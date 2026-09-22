Colombia

Chapinero concentra los parques de Bogotá con más comparendos por consumo de drogas: estas son las cifras de 2026

Un informe presentado por el concejal Rolando González puso la lupa sobre varios espacios públicos de la capital y alertó por la cantidad de sanciones registradas cerca de instituciones educativas

drogas sintéticas
Parque El Porvenir en Bosa, entre los espacios públicos de Bogotá con mayor número de comparendos registrados este año -crédito Jae C. Hong/AP
Guardar

La cercanía entre varios parques de Bogotá y las instituciones educativas aparece como uno de los principales focos de preocupación en las cifras sobre consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con un informe presentado por el concejal Rolando González, 29.095 comparendos fueron impuestos a menos de 200 metros de colegios, una cifra que representa el 71% del total registrado.

Los datos corresponden a los registros de 2024, 2025 y 2026 del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (Srnmc). En ese periodo se contabilizaron cerca de 40.793 comparendos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en parques de la capital.

PUBLICIDAD

Rolando González, concejal de Bogotá - crédito @RolandoGonGa/X
Rolando González pidió reforzar la intervención de las autoridades en los puntos donde se concentran los registros por consumo de sustancias psicoactivas - crédito @RolandoGonGa/X

El reporte además identifica varios espacios públicos donde durante 2026 se concentra una parte importante de estas medidas. Chapinero aparece como la localidad con mayor presencia en el listado entregado por el cabildante, aunque también figuran parques ubicados en Teusaquillo, Bosa y Usaquén. El parque Sucre o Hippies, en Chapinero, encabeza los registros mencionados con 496 comparendos durante 2026. Le sigue la Urbanización La Soledad, conocida como Parkway, en Teusaquillo, con 314.

En Bosa, el parque El Porvenir acumula 241 comparendos, mientras que el parque Francia, en Usaquén, registra 211. En Chapinero también aparecen el Canal El Virrey-El Chico, con 180 comparendos; la Urbanización Autopista Lago de Chapinero, con 105; y El Retiro, también conocido como León de Greiff, con 92.

PUBLICIDAD

Según el informe, la atención sobre estos sitios no se limita a determinar cuántas sanciones se han impuesto. El concejal plantea que las autoridades distritales deben revisar los puntos específicos que acumulan registros y reforzar allí las acciones. La preocupación está relacionada con el uso de espacios destinados a la recreación, el ejercicio y el encuentro familiar. En ese escenario, los parques señalados por las cifras quedan en el centro de la discusión sobre cómo enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas y evitar que estas conductas se extiendan a entornos.

Parque de los Hippies en Chapinero, uno de los puntos que concentra más comparendos por consumo de sustancias psicoactivas durante 2026- crédito: Idartes
Parque de los Hippies en Chapinero, uno de los puntos que concentra más comparendos por consumo de sustancias psicoactivas durante 2026- crédito: Idartes

Para González, las cifras deben ser analizadas más allá del consumo individual. El concejal advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que algunos de estos lugares puedan ser utilizados para distribuir, ofrecer y comercializar sustancias psicoactivas. “No podemos permitir que espacios destinados a los niños, las familias y la recreación terminen siendo aprovechados para estas actividades criminales”, enfatizó González.

La situación adquiere una dimensión adicional por la ubicación de los parques frente a entornos escolares. El número de comparendos registrados a menos de 200 metros de instituciones educativas concentra buena parte de las medidas reportadas por el concejal y pone el foco en espacios frecuentados diariamente por estudiantes.

¿Qué establece la ley?

El numeral 13 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, incorporado mediante la Ley 2000 de 2019, establece como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en parques y dentro de los perímetros de centros educativos.

Para esa conducta, la norma contempla una Multa General Tipo 4 y la medida correctiva de destrucción del bien, de acuerdo con lo previsto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Entornos escolares de localidades como Kennedy y Engativá se convierten en focos de microtráfico, alertó la cabildante del Centro Democrático - crédito Sala de Prensa Diana Diago
La Urbanización La Soledad, conocida como Parkway, acumula 314 comparendos durante 2026, según el informe presentado por Rolando González - crédito Sala de Prensa Diana Diago

El debate sobre estos espacios también tiene un antecedente reciente en el Concejo de Bogotá. González recordó que la corporación aprobó un proyecto de acuerdo que posteriormente fue objetado por el alcalde mayor. La plenaria rechazó esas objeciones el pasado 3 de junio y el asunto permanece pendiente de una decisión del tribunal administrativo.

El concejal sostuvo que las cifras sirven para identificar los lugares donde se concentra la problemática, pero consideró necesario que la respuesta institucional vaya más allá de la imposición de comparendos. “El comparendo muestra dónde está ocurriendo el problema, pero no lo resuelve, necesitamos intervención permanente en los puntos críticos, prevención para nuestros jóvenes y presencia efectiva de las autoridades”.

Temas Relacionados

BogotáConsumo de drogasParques en BogotáConcejal Rolando GonzálezChapineroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Christian Garcés advirtió sobre falta de información sobre algunos puntos del Presupuesto General para 2027: “No la firmo si no hay claridad”

El senador indicó que debe profundizarse en los recursos requeridos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto

Christian Garcés advirtió sobre falta de información sobre algunos puntos del Presupuesto General para 2027: “No la firmo si no hay claridad”

Pulso entre el Gobierno y Congreso por la ‘Ley de Mérito’: subcomisión pidió rechazar objeciones de Abelardo de la Espriella

La instancia legislativa recomendó al Senado y a la Cámara no aceptar los reparos de inconstitucionalidad e inconveniencia formulados por el Gobierno y mantener la iniciativa, con algunas modificaciones

Pulso entre el Gobierno y Congreso por la ‘Ley de Mérito’: subcomisión pidió rechazar objeciones de Abelardo de la Espriella

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Ante la molestia de los rojos por trasladar la ida de la final de la Liga Femenina a Tunja por el concierto de BTS, el administrador del estadio respondió con un dato importante

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Sinuano Día resultados de hoy martes 22 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 22 de septiembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

ENTRETENIMIENTO

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

Jorge Barón le pidió a Westcol tenerlo en cuenta para ‘Stream Fighters 5′: retó a famoso YouTuber español a subirse al ring

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses

El jugador colombiano Miguel Ángel Borja fue calificado de “arrogante” en México: “Cae mal”