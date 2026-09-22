Colombia

Daniela Álvarez anunció apoyo para Stephany Echevarría, sobreviviente del terremoto que perdió sus piernas al proteger a su hija

La exreina y modelo confirmó que su fundación acompañará a la mujer de 36 años en el proceso de recuperación y búsqueda de prótesis, luego de permanecer cerca de ocho horas bajo los escombros en Cali

La fundación de Daniela Álvarez viene acompañando a personas que sufrieron amputaciones tras el terremoto, teniendo en cuenta que el proceso de protetización requiere primero la recuperación y cicatrización de los muñones antes de determinar las medidas y componentes adecuados - crédito @danielaalvareztv/Instagram

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La historia de Stephany Echevarría, una de las sobrevivientes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, recibió un nuevo respaldo. La modelo y exreina de belleza Daniela Álvarez anunció que su fundación acompañará a la mujer en el proceso de recuperación y en la búsqueda de prótesis que le permitan recuperar movilidad después de perder ambas piernas.

Echevarría quedó atrapada durante aproximadamente ocho horas entre los restos del edificio Airuaní, una estructura de cinco pisos ubicada en Cali en la que había residido toda su vida. Durante el colapso, la mujer se encontraba junto a su hija de dos años y concentró sus esfuerzos en mantenerla con vida mientras permanecían bajo los escombros.

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Según el relato de la sobreviviente, en medio de la emergencia buscó proteger a la niña y crear un espacio que le permitiera respirar. Mientras esperaba la llegada de los organismos de rescate, sostuvo a su hija y permaneció junto a ella durante las horas que transcurrieron antes de que ambas fueran extraídas del lugar.

El relato de Stephany durante el derrumbe

Stephany Echevarría permaneció cerca de ocho horas bajo los escombros del edificio Airuaní, en Cali, junto a su hija de dos años, a quien protegió durante el tiempo que permanecieron atrapadas - crédito @danielaalvareztv/Instagram
Stephany Echevarría permaneció cerca de ocho horas bajo los escombros del edificio Airuaní, en Cali, junto a su hija de dos años, a quien protegió durante el tiempo que permanecieron atrapadas - crédito @danielaalvareztv/Instagram

En la conversación que sostuvo con Daniela Álvarez, Echevarría recordó los momentos que vivió durante el desplome de la estructura y explicó las acciones que realizó para proteger a su hija. “Si estamos vivas es porque Dios nos va a sacar de aquí, yo estoy segura, recordó que le decía a la menor durante el tiempo que permanecieron atrapadas.

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La mujer también relató que durante el terremoto presenció la muerte de familiares que se encontraban cerca de ella. En medio del derrumbe, parte de la estructura cayó sobre las dos y varias varillas terminaron afectando gravemente sus extremidades inferiores.

En otra entrevista, concedida a Noticias Caracol, Echevarría describió el momento en que comenzó el colapso. “Cuando sentí fue que se desprendió (...) y el rugido de la tierra es algo impresionante, es algo que no se olvida nunca”, afirmó.

La sobreviviente explicó que quedó atrapada en la oscuridad y aprisionada por las varillas que habían impactado sus piernas. Mientras esperaba a los equipos de emergencia, mantuvo a su hija protegida y procuró que la menor pudiera continuar respirando.

Durante esas horas también pronunció una frase relacionada con el deseo de preservar la vida de su hija: “Dios, te doy mis piernas a cambio de mi hija, ¿sí? Mi cuerpo, mi alma, mi corazón y mis piernas a cambio de mi hija”.

En la conversación con Álvarez, Echevarría resumió lo que significó para ella proteger a la niña durante el desastre: “Yo entregué todo, o sea, mi cuerpo, mi corazón, mis piernas por ella”, expresó.

Más de 15 intervenciones quirúrgicas

Tras ser rescatada, Echevarría permaneció 41 días hospitalizada y fue sometida a más de 15 intervenciones quirúrgicas, además de enfrentar una complicación posterior relacionada con un hongo - crédito @danielaalvareztv/Instagram
Tras ser rescatada, Echevarría permaneció 41 días hospitalizada y fue sometida a más de 15 intervenciones quirúrgicas, además de enfrentar una complicación posterior relacionada con un hongo - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Después del rescate, Echevarría fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones. Durante su recuperación también enfrentó una complicación relacionada con un hongo y permaneció internada durante 41 días.

El proceso médico incluyó más de 15 intervenciones quirúrgicas. Finalmente, los daños ocasionados por el colapso llevaron a la pérdida de su pierna izquierda, mientras que la derecha tuvo que ser desarticulada.

La mujer de 36 años ahora se encuentra a la espera de avanzar en el proceso de protetización. Uno de sus principales objetivos es recuperar movilidad y poder desarrollar nuevamente actividades cotidianas junto a su hija de dos años.

La adaptación de las prótesis requiere que primero avance la recuperación de las lesiones y que los muñones alcancen las condiciones necesarias para posteriormente tomar las medidas y establecer cuáles son los componentes que necesita cada paciente. En agosto, Daniela Álvarez había explicado que su fundación estaba recibiendo casos de personas que sufrieron amputaciones como consecuencia del terremoto. La organización trabaja precisamente en procesos relacionados con la recuperación de movilidad y el acceso a prótesis para personas amputadas.

La fundación de Daniela Álvarez acompañará el proceso

Durante la conversación con Daniela Álvarez, Echevarría expresó su determinación de volver a caminar: “Voy a caminar”. Ante esta afirmación, la exreina manifestó que trabajarán para conseguir los recursos necesarios para apoyarla - crédito @danielaalvareztv/Instagram
Durante la conversación con Daniela Álvarez, Echevarría expresó su determinación de volver a caminar: “Voy a caminar”. Ante esta afirmación, la exreina manifestó que trabajarán para conseguir los recursos necesarios para apoyarla - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Durante el encuentro entre Álvarez y Echevarría, la sobreviviente manifestó de manera directa su propósito de volver a caminar. “Voy a caminar”, afirmó. Ante esa declaración, la exreina manifestó su intención de acompañarla y señaló que se buscarán los recursos necesarios para avanzar en el proceso que permita que Echevarría pueda acceder a sus prótesis.

El anuncio se suma a las acciones que la fundación de Álvarez viene adelantando para atender a personas que resultaron afectadas por amputaciones después del terremoto del 10 de agosto. La organización contempla el acompañamiento de los casos y el proceso necesario antes de la adaptación de los dispositivos.

El acompañamiento anunciado por la fundación de Daniela Álvarez se enfocará en ese proceso, mientras Echevarría continúa con su recuperación y mantiene como uno de sus objetivos principales volver a caminar y compartir las actividades de la vida diaria con su hija.

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