Gobierno alerta por reclutamiento de menores en redes sociales y videojuegos: así busca combatirlo con inteligencia artificial

El vocero del Gobierno detalló las medidas anunciadas para detectar contenidos y posibles contactos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en espacios digitales. - crédito Presidencia

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El Gobierno presentó este 21 de septiembre de 2026 la campaña “No le abras la puerta”, una estrategia dirigida a prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a través de espacios digitales. Durante una declaración difundida por los medios de la Presidencia, el vocero gubernamental Miller Soto explicó que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) trabajará en la identificación de contenidos asociados con estas prácticas mediante herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial.

Según Soto, los acercamientos a menores ya no se producen únicamente en espacios físicos. También pueden comenzar en redes sociales, videojuegos, chats, foros y servicios de mensajería privada, donde los responsables utilizan conversaciones aparentemente inofensivas para establecer contacto.

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Así operaría el reclutamiento en redes sociales

El vocero del Gobierno señaló que los menores pueden recibir ofertas de dinero y falsas oportunidades como parte de las estrategias utilizadas para acercarse a ellos.

Soto también afirmó que algunos perfiles presentan la vida armada y las armas como elementos asociados con poder, reconocimiento o estatus. De acuerdo con su explicación, estos contenidos buscan mostrar la participación en actividades armadas como una alternativa atractiva para los menores.

Durante su intervención, el funcionario aseguró que casi la mitad de los casos de reclutamiento forzado a los que hizo referencia ocurrieron a través de redes sociales. La declaración no precisó el periodo correspondiente a esa cifra.

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El Gobierno señaló que estos contactos pueden producirse dentro de espacios digitales que forman parte de las actividades habituales de niños y adolescentes, lo que dificulta que los adultos identifiquen de inmediato la naturaleza de algunas conversaciones.

Los menores pueden ser contactados mediante chats, videojuegos, foros y servicios de mensajería privada, según la advertencia del Gobierno. - crédito Infobae/Jovani Pérez

MinTIC utilizará inteligencia artificial para detectar contenidos

Frente a esta situación, el Ministerio TIC, bajo el liderazgo de Alexandra Falla, creó un grupo especializado para realizar seguimiento permanente a contenidos relacionados con el reclutamiento de menores.

La estrategia contempla el desarrollo y utilización de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para detectar y bloquear de manera oportuna este tipo de contenidos.

Miller Soto explicó que el trabajo tecnológico estará acompañado por revisión humana. El objetivo, según indicó, es identificar aquellos contenidos que puedan superar los filtros automatizados.

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El Gobierno también plantea una articulación con plataformas digitales, autoridades y familias para atender esta problemática. En la declaración no se especificaron las plataformas que participarán ni las características técnicas de las herramientas de inteligencia artificial.

Las herramientas tecnológicas permitirán apoyar la detección y el bloqueo oportuno de contenidos relacionados con el reclutamiento. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gobierno pide atención a las actividades digitales de los menores

La campaña “No le abras la puerta” también contempla un componente dirigido a las familias. Soto afirmó que la prevención requiere que los adultos acompañen a los menores en sus actividades digitales y conozcan los espacios virtuales que frecuentan.

El funcionario recomendó mantener conversaciones con niñas, niños y adolescentes sobre sus interacciones en internet y prestar atención a posibles señales de alerta.

Entre las situaciones que mencionó están los contactos sospechosos, ofertas extrañas y conversaciones que no correspondan con una interacción habitual.

Soto sostuvo que la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones estatales o en las empresas que administran las plataformas digitales, sino que también involucra a las familias.

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La línea 141 fue habilitada como canal para denunciar situaciones sospechosas y recibir orientación frente a posibles riesgos para menores. - crédito Infobae Jesús Avilés/Icbf

Línea 141 del ICBF para reportar situaciones sospechosas

Ante la identificación de un posible contacto relacionado con el reclutamiento, el vocero del Gobierno recordó que está disponible la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para denunciar y recibir orientación.

El llamado está dirigido a los adultos que detecten situaciones que puedan representar un riesgo para niñas, niños o adolescentes. La línea fue mencionada durante la declaración como uno de los canales para solicitar acompañamiento institucional.

La estrategia anunciada combina el seguimiento de contenidos digitales con herramientas de inteligencia artificial y revisión humana, además de la coordinación con plataformas, autoridades y familias.