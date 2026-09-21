Colombia

Agmeth Escaf aclaró si tuvo un romance con la exprimera dama Verónica Alcocer y anunció acciones legales contra Eva Ferrer: “Ya me mamé de todo esto”

El senador del Pacto Histórico aseguró que llevará a los tribunales las acusaciones de corrupción y rechazó los rumores sobre un vínculo sentimental con la exesposa de Gustavo Petro

Agmeth Escaf, Eva Ferrer y Verónica Alcocer - crédito agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa
El congresista afirmó que no tolerará nuevos señalamientos sin pruebas y sostuvo que las versiones sobre su vida personal afectaron a su familia durante varios años - crédito agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa
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El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf anunció acciones legales contra Eva Ferrer y otras personas que, según afirmó, lo han difamado.

En un extenso pronunciamiento publicado en X, también negó haber tenido una relación sentimental con la exprimera dama Verónica Alcocer y aseguró que no seguirá en silencio frente a los señalamientos.

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“Ya me mamé de todo esto. Menos shows en redes sociales y medios de comunicación, más hechos”, escribió Escaf al cierre de su mensaje. El congresista sostuvo que quienes formulen acusaciones en su contra deberán sustentarlas ante los jueces.

Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/X
Agmeth Escaf negó haber tenido una relación sentimental con la exprimera dama Verónica Alcocer - crédito @agmethescaf/X

Escaf afirmó que Ferrer deberá demostrar “ante la justicia colombiana” que él es corrupto, como, según dijo, ella lo ha señalado. También expresó que no permitirá que su nombre sea usado “a manera de gancho ciego” para exigir el pago de una supuesta deuda superior a 600 millones de pesos.

Escaf anunció demandas por acusaciones que considera falsas

El senador aseguró que los ataques contra su nombre comenzaron en 2021, luego de que se sumó a Colombia Humana y encabezó la lista del Pacto Histórico por el Atlántico. Según su relato, entonces surgieron versiones que lo presentaban como una persona cercana a estructuras políticas tradicionales del departamento.

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“En los últimos cinco años me han acusado de absolutamente todo lo imaginable e inimaginable”, afirmó. Escaf sostuvo que esas acusaciones carecen de sustento y que fueron difundidas por personas que habían pertenecido al sector político al que él representa.

Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/X
Agmeth Escaf aseguró que los ataques contra su nombre comenzaron en 2021, luego de que se sumó a Colombia Humana y encabezó la lista del Pacto Histórico por el Atlántico - crédito @agmethescaf/X

En su publicación, señaló al abogado Abelardo de la Espriella de haberlo incluido en una lista de presuntos compradores de votos en la región Caribe. Escaf afirmó que esa inclusión se produjo sin pruebas y recordó que Abelardo de la Espriella (ahora presidente de Colombia) había pedido a autoridades de Estados Unidos revisar las visas de las personas mencionadas.

El senador también rechazó versiones sobre sus hijos. “El abelardismo ha llegado hasta a inventar que recientemente deportaron a mis hijos de Estados Unidos, siendo que mis tres hijos no residen allá, viven todos en Colombia”, escribió.

El senador negó una relación con Verónica Alcocer

Uno de los apartados centrales del hilo estuvo dedicado a los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con Alcocer. Escaf afirmó que esas versiones afectaron a ambas familias y buscaban desacreditar a la esposa del presidente Gustavo Petro.

“Ni fui amante de Vero ni la vi jamás con amantes”, expresó el congresista. También sostuvo que mantuvo su vida sentimental en reserva para proteger a su pareja de ataques y que Alcocer limitó sus apariciones públicas para resguardar a su familia.

Escaf dijo que el señalamiento sobre una presunta relación fue parte de una campaña que, a su juicio, pretendía ridiculizar a Petro y cuestionar a Alcocer. En el mensaje, recordó los apodos que circularon en redes sociales y los calificó como expresiones que causaron daño a su entorno.

El legislador afirmó que comprende la molestia que esos rumores pudieron generar en Petro, aunque señaló que también fue víctima de esas versiones. “No pueden cobrarme por algo que no hice”, manifestó.

Escaf también respondió a Nicolás Petro y Ángela Benedetti

El congresista incluyó en su pronunciamiento referencias a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente. Escaf sostuvo que fue acusado de hechos que, según su versión, no ocurrieron y sobre los cuales no se hallaron pruebas en su contra.

“La Corte ya investigó el tema y no encontró ninguna prueba en mi contra”, afirmó. Esa declaración corresponde a la versión del senador, quien aseguró que aún espera disculpas por las acusaciones.

Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/X
Agmeth Escaf sostuvo que fue acusado de hechos que, según su versión, no ocurrieron y sobre los cuales no se hallaron pruebas en su contra - crédito @agmethescaf/X

Escaf también cuestionó a Ángela Benedetti por declaraciones sobre un grupo al que ella se habría referido como “Los Verónicos”. El legislador aseguró que nunca escuchó esa expresión durante la campaña electoral y negó haber formado parte de una estructura de poder relacionada con Alcocer.

Además, mencionó a Juan Fernández, expareja de Benedetti y exfuncionario de la Presidencia, en medio de sus críticas a la dirigente. Esos señalamientos fueron planteados por Escaf en su publicación y no incluyeron una respuesta de las personas aludidas.

El mensaje fue publicado tras la difusión de conversaciones atribuidas a Eva Ferrer y Gustavo Petro

El pronunciamiento de Escaf ocurrió después de que se divulgaron conversaciones atribuidas a Eva Ferrer y al presidente Gustavo Petro. El material menciona a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, en medio de acusaciones sobre una presunta red de corrupción.

Verónica Alcocer - Eva Ferrer
El pronunciamiento de Agmeth Escaf ocurrió después de que se divulgaron conversaciones atribuidas a Eva Ferrer y al presidente Gustavo Petro - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Ferrer ha planteado señalamientos sobre reuniones, contratos y cargos en el entorno de la Casa de Nariño. Agmeth Escaf rechazó esas acusaciones y anunció que acudirá a los estrados judiciales.

“Aquí el que venga a difamarme va a tener que contratar abogados y enfrentarse conmigo en los estrados judiciales”, escribió el senador.

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