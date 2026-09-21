Colombia

Colombia dispara sus compras al exterior: importaciones crecieron 22,9% y China ya concentra el 30,3%

El aumento estuvo marcado por las manufacturas, pero los combustibles registraron una de las mayores variaciones del mes. El déficit comercial también se amplió y llegó a US$2.797,8 millones en julio

El Ministerio de Transporte otorga el permiso definitivo a Puerto Antioquia, consolidando su función en exportaciones e importaciones nacionales - crédito Puerto Antioquia
Las importaciones colombianas alcanzaron US$7.968,1 millones durante julio de 2026, según las cifras del Dane - crédito Puerto Antioquia
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El movimiento de las compras externas colombianas volvió a presionar el balance comercial durante julio de 2026. Las importaciones alcanzaron US$7.968,1 millones, una cifra 22,9% superior a la registrada en el mismo mes de 2025, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el Dane. Al mismo tiempo, el déficit comercial aumentó hasta US$2.797,8 millones.

Javier Díaz, presidente de Analdex, relacionó parte de este comportamiento con la evolución de la tasa de cambio y llamó la atención sobre el aumento de las compras de combustibles y productos agropecuarios. Según explicó, la apreciación del peso estaría haciendo más favorables las adquisiciones realizadas en el exterior.

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Javier Díaz Molina es el presidente de Analdex - crédito Analdex
Javier Díaz, presidente de Analdex, atribuyó parte del crecimiento de las importaciones a la apreciación del peso y se refirió al aumento de las compras de gas - crédito Analdex

El mayor peso dentro de la canasta importadora estuvo en las manufacturas. Este grupo concentró 72,5% del valor total de las compras y sumó US$5.774,7 millones, con un crecimiento de 16,1% frente a julio del año anterior. Las compras de combustibles y productos de las industrias extractivas llegaron a US$1.072,2 millones y aumentaron 77,3%, impulsadas principalmente por petróleo y derivados. En tanto, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$1.111,4 millones, con una variación de 26,3%, explicada principalmente por productos alimenticios y animales vivos.

El resultado también tuvo impacto en la balanza comercial. En julio de 2025, Colombia había registrado un déficit de US$1.694,2 millones. Un año después, la diferencia llegó a US$2.797,8 millones, reflejando una ampliación del saldo negativo entre exportaciones e importaciones.

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La tendencia también aparece en las cifras acumuladas. Entre enero y julio de 2026, las importaciones llegaron a US$46.043,9 millones, con un crecimiento de 15,1% frente al mismo periodo de 2025. Las manufacturas aportaron US$34.369,4 millones y aumentaron 15,4%, principalmente por mayores compras de maquinaria y equipo de transporte, que crecieron 25,1%. En el mismo periodo, las adquisiciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron US$6.564,2 millones y crecieron 12,5%. Los productos alimenticios y animales vivos fueron el principal factor, con un aumento de 17,3%.

Las manufacturas concentraron 72,5% del valor total de las importaciones colombianas en julio -crédito Ricardo Maldonado/EFE
Las manufacturas concentraron 72,5% del valor total de las importaciones colombianas en julio -crédito Ricardo Maldonado/EFE

Las importaciones acumuladas de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron US$5.053,2 millones, un incremento de 17%. Dentro de este grupo, los combustibles y lubricantes minerales y productos conexos aumentaron 16,2%. El déficit comercial acumulado entre enero y julio fue de US$11.042,0 millones, frente a US$8.955,3 millones en 2025.

Díaz sostuvo que el comportamiento cambiario está incidiendo en las compras externas. “Indudable que la apreciación del peso está impulsando el crecimiento de las importaciones”, afirmó. También destacó el aumento de los combustibles y señaló el peso que tendría el gas en ese resultado: “Se destacan importaciones de combustibles, y allí va a estar pesando el tema del gas”.

El presidente de Analdex vinculó ese componente con la política energética y afirmó: “Tenemos que importar gas porque la política de no exploración nos ha conducido a depender del gas importado”. Las cifras del Dane muestran que las compras de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos crecieron 79,6% en julio.

La restauración del gasoducto Antonio Ricaurte, esencial para el suministro, requiere una inversión estimada de entre 20 y 30 millones de dólares y hasta dos años de obras - crédito EFE
Las compras externas de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 77,3% durante julio - crédito EFE

El comportamiento agropecuario fue otro de los puntos señalados por Díaz. “Pero también hay que ver un crecimiento en la parte de productos agropecuarios. Allí se concentra buena parte del crecimiento de las importaciones”, sostuvo. Sobre los próximos meses, agregó: “Creo que esa va a ser la tendencia en los próximos meses”.

China fue el principal origen de las mercancías importadas durante julio, con 30,3% del total. Le siguieron Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, India y Corea. Las compras procedentes de China aumentaron 32,6% frente a julio de 2025, mientras las de Estados Unidos crecieron 23,5%. Ambos países aportaron 14,4 puntos porcentuales a la variación total de 22,9%. El aumento de las compras a China estuvo relacionado con vehículos para transporte de personas, vagones de ferrocarril o tranvía, palas mecánicas excavadoras y cargadoras de pala autopropulsadas, además de motocicletas y velocípedos.

Durante enero-julio, China representó 28,8% de las importaciones colombianas. Sus ventas hacia Colombia crecieron 24,9%, mientras las compras a Estados Unidos aumentaron 8,5%. Ambos países aportaron 8,7 puntos porcentuales al crecimiento acumulado. Entre los productos que explicaron el incremento de las compras a China estuvieron los vehículos para transporte de personas, cuyas importaciones aumentaron 384,9%, y los computadores portátiles, con un crecimiento de 42,5%.

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