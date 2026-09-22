El Icfes publicará el 25 de septiembre los resultados de Saber 11 para más de 500.000 personas: así se lee el reporte

Saber 11 evalúa Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés - crédito Icfes

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El Icfes publicará los resultados individuales de Saber 11 para más de 500.000 personas el viernes 25 de septiembre de 2026. Los resultados corresponden a quienes presentaron el Examen de Estado de la Educación Media calendario A el domingo 26 de julio.

El reporte permitirá consultar el puntaje global, los resultados por área, los percentiles y los niveles de desempeño. La prueba evalúa Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, y ofrece información para revisar fortalezas y aspectos por mejorar antes de avanzar hacia la educación superior u otros proyectos de formación.

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) señaló que Saber 11 mide oficialmente la calidad de la educación formal recibida por quienes finalizan la formación media. La evaluación también genera datos para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones de los actores del sistema educativo.

El examen no se aprueba ni se reprueba. Sus resultados muestran el desempeño de cada estudiante frente a las áreas evaluadas y frente al grupo de personas que presentó la prueba. El reporte incluye guías de interpretación para facilitar la lectura de cada indicador.

El Icfes señala que Saber 11 mide la calidad de la educación formal recibida al finalizar la media y aporta datos para políticas públicas - crédito Icfes

Qué información aparecerá en el reporte individual

La primera parte del documento contiene los datos de la persona evaluada y de la aplicación. Allí figuran el nombre completo, municipio y departamento, número de identificación, número de registro, código Dane, institución educativa y fecha de presentación del examen.

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Después aparece el puntaje global, que se presenta en una escala de cero a 500 puntos. Este resultado no se obtiene con una suma simple de los cinco módulos, pues cada componente tiene una ponderación distinta dentro del cálculo.

Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales tienen una ponderación de tres. Inglés tiene una ponderación de uno. Para calcular el puntaje global, los cuatro primeros resultados se multiplican por tres, se suma el resultado de Inglés, la cifra se divide entre 13 y luego se multiplica por cinco.

Cada una de las cinco pruebas también recibe una calificación individual entre cero y 100 puntos. El reporte mostrará, además, el percentil de cada área, una referencia que permite comparar el desempeño con el de los demás participantes de la misma aplicación.

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El reporte de Saber 11 identificará a la persona evaluada, su institución educativa y los datos de aplicación del examen - crédito Colprensa

Cómo entender el percentil y los niveles de desempeño

El percentil indica el porcentaje de estudiantes que obtuvo un resultado inferior al de la persona evaluada. Por ejemplo, un percentil de 70 señala que el desempeño fue superior al de 70% de quienes presentaron el examen.

Este indicador no equivale al porcentaje de respuestas correctas. Su función es ubicar el resultado de cada estudiante frente al conjunto de personas evaluadas, por lo que debe revisarse junto con el puntaje global y los resultados de cada módulo.

El informe también incluye niveles de desempeño, que describen las habilidades y conocimientos demostrados en cada prueba. Estos niveles complementan el resultado numérico y se asignan de acuerdo con rangos de puntaje definidos para cada área.

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Cada módulo tiene su propia clasificación. En las pruebas que usan niveles numéricos, el nivel cuatro es el más alto; en Inglés, el nivel B+ representa la clasificación superior. Alcanzar un nivel significa que la persona demuestra las habilidades de esa categoría y de las anteriores.

El puntaje global de Saber 11 se calcula en una escala de cero a 500 con mayor ponderación para cuatro módulos que para Inglés - crédito Icfes

Qué se considera un puntaje alto en Saber 11

El promedio nacional suele ubicarse cerca de los 250 puntos globales. En los rangos de interpretación general suministrados para el examen, los resultados entre 221 y 320 puntos se consideran promedio.

Un puntaje de 321 a 350 se clasifica como alto. Los resultados por encima de 350 y hasta 500 puntos se consideran superiores o muy competitivos, según los rangos expuestos para orientar la lectura del reporte.

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En términos prácticos, obtener más de 320 puntos permite superar el promedio nacional y puede ampliar las posibilidades de ingreso a programas de educación superior. Sin embargo, cada universidad y cada carrera pueden establecer criterios propios para sus procesos de admisión.

Para programas con alta demanda en la Universidad Nacional de Colombia, los puntajes de admisión suelen ubicarse entre 350 y 450 puntos, según el programa y la sede. En la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, los rangos suelen estar entre 320 y 420 puntos.

El percentil de Saber 11 indica qué porcentaje de estudiantes obtuvo un resultado inferior al de la persona evaluada - crédito Icfes

Recomendaciones para revisar los resultados

Al consultar el reporte, conviene verificar primero que los datos personales, la institución educativa y el número de registro correspondan a la información del estudiante. Luego se recomienda revisar el puntaje global sin dejar de analizar los resultados de cada una de las cinco áreas.

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Una persona puede tener un resultado global alto y, al mismo tiempo, identificar un módulo con margen de mejora. Por eso, los niveles de desempeño y los percentiles ayudan a reconocer en qué competencias conviene reforzar la preparación académica.

Los resultados pueden utilizarse para planear la presentación a procesos de admisión universitaria, identificar necesidades de formación o definir metas de estudio. También permiten reconocer habilidades que pueden ser útiles en la construcción de un proyecto educativo y laboral.

El Icfes indicó que el reporte busca ofrecer una interpretación más completa de la prueba. La información individual estará disponible desde el viernes 25 de septiembre de 2026 para quienes presentaron Saber 11 calendario A el 26 de julio, haciendo clic aquí.

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