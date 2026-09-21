Terminó la búsqueda de los cinco fallecidos en accidente aéreo en Chocó: el rescate quedó registrado en video

El accidente de la avioneta ocurrió el 13 de septiembre entre Chocó y Risaralda, cuando regresaba a Bogotá tras una brigada de salud en Condoto - crédito FAC

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La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) concluyó la recuperación de los cinco ocupantes de una avioneta CessnaT-206 accidentada el 13 de septiembre de 2026 en el Parque Nacional Natural Tatamá, zona limítrofe entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

En un comunicado, emitido el lunes 21 de septiembre, la institución aérea notificó la finalización de las labores de búsqueda realizada por comandos especializados, al mencionar que la aeronave cayo cuando regresaba a Bogotá después de una brigada de salud en el municipio de Condoto.

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El equipo de rescate fue insertado cerca del lugar del siniestro por un helicóptero UH-60 Black Hawk, configurado para misiones Ángel y perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 5. Desde ese punto, comandos del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas avanzaron por tierra hasta los restos de la aeronave.

“Desde el inicio de la emergencia, la FAC en coordinación con Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), desarrolló 15 misiones, empleando aeronaves UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-295, C-208 y C-90, que acumularon más de 18 horas de vuelo durante la operación”, indicó la autoridad aérea en un comunicado.

Las primeras imágenes de la operación muestran a uniformados que descienden desde un helicóptero y se internan en una zona boscosa. Allí encontraron la avioneta destruida y los cuerpos de las cinco personas que viajaban a bordo.

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A su vez, recalcaron que, durante la operación, se presentaron dificultades como factores climáticos y el acceso a la zona del accidente. “Las labores se desarrollaron en una zona montañosa, agreste y de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 9.200 pies de altura, donde las fuertes lluvias, las pendientes pronunciadas y las características del terreno representaron un desafío para el desplazamiento y las maniobras”, destacaron.

Tras finalizar la operación, los ocupantes fueron trasladados al Batallón San Mateo del Ejército Nacional, en Pereira. Por último, la Fuerza Aérea Colombiana resaltó la labor de los uniformados para la extracción de los cadáveres.

“La Fuerza Aérea Colombiana en esta operación demuestra el compromiso permanente de la Institución de disponer sus capacidades humanas y aéreas para la atención de emergencias y el servicio a los colombianos en todo el territorio nacional”, puntualizaron.

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Por ahora, los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá donde se harán los respectivos trámites forenses, así como sus honras fúnebres por parte de sus familiares y allegados.