Colombia

Con uniformes del Inpec y la UNP: en video quedó el impresionante asalto a una joyería en Montería

Los responsables intimidaron al vigilante y a varias mujeres con armas de fuego, el robo quedó registrado en cámaras de seguridad

Investigan si asaltantes usaron indumentaria falsa de Inpec y UNP en Montería - crédito Sirili Noticias/Facebook
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Las autoridades activaron un plan candado en Montería y municipios cercanos tras el robo a la joyería Mazal, ubicada en el centro de la capital de Córdoba.

Dos hombres, según la información oficial, ingresaron al local con prendas parecidas a uniformes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 21 de septiembre de 2026 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes serán examinadas por los equipos de investigación para establecer la identidad de los responsables y reconstruir la secuencia del asalto.

De acuerdo con el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, los sujetos portaban armas de fuego cuando entraron al comercio. Allí intimidaron al vigilante que estaba a cargo de la seguridad y a varias mujeres que se encontraban dentro del lugar.

“Ingresaron a una joyería y con arma de fuego intimidaron a los presentes”, manifestó el oficial al confirmar la apertura de la investigación. Los asaltantes se llevaron piezas de valor, dinero en efectivo y objetos pertenecientes a algunas de las personas presentes, según el reporte preliminar.

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Plan candado en Córdoba por robo a joyería con prendas similares a uniformes oficiales - crédito Redes sociales
Plan candado en Córdoba por robo a joyería con prendas similares a uniformes oficiales - crédito Redes sociales

La Policía extendió la búsqueda hacia Cereté y Planeta Rica

Tras tomar el botín, los hombres salieron del establecimiento y abordaron una camioneta de alta gama que los esperaba en el exterior. La Policía identificó el vehículo y divulgó ese dato entre las unidades desplegadas en la zona.

Ruiz Arias indicó que las patrullas mantienen controles en vías de salida de Montería y en corredores que conectan con otros municipios del departamento. Entre las hipótesis de desplazamiento se encuentran rutas hacia Cereté o Planeta Rica, aunque las autoridades no confirmaron el destino que tomaron los sospechosos.

“El vehículo ya está identificado en sus placas”, afirmó el comandante. También explicó que la operación no se concentra únicamente en la ciudad, pues incluye acciones coordinadas en localidades vecinas para ubicar la camioneta y a quienes participaron en el hecho.

Estos serían los presuntos implicados en el asalto a joyería en Córdoba - crédito @masnoticiacol/X
Estos serían los presuntos implicados en el asalto a joyería en Córdoba - crédito @masnoticiacol/X

Los investigadores de la Policía Judicial y los equipos de inteligencia recopilan grabaciones, testimonios y otros elementos que permitan avanzar en la judicialización de los responsables. Hasta el momento, no se informó sobre capturas relacionadas con el hurto.

Las autoridades tampoco han precisado el valor total de lo sustraído. El inventario del establecimiento permitirá determinar cuántas joyas faltan y calcular la suma de dinero tomada durante el asalto.

La similitud de las prendas utilizadas por los asaltantes con uniformes de entidades estatales forma parte de las líneas de indagación. La Policía busca establecer si se trató de indumentaria falsa, modificada o adquirida de forma irregular.

Dos hombres fueron retenidos y golpeados tras presunto intento de hurto de un carro en Bogotá

Una alerta entre vecinos terminó con dos hombres retenidos y golpeados por residentes de Normandía, en la localidad de Engativá, luego de que fueran señalados de intentar llevarse un automóvil estacionado en esa zona del noroccidente de Bogotá.

El episodio ocurrió la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 y fue registrado en videos que circularon en redes sociales. Las grabaciones muestran a los señalados rodeados por varias personas, quienes evitaron que abandonaran el sector antes de la llegada de la Policía.

Comunidad interceptó a dos hombres tras alerta por un supuesto robo de automóvil en Normandía - crédito @PasaenBogota/X

La cuenta Pasa en Bogotá difundió en X información sobre una presunta maniobra para apropiarse del vehículo. De acuerdo con esa versión, quienes advirtieron lo ocurrido avisaron a otros habitantes del barrio y bloquearon la posible huida.

En las imágenes se observa a ambos hombres con señales de agresión física y en ropa interior. Mientras permanecían bajo custodia de la comunidad, algunos ciudadanos les propinaron golpes, de acuerdo con los videos conocidos después del hecho.

“No los dejaron escapar”, señalaron usuarios que compartieron las grabaciones en plataformas digitales. El material será uno de los elementos que podrían ser revisados para establecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al punto tras el llamado de los vecinos. Los uniformados recibieron a los dos implicados e iniciaron el procedimiento correspondiente.

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