Habrá nuevos racionamientos de agua en Medellín desde este 22 de septiembre: importante embalse está con niveles de reserva críticas

El embalse de Piedras Blancas, que abastece a las zonas incluidas en el racionamiento de EPM, registra un déficit de agua por segundo - crédito EPM

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El racionamiento nocturno de agua volverá a Medellín ante la reducción de las reservas que abastecen a sectores del centro-oriente y nororiente de la ciudad. La medida afectará a usuarios conectados al embalse Piedras Blancas, cuya disponibilidad descendió durante las últimas dos semanas.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) reanudará desde el martes 22 de septiembre cortes sectorizados y alternos de agua en barrios de seis comunas, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. La decisión responde al descenso del embalse Piedras Blancas y al menor ahorro y las menores lluvias observadas durante la última semana.

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La empresa informó que el embalse pasó del 91% al 76% de su capacidad en apenas 15 días. Esta fuente abastece a hogares de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

El gerente general de EPM, Humberto Iglesias, sostuvo que la ciudad atraviesa un momento de presión sobre el abastecimiento. Según explicó, durante la semana anterior el consumo no disminuyó en la medida esperada y las lluvias tampoco alcanzaron los niveles previstos.

Los cortes de agua se alternarán entre los esquemas 1 y 2, con suspensiones día por medio y revisión semanal de consumo, lluvias y caudales - crédito @FicoGutierrez/X

“Ahorramos menos de lo que era necesario y llovió menos de lo esperado”, afirmó Iglesias. El directivo indicó que esas dos condiciones impidieron la recuperación de las fuentes y los caudales utilizados para el suministro.

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El gerente también reconoció una reducción en el consumo por parte de algunos usuarios. “Hay que hacer un llamado muy claro a la ciudadanía, pero también un reconocimiento”, señaló, aunque advirtió que el esfuerzo todavía no alcanza frente a la situación causada por el fenómeno de El Niño.

Los cortes se alternarán entre los esquemas 1 y 2

El suministro se interrumpirá día por medio en los sectores incluidos en dos esquemas. EPM mantendrá una revisión semanal sobre el consumo, el ahorro de los usuarios, las lluvias, los caudales y la disponibilidad de las reservas.

Iglesias afirmó que la medida no tiene carácter definitivo. La empresa definirá su continuidad de acuerdo con la evolución de las condiciones que afectan al sistema de abastecimiento.

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EPM atribuyó los cortes de agua en Medellín al menor ahorro de los usuarios y a las menores lluvias registradas durante la última semana - crédito EPM

El esquema 1 tendrá cortes los días martes 22, jueves 24 y sábado 26 de septiembre. En la comuna Popular estarán incluidos Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

En Manrique, el primer grupo abarcará La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2. Para Aranjuez, las interrupciones alcanzarán Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.

Los barrios Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam, en Villa Hermosa, integran el mismo esquema. En Buenos Aires, la medida se aplicará en Barrios de Jesús.

El segundo grupo tendrá interrupciones los días 23, 25 y 27 de septiembre

El esquema 2 comenzará el miércoles 23 de septiembre y continuará el viernes 25 y el domingo 27. Los usuarios de este grupo tendrán la suspensión en el mismo horario nocturno previsto por la empresa.

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En la comuna Manrique estarán incluidos Manrique Oriental y Santa Inés. En Aranjuez, el corte alcanzará a Manrique Central N.° 2.

Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas conforman el grupo programado en la comuna Villa Hermosa. En Buenos Aires, la interrupción afectará a Alejandro Echavarría y Caicedo.

El listado del esquema 2 se completa con Los Ángeles y Boston, ubicados en La Candelaria. La empresa pidió a los residentes verificar el grupo asignado a su sector para organizar el almacenamiento y el consumo durante las horas previas a cada suspensión.

Los hogares y locales comerciales abastecidos por Piedras Blancas deberán reducir su uso en promedio 92 litros de agua diarios. Para el resto de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, la meta establecida es de 70 litros por vivienda al día.

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La empresa espera que las lluvias previstas para octubre y noviembre ayuden a recuperar los embalses. Aun así, Iglesias remarcó que las precipitaciones aisladas no resuelven por sí solas el déficit si el consumo supera el volumen que ingresa a las fuentes.

“El Niño va a continuar, esto apenas está arrancando”, advirtió el gerente de EPM. El directivo señaló que diciembre, enero y febrero podrían concentrar la etapa de mayor exigencia para el sistema de agua de Medellín.