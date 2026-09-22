Así fue la reunión entre el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y la mandataria costarricense Laura Fernández

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció tras la reunión que sostuvo con la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, en Barranquilla, Atlántico, el martes 22 de septiembre de 2026.

En la primera visita de Fernández al exterior como jefa de Estado, la agenda bilateral se centró en el combate contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales transnacionales, así como en “la promoción del desarrollo económico, el orden y la estabilidad democrática regional”, de acuerdo con información oficial de la Presidencia de Colombia.

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“Fue un encuentro entre dos naciones hermanas, unidas por valores, desafíos y el propósito de construir una región más segura, próspera y con mayores oportunidades para nuestros pueblos. Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la relación entre Colombia y Costa Rica, trabajar de manera articulada y convertir nuestra amistad histórica en resultados concretos para nuestros ciudadanos”, escribió el mandatario colombiano en el balance publicado en su perfil de la red social X.

De la Espriella también agradeció a su homóloga costarricense “por escoger a Colombia para esta importante visita. Costa Rica tiene en nuestro país un amigo y un aliado”.

Este fue el balance que entregó Abelardo de la Espriella a los colombianos, tras la reunión con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Fernández aterrizó hacia las 10:30 a. m . del 22 de septiembre en el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ubicado en Malambo, luego de viajar desde Bogotá en una aeronave dispuesta por el Gobierno nacional. Allí fue recibida con honores protocolarios antes de su traslado al Batallón Paraíso, sede presidencial.

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Colombia y Costa Rica buscarán ampliar el intercambio de información

En esa misma línea, la Presidencia de Colombia indicó que los mandatarios revisarían mecanismos de intercambio de información, inteligencia estratégica y coordinación operativa ante amenazas que cruzan las fronteras nacionales.

Los jefes de Estado revisaron en el Atlántico mecanismos para compartir datos, coordinar operaciones y enfrentar redes criminales que actúan en varios países - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“El encuentro presidencial refleja la estrecha relación de amistad, confianza y cooperación que une a Colombia y Costa Rica, así como la voluntad compartida de profundizar los mecanismos de coordinación política e institucional frente a las amenazas derivadas del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas”, indicó el Gobierno colombiano.

La eliminación del visado para colombianos

Como parte de esta agenda cooperación técnica, De la Espriella solicitó a la jefa de Estado, como “un asunto importante para nuestor país”, estudiar si es posible asegurar la movilidad entre ciudadanos de ambos países sin visado, a cambio de brindar información e inteligencia al país centramericano.

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“La posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado. Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe”, expresó De la Espriella.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, sostuvieron su primer encuentro bilateral este 22 de septiembre en Barranquilla crédito captura Presidencia de la República

El primer dignatario colombiano ratificó que la jefa estatal costarricense evaluará la petición y, por supuesto, “bajo los lineamientos que ella determine y los procedimientos internos”, comentó.

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La agenda también contempló iniciativas de cooperación para preservar la biodiversidad.

De hecho, a través de sus redes sociales, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento del Atlántico —en el que está ubicada la sede presidencial de la ciudad de Barranquilla— destacó que Fernández es la primera jefa de Estado que visita el departamento y valoró los vínculos entre ambos países en materia ambiental.

Verano de la Rosa, destacó que Fernández es la primera jefa de Estado que visita el departamento y valoró los vínculos entre ambos países en materia ambiental - crédito @veranodelarosa/X

“Seguimos haciendo historia como sede presidencial, con la llegada de la primera Jefa de Estado a nuestro territorio, para un encuentro de alto nivel diplomático con el Gobierno nacional. Nos alegra muchísimo tenerla aquí, recordando todo lo que nos une: el mar, nuestra biodiversidad y, sobre todo, el compromiso de protegerla. Como exministro de Ambiente, conozco de cerca esa lucha por encontrar un desarrollo que vaya de la mano con el cuidado de nuestro medioambiente. Costa Rica es un referente en ese camino y compartimos con usted ese propósito”, escribió Verano de la Rosa.

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