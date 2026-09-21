Colombia

Fuerza Aérea realizó 35 descargas y lanzó 14.000 galones de agua contra incendio en Villa de Leyva

La operación aérea se desarrolló en una zona montañosa a unos 8.000 pies de altura, con fuertes vientos que representaron un desafío para las tripulaciones

El comandante CATAM detalló las maniobras realizadas por el Black Hawk, las condiciones de la zona y el apoyo logístico dispuesto para atender el incendio. - @FuerzaAereaCol/X
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La Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un helicóptero UH-60L Black Hawk para apoyar las labores de control y extinción del incendio forestal registrado en Villa de Leyva, Boyacá, donde realizó aproximadamente 35 descargas de agua, equivalentes a 14.000 galones, según informó el brigadier general John López, comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

El oficial explicó, en un video difundido por las redes sociales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que la institución activó sus capacidades después de conocer la emergencia a través de los organismos de rescate de los que hace parte. La operación incluyó tanto medios aéreos como apoyo logístico en tierra para mantener las labores de atención.

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De acuerdo con la información entregada por la Fuerza Aérea, además del agua utilizada durante las descargas, fueron empleados 8 galones de líquido retardante. El objetivo de las maniobras fue intervenir directamente los focos activos y los sectores de mayor afectación, con el propósito de reducir la intensidad de las llamas y evitar que el incendio se extendiera.

El UH-60L Black Hawk de la Fuerza Aérea fue utilizado para apoyar las labores de control del incendio desde el aire. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
El UH-60L Black Hawk de la Fuerza Aérea fue utilizado para apoyar las labores de control del incendio desde el aire. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Helicóptero Black Hawk realizó las descargas sobre la zona afectada

La aeronave utilizada pertenece al Comando Aéreo de Combate No. 5 y cuenta con un sistema Bambi Bucket, equipo que permite transportar y descargar agua desde el helicóptero sobre áreas determinadas.

Según explicó la institución, este mecanismo facilita el acceso a sectores donde las condiciones del terreno dificultan la llegada de los organismos que trabajan desde tierra. Las descargas fueron dirigidas hacia los puntos identificados como focos activos y áreas con mayor afectación.

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El brigadier general John López señaló que la operación aérea tomó aproximadamente cinco horas. Durante ese periodo, las tripulaciones tuvieron que realizar las maniobras teniendo en cuenta las condiciones particulares del terreno y del entorno donde se presenta la emergencia.

La ubicación de la zona intervenida constituye uno de los factores que condicionan las operaciones. El incendio se atiende en un terreno montañoso situado aproximadamente a 8.000 pies de altura, mientras que los fuertes vientos representan un riesgo adicional para las tripulaciones que participan en las labores desde el aire.

La topografía y las condiciones cobran un factor importante de riesgo para nuestras tripulaciones”, afirmó el comandante CATAM en el video publicado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, al explicar las dificultades que supone desarrollar las descargas en el área afectada.

El helicóptero UH-60L Black Hawk realizó las descargas sobre los focos activos del incendio en Villa de Leyva. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
El helicóptero UH-60L Black Hawk realizó las descargas sobre los focos activos del incendio en Villa de Leyva. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La operación aérea cuenta con apoyo logístico en tierra

El despliegue para atender el incendio forestal en Villa de Leyva no se limitó al uso del helicóptero. La Fuerza Aérea también dispuso capacidades logísticas para garantizar el abastecimiento necesario durante la operación.

Desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, la institución movilizó un carrotanque hasta Villa de Leyva con combustible. Este apoyo tiene como finalidad fortalecer el suministro requerido para mantener las operaciones del helicóptero mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia.

La medida hace parte del dispositivo desplegado por la institución para sostener las misiones aéreas en la zona. De esta manera, las capacidades de transporte y abastecimiento se integraron a las labores realizadas por la aeronave que efectúa las descargas de agua.

El brigadier general López explicó que el despliegue de estos recursos responde a la necesidad de complementar las acciones que adelantan los organismos de socorro desde tierra.

Fuerza Aérea mantiene capacidades para atender la emergencia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que continuará presente en Villa de Leyva mediante las capacidades del Centro Nacional de Recuperación de Personal y sus unidades aéreas, en articulación con las labores que se desarrollan para controlar y extinguir el incendio.

En su declaración, el comandante CATAM aseguró que la institución cuenta con tripulaciones preparadas para atender este tipo de emergencias y con aeronaves destinadas a misiones de estas características.

La Fuerza Aérea cuenta con tripulaciones preparadas para atender emergencias como el incendio forestal en Villa de Leyva. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
La Fuerza Aérea cuenta con tripulaciones preparadas para atender emergencias como el incendio forestal en Villa de Leyva. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La operación también requiere que las tripulaciones ajusten las maniobras a las condiciones que encuentran durante los vuelos. En este caso, la altura, el terreno montañoso y los vientos fueron señalados por la institución como factores que deben ser considerados para realizar las descargas.

El empleo del Bambi Bucket permite que el helicóptero transporte agua y la libere sobre los sectores definidos para la atención del incendio, complementando las acciones de los organismos de socorro que trabajan en tierra.

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