La hermana de Ana Lucía Gónzalez, la niña encontrada muerta en una alcantarilla de Bogotá, fue desalojada de su vivienda: esta fue la razón

La hermana de Ana Lucía González fue desalojada del apartamento de Mosquera, Cundinamarca, donde vivía con José Rojas Lárez - crédito Redes sociales/Captura de video

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La familia de Ana Lucía González, niña de 8 años, que fue hallada en una alcantarilla en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, Bogotá,enfrenta un desalojo y el desafío de repatriar el cuerpo de la niña a Venezuela.

La hermana mayor de la víctima, de 24 años, debe abandonar el apartamento de Mosquera, Cundinamarca, donde ocurrieron los hechos.

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Daniel Solarte, abogado de los familiares, explicó que la joven solo pudo quedarse una última noche en la vivienda tras la decisión del propietario. La medida dejó a sus representados sin un lugar estable donde permanecer.

La familia espera que las autoridades les entreguen el cuerpo de Ana Lucía para darle sepultura en Venezuela. Según relató la defensa, el proceso supone una dificultad adicional porque se trata de personas con recursos limitados y requieren apoyo para completar el traslado.

La defensa advirtió que la hermana de Ana Lucía quedó sin vivienda

Solarte sostuvo que la joven atravesaba una situación de “inestabilidad total” después de recibir la notificación de desalojo de forma imprevista. La mujer convivía con José Rojas Lárez en ese inmueble.

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“Se encuentran totalmente desprotegidos”, advirtió el abogado de la familia ante el medio. La defensa señaló que la hermana de la niña deberá encontrar una nueva vivienda mientras acompaña a sus allegados durante el trámite funerario.

La pareja llevaba cerca de un año y medio de relación. Antes de instalarse en Mosquera, ambos habían vivido juntos en La Guaira, Venezuela.

El abogado también puso el foco en las condiciones económicas de los familiares. “Estamos hablando de una familia de escasos recursos”, declaró Solarte a Noticias Caracol, al pedir solidaridad para que puedan llevar los restos de la menor a su país de origen.

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