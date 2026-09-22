Colombia

Christian Garcés advirtió sobre falta de información sobre algunos puntos del Presupuesto General para 2027: “No la firmo si no hay claridad”

El senador indicó que debe profundizarse en los recursos requeridos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto

El congresista del Centro Democrático indicó que se requiere mayor información sobre los efectos del terremoto en el país y de dónde saldrán los recursos para la reconstrucción - crédito @ChriGarces/X

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El senador del Centro Democrático, Christian Garcés, alertó sobre aspectos sobre los que no hay claridad con respecto al Presupuesto General de la Nación de 2027, que será discutido y votado en pocos días. La propuesta que radicó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República es de $634,9 billones, un monto que supera en $59,3 billones el presupuesto presentado por la administración anterior.

De acuerdo con el congresista, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Planeación Nacional deben aportar más información para poder avanzar hacia la votación de la propuesta.

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“En calidad de coordinador ponente y faltando ya pocos días para que debamos aprobar en primer debate el presupuesto 2027, quiero dejar claro temas que Hacienda y Planeación Nacional todavía no nos han informado en el nivel de detalle que queremos tener para tranquilidad de los colombianos (sic)”, precisó el legislador.

El congresista Christian Garcés aseguró que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional deben aportar información más detallada sobre el presupuesto para 2027 - crédito Centro Democrático
El congresista Christian Garcés aseguró que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional deben aportar información más detallada sobre el presupuesto para 2027 - crédito Centro Democrático

El primer punto que, a juicio del senador, requiere mayor información y claridad, tiene que ver con los recursos que se necesitan para la reconstrucción de las zonas del país que terminaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026. Garcés indicó que tampoco se precisa en el presupuesto cuáles fueron los daños causados por el sismo.

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Recordó que hay departamentos y regiones del país muy afectadas por el terremoto, como Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, y aclaró que la reconstrucción de las ciudades y municipios impactados no puede tardar una década. Se requiere que ese proceso dure entre dos y tres años.

“Ayer nos decían que había cero pesos en el presupuesto 2027. Si eso es así, nos tienen que decir entonces que el perfilamiento de la deuda o de la disminución de los gastos de funcionamiento durante el próximo año se van a conseguir los recursos y se van a asignar (sic)”, detalló el legislador.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El senador Garcés aseguró que la crisis fiscal actual es la peor que se ha presentado en el país en los últimos 30 años - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

En ese sentido, advirtió que, como coordinador ponente, no firmará la ponencia del Presupuesto General de la Nación de 2027 si no se tiene certeza sobre cómo se van a conseguir los recursos y cuál es el monto aproximado para ese año. “No la firmo si no hay claridad”, indicó.

El segundo punto sobre el cual el senador hizo hincapié es la situación fiscal que enfrenta Colombia. De acuerdo con su explicación, la crisis actual es la peor que se ha presentado en el país en los últimos 30 años. En el presupuesto radicado por el Gobierno nacional se exponen los datos que demuestran la gravedad de la situación, según precisó Garcés; sin embargo, aseguró que desde el Congreso de la República hay preocupación por el “regionalizado”.

En el caso de la seguridad, por ejemplo, los recursos de la Policía. En el caso de las obras viales, como es toda la conexión vial del suroccidente hasta el Ecuador, el dragado de Buenaventura, el tren de cercanías, entre otros, vamos a tener que ver cómo en estos cuatro años avanzamos y estamos pendientes del Plan Nacional de Desarrollo, que se discutirá próximamente”, explicó el congresista del Centro Democrático.

Aseguró entonces que el Departamento Nacional de Planeación debe tener una proyección sobre la inversión y debe entregar información sobre los compromisos que adquirieron tanto el presidente Abelardo de la Espriella como el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Detalles del presupuesto para 2027 del Gobierno

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, el presupuesto presentado por el Gobierno incluye rubros que estaban desfinanciados y que corresponden a “necesidades sociales y compromisos financieros”. Estos son:

  • $6,5 billones para el pago de pensiones.
  • $2 billones para el Sistema de Salud.
  • $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos.
  • $0,7 billones para las universidades públicas.
  • $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.

De igual manera, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, el presupuesto “hace un esfuerzo de austeridad en $17,5 billones”. Establece una reducción en compras de bienes y servicios ($2,8 billones), en inversión no prioritaria ($2,5 billones) y en más de 250 líneas de gasto ($12 billones).

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