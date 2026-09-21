Colombia

Tres soldados fueron asesinados en ataque de las disidencias en el Meta: cinco más resultaron heridos

La Fuerza de Tarea Omega señaló de manera preliminar a la Estructura Ever Castro, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño, como responsable de la acción registrada en la vereda La Unión

Ejército atribuyó a disidencias de las Farc ataque que dejó tres soldados muertos en La Macarena - crédito Diego Pineda/Colprensa
Ejército atribuyó a disidencias de las Farc ataque que dejó tres soldados muertos en La Macarena - crédito Diego Pineda/Colprensa
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Tres soldados profesionales murieron y otros cinco militares resultaron heridos en dos acciones armadas registradas durante la madrugada del lunes 21 de septiembre de 2026 en zonas rurales de La Macarena y Vistahermosa, en el departamento del Meta.

La Fuerza de Tarea Omega atribuyó de forma preliminar el primer ataque a una estructura vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño, disidencia de las Farc.

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La entidad informó que el hecho con mayores consecuencias ocurrió en la vereda La Unión, jurisdicción de La Macarena. Allí, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 35 fueron afectadas por la activación de un área que, según la institución, contenía dispositivos explosivos improvisados.

Como resultado de esa acción, tres soldados profesionales fueron asesinados y tres más, junto a un suboficial, sufrieron heridas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez.

Explosivos y disparos dejaron tres militares asesinados en La Macarena - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Explosivos y disparos dejaron tres militares asesinados en La Macarena - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Ejército señaló a una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño

De manera preliminar, el Comando de la Fuerza de Tarea Omega indicó que el ataque en La Macarena habría sido cometido por la Estructura Ever Castro, señalada por las autoridades como parte del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá.

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La unidad militar precisó que los uniformados pertenecían a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12. Tras el estallido, la institución activó sus recursos operacionales, aéreos y médicos para atender a los afectados.

Al momento del comunicado oficial de la entidad, continuaban las coordinaciones para trasladar a los tres militares lesionados en La Macarena.

La entidad rechazó los hechos y afirmó que presentará la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. También pidió que se esclarezcan las circunstancias del ataque, se establezcan responsabilidades y se determine si hubo vulneraciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

“La institución denuncia los hechos ante las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias, se identifique a los responsables y se determinen las posibles violaciones a los derechos humanos”, afirmaron en el comunicado.

Identifican a los tres soldados asesinados en ataque con explosivos en zona rural de Meta - crédito @ftc_omega/X
Identifican a los tres soldados asesinados en ataque con explosivos en zona rural de Meta - crédito @ftc_omega/X

Otro ataque dejó dos soldados heridos en Vistahermosa, departamento del Meta

En un episodio separado, registrado también durante la madrugada del 21 de septiembre de 2026, integrantes del Batallón de Despliegue Rápido N.º 31 fueron atacados mientras se movilizaban por la vereda Puerto Chorizo, en el municipio de Vistahermosa.

Según la versión oficial, los militares fueron sorprendidos por la activación de un dispositivo explosivo improvisado. Después del estallido, los atacantes habrían disparado con armas de fuego de largo alcance contra la unidad.

La acción dejó dos soldados profesionales heridos. Ambos fueron trasladados al dispensario médico de Apiay, en Villavicencio. Las autoridades militares adelantaban las gestiones para remitirlos al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibirían valoraciones y tratamiento médico.

El Ejército no informó sobre posibles capturas, combates posteriores ni la identidad de los responsables de este segundo ataque. Tampoco detalló si existen operaciones en curso en Puerto Chorizo para localizar a quienes habrían participado en la emboscada.

Fuerza de Tarea Omega evacuaba a militares heridos tras ataques en La Macarena y Vistahermosa - crédito @ftc_omega/X
Fuerza de Tarea Omega evacuaba a militares heridos tras ataques en La Macarena y Vistahermosa - crédito @ftc_omega/X

La institución anunció acompañamiento para las familias: “Reafirma su compromiso”

La Fuerza de Tarea Omega expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de los tres soldados fallecidos.

La institución señaló que activó un equipo interdisciplinario para ofrecer respaldo psicológico, espiritual, asistencial y administrativo a los parientes de los uniformados. Además, afirmó que mantendrá seguimiento sobre la evolución clínica de los heridos y acompañará a sus familias durante el proceso de atención.

El comunicado resaltó que las operaciones en el suroriente de Colombia continuarán con el objetivo de enfrentar a los grupos armados ilegales, brindar seguridad a la población civil y mantener el control territorial.

Las autoridades deberán establecer cómo fue instalada el área con explosivos y qué estructuras participaron en los ataques ocurridos en ambos municipios del Meta.

“La Fuerza de Tarea Omega honra la memoria de sus soldados y reafirma su compromiso con el cumplimiento de la misión constitucional”, finalizó la entidad en el comunicado.

Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella por la muerte de los tres soldados

Abelardo de la Espriella anunció ofensiva tras ataques que dejaron tres soldados muertos en Meta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció ofensiva tras ataques que dejaron tres soldados muertos en Meta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella expresó en una publicación en su cuenta de X, que las acciones fueron ejecutadas con explosivos y armas de largo alcance. El mandatario atribuyó la responsabilidad a estructuras criminales y anunció una ofensiva para identificar a los autores materiales e intelectuales.

Colombia está de luto”, escribió De la Espriella al referirse a los tres militares fallecidos. También envió un mensaje a los familiares de las víctimas y afirmó que el sacrificio de los uniformados “no será olvidado”.

El jefe de Estado aseguró que ordenó intensificar las operaciones en la zona y utilizar las herramientas legales disponibles para localizar a quienes planearon y ejecutaron los ataques. “La sangre de nuestros soldados asesinados no quedará impune”, sostuvo.

En su mensaje, señaló de forma directa a alias Calarcá y a la organización que, según indicó, estaría detrás de los hechos. “Voy por alias Calarcá y por toda la estructura criminal responsable”, afirmó, sin aportar más detalles sobre la investigación ni sobre el grupo armado al que se refería.

De la Espriella sostuvo que los homicidios no modificarán la estrategia de seguridad ni detendrán las operaciones contra las organizaciones ilegales. “Asesinar a nuestros soldados no doblega al Estado”, señaló.

El mandatario agregó que no habrá espacios de protección para los responsables y que las autoridades buscarán llevarlos ante la justicia. Cerró su pronunciamiento con un homenaje a los soldados muertos y una consigna dirigida a las Fuerzas Militares.

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