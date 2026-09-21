El TransMiZonal F414 cambió de nombre y ajustó su recorrido en el suroccidente de Bogotá: así operará desde el 21 de septiembre

Transmilenio reemplazó la identificación G414–F414 por el servicio TransMiZonal F414 Est. Patio Bonito desde el lunes 21 de septiembre - crédito @TransMilenio / X

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Desde el lunes 21 de septiembre, el TransmiZonal F414 Est. Patio Bonito reemplaza la identificación G414–F414 y opera con un trazado ajustado en el suroccidente de Bogotá. Transmilenio pidió a los usuarios revisar el nuevo recorrido antes de viajar, en especial si utilizaban tramos que dejaron de ser atendidos por la ruta.

La actualización fue divulgada por la empresa mediante una pieza gráfica que compara el recorrido anterior con el nuevo trazado. El sistema identificó el trayecto vigente en color amarillo- rojo y señaló los segmentos que ya no hacen parte de la operación del servicio.

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Sectores que seguirán conectados con Patio Bonito

El servicio F414 Est. Patio Bonito conecta sectores del suroccidente de la ciudad con la estación Patio Bonito, uno de los puntos de referencia de la operación de Transmilenio en esta zona de Bogotá. La modificación busca que los pasajeros reconozcan el servicio con una identificación asociada a su destino.

En el mapa divulgado por la empresa aparecen barrios y sectores como Patio Bonito, Barranquillita, Villa Alsacia, Ciudad Granada, Dindalito, Bellavista, La Rivera y Jazmín Occidental. La información permite ubicar las zonas que se encuentran en el área de influencia de la ruta.

TransMilenio recomendó a los usuarios consultar el nuevo recorrido de la F414 antes de viajar, especialmente si usaban tramos suspendidos - crédito Transmilenio/X

La empresa no detalló en el material suministrado las calles o paraderos específicos que fueron retirados o agregados al recorrido. Por ello, quienes abordaban el antiguo G414–F414 deberán verificar la información oficial, sobre todo si su desplazamiento habitual dependía de los tramos marcados como suspendidos en la gráfica.

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La recomendación para los pasajeros es identificar el nuevo nombre del servicio y revisar con anticipación por dónde circulará el bus. El ajuste puede incidir en el punto de abordaje o descenso de usuarios que se movilizan entre los barrios del corredor y la estación Patio Bonito.

“Si usas esta ruta, ten en cuenta el cambio para que sigas planeando tus viajes sin contratiempos”, indicó TransMilenio al anunciar la modificación.

Qué deben tener en cuenta los usuarios de la ruta F414

El cambio de G414–F414 a F414 Est. Patio Bonito no significa que el servicio desaparezca, sino que opera bajo una nueva identificación y con un trazado actualizado. Los usuarios que busquen la denominación anterior podrían no encontrarla en la información vigente de la red zonal.

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La empresa indicó que el nuevo recorrido permite conectar distintos sectores del suroccidente con Patio Bonito. La estación funciona como un punto de acceso a la operación troncal de Transmilenio en la troncal Américas, que retomó actividades el sábado 19 de septiembre tras las obras de ampliación de la avenida Ciudad de Cali.

La estación Patio Bonito permite a los usuarios de la F414 acceder a servicios troncales de Transmilenio en la troncal Américas - crédito Transmilenio

Los pasajeros que lleguen a la estación desde la ruta F414 podrán acceder a los servicios troncales que operan allí. La estación Patio Bonito cuenta con las rutas Z63–F63, F51–M51, F60–A60, F26–B26 y F32–E32, además de la ruta fácil 5, según la información entregada por Transmilenio.

La modificación del servicio zonal ocurre en medio de ajustes operacionales en el suroccidente de la ciudad. Con la ampliación de la troncal Américas sobre la avenida Ciudad de Cali, la entrada en funcionamiento de las estaciones Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia.

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El sistema informó que los servicios que circulan por esa extensión comenzaron a identificarse con la letra Z. Entre las rutas habilitadas está la F63–Z63, que conecta el sector de Bosa y Tibanica con Pradera y Plaza Central.

Plan piloto en Ciudad Bolívar y reorganización de plataformas en Usme

Desde el lunes 21 de septiembre también comenzó un plan piloto para el servicio TransMiZonal H638, que conecta la estación Juan Pablo II con el sector R. Mochuelo, en Ciudad Bolívar. La ruta incorporó un tramo por la transversal 18G hacia el sector de Vía a Rincón.

Transmilenio inició un plan piloto para la ruta TransMiZonal H638 entre la estación Juan Pablo II y el sector R. Mochuelo, en Ciudad Bolívar - crédito Transmilenio

El recorrido del H638 incluye vías como la carrera 18I, la diagonal 72 Sur, la transversal 18I y la calle 67A Sur. Entre sus paradas figuran Arabia, El Tesoro, Naciones Unidas, Vista Hermosa, IED Confederación Suiza, IED Lucero Alto, Lucero Medio, Sumapaz, Juan Pablo II y San Rafael.

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El servicio H638 operará de lunes a viernes, entre las 4:00 a. m. y las 8:00 p. m. Transmilenio aclaró que algunas paradas pueden aparecer más de una vez en la información de la ruta porque corresponden a sentidos o ubicaciones diferentes del recorrido.

Además, desde el sábado 19 de septiembre se reorganizaron las paradas de servicios zonales, alimentadores y troncales en las plataformas 1 y 2 del Portal Usme. En la primera plataforma quedaron los servicios troncales M83, D20, J76 y K54, mientras en la segunda fueron ubicados B72, C17 y B75.