sostuvo que las diferencias dentro de la colectividad superan los acuerdos y afectan su relación con las bases electorales.

Cabal reaccionó a las declaraciones de la excongresista y excandidata presidencial Paloma Valencia, quien afirmó que el partido uribista no se identifica con la derecha. Para la exsenadora, esa postura refleja un problema de identidad que atraviesa a varios referentes de la organización.

María Fernanda Cabal cuestionó la capacidad de la senadora petrista que firmó resolución para permitir la salida de delincuentes de la Cárcel de Itagüí - crédito María Fernanda Cabal/Facebook
La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó el rumbo del Centro Democrático y atribuyó parte de la crisis interna a lo que considera una falta de definición ideológica - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

“La doctrina para un partido es demasiado importante porque es la identidad que va a generar con su militancia”, expresó Cabal durante la entrevista. A su juicio, el debate sobre la orientación política no puede separarse de las decisiones electorales ni de la forma en que el partido se presenta ante sus simpatizantes.

La dirigente afirmó que tanto Valencia como el expresidente Álvaro Uribe Vélez tienen una posición adversa frente al término derecha. “Paloma es muy juiciosa académicamente, pero doctrinariamente confundida”, dijo al referirse a quien fue una de las figuras del Centro Democrático en el Congreso.

Cabal vinculó esa discusión con el resultado adverso que tuvo la colectividad en la reciente contienda electoral. Según explicó, el partido cometió un error al desplazar a Valencia hacia posiciones de centro y buscar nuevos votantes mediante la participación del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo.

“Mover a la senadora Paloma hacia el centro y tratar de vincular nuevos electores con el activismo de Juan Daniel Oviedo fue exactamente el principal error”, afirmó. Para Cabal, esa estrategia dejó de lado a sectores que históricamente acompañaron al uribismo, entre ellos conservadores, cristianos, católicos y veteranos.

La exsenadora consideró que la derecha perdió capacidad de disputar el debate público. “La derecha se volvió tan aburrida y tan temerosa a que la rotulen, que se quedó la izquierda con la narrativa y con el discurso”, señaló.

Cabal anticipó una competencia por el electorado de derecha y confirmó que impulsa la creación de un movimiento propio.

La congresista del Centro Democrático se refirió a Álvaro Leyva y criticó a Gustavo Petro. Foto: Colprensa
María Fernanda Cabal anticipó una competencia por el electorado de derecha y confirmó que impulsa la creación de un movimiento propio - crédito Colprensa

“Quiero que las ideas sean lo primero y este es un país que, a pesar de la adversidad, puede seguir construyendo una plataforma de desarrollo sobre la libertad”, declaró.

Cabal también rechazó que el debate ideológico desvíe la atención de las necesidades ciudadanas. Planteó que las soluciones dependen del modelo de Estado que se defienda y cuestionó una mayor intervención estatal en la economía.

“¿Cómo va usted a corregir, a enmendar, a darle bienestar al ciudadano? ¿Con más Estado? ¿Con más intervención sobre la libertad de cada individuo de generar su propia riqueza?”, expresó. Además, diferenció la lealtad al expresidente Uribe de la identificación con una doctrina de derecha.

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