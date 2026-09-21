Colombia

Jóvenes con machetes se subieron a una ‘chiva rumbera’ y generaron pánico en Ibagué: autoridades investigan lo ocurrido

La hipótesis preliminar apunta a un conflicto entre jóvenes de distintas comunas, algunos posiblemente menores de edad

- crédito Captura de Video X
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La celebración del Día de Amor y Amistad en Ibagué se empaño luego de que un grupo de jóvenes protagonizaron un fuerte altercado con cuchillos y machetes en una de las vías más transitadas de la capital del departamento de Tolima.

Los hechos se presentaron en la noche del sábado 19 de septiembre de 2026, en en la intersección de la calle 60 con la carrera Quinta, reconocido sector comercial de la ciudad ibaguereña, cuando varios adolescentes se encontraban movilizándose en un vehículo de pasajeros de turismo, conocido popularmente como Limo Chiva o Chiva rumbera.

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Las imágenes difundidas muestran a varios ocupantes dentro del vehículo con objetos que aparentan ser machetes y a personas que corren por la vía pública, que se alejan rápidamente del automotor tras el enfrentamiento entre ellos.

El conflicto no dejo personas lesionadas, pero si generó preocupación entre residentes del sector. Tras conocerse la situación, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para definir nuevas medidas para evitar este tipo de conflictos en la capital tolimense.

Una de las primeras hipótesis de las autoridades locales es que el enfrentamiento habría involucrado a jóvenes de distintas comunas de Ibagué. Incluso, señalaron que en esta situación habrían participado menores de edad.

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Entre tanto, la Alcaldía local anunció controles a las chivas, vehículos de transporte recreativo, para verificar que cumplan los requisitos de operación. También revisará el cumplimiento de las normas sobre ruido, tras varias denuncias de la comunidad.

“No vamos a permitir que menores de edad estén a altas horas de la noche portando armas cortopunzantes, intimidando a otros jóvenes o involucrados en hechos delictivos”, afirmó el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, en diálogo con Caracol Radio.

De igual manera, sostuvo que la administración mantendrá el acompañamiento a los estudiantes en las instituciones educativas y solicitó mayor atención de las familias.

La llamada Limo Chiva es un vehículo utilizado habitualmente para recorridos festivos y celebraciones nocturnas en la ciudad. El registro de armas dentro del automotor incrementó la inquietud por los controles sobre este tipo de transporte en zonas concurridas. Las autoridades locales deberán identificar a los involucrados, determinar el origen del altercado y establecer si se cometieron conductas contrarias a la ley.

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