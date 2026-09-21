Colombia

Vacantes de empleo en Bogotá del 21 al 26 de septiembre: así puede acceder a una de las 1.817 ofertas para personas con y sin experiencia

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico coordinará la estrategia con empresas privadas, que distribuirá 1.102 puestos en el Servicio Público de Empleo y 715 mediante actividades de atención directa presencial

El Servicio Público de Empleo publicará 1.102 puestos y la Agencia de Empleo de Bogotá asignará 715 vacantes en jornadas presenciales - crédito Secretaría de Desarollo Económico
El Servicio Público de Empleo publicará 1.102 puestos y la Agencia de Empleo de Bogotá asignará 715 vacantes en jornadas presenciales - crédito Secretaría de Desarollo Económico
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Bogotá ofrecerá 1.817 vacantes laborales entre el 21 y el 26 de septiembre de 2026, mediante una estrategia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con empresas privadas. De ese total, 1.102 puestos estarán disponibles en la plataforma del Servicio Público de Empleo y 715 se asignarán mediante jornadas presenciales de la Agencia de Empleo de Bogotá.

Las personas interesadas pueden registrarse en el portal oficial de personas del Servicio Público de Empleo, en la opción “Registrarse”, para crear su cuenta y completar la hoja de vida. Los requisitos, perfiles y horarios de las convocatorias también se podrán consultar en el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

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La convocatoria reúne empleos operativos, técnicos, administrativos, comerciales, de servicios, producción, salud, tecnología y construcción. La oferta incluye 315 vacantes para perfiles profesionales y 661 cargos que no exigen experiencia previa.

Además, está dirigida a personas con y sin experiencia y contempla cupos priorizados para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 50 años y población migrante, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
La convocatoria contará con 315 vacantes para perfiles profesionales y 661 cargos que no exigen experiencia previa - crédito Alcaldía de Bogotá

Oferta para mujeres, jóvenes y otros grupos de población

De las vacantes disponibles, 872 están destinadas a mujeres y 702 a jóvenes de entre 18 y 28 años. También se habilitarán 230 oportunidades para personas con discapacidad y 170 para mayores de 50 años.

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La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, indicó que las jornadas buscarán acercar a los aspirantes a las empresas. “Esta semana tendremos una oferta amplia, con vacantes para personas con y sin experiencia”, afirmó.

López agregó que las actividades presenciales permitirán acompañar a quienes están en búsqueda de trabajo. “Nuestro propósito es facilitar ese encuentro entre el talento de la ciudad y las empresas”, señaló.

La Agencia de Empleo de Bogotá prestará orientación para identificar puestos acordes con cada perfil, adelantar registros, actualizar la hoja de vida y conocer cursos de formación disponibles.

Fechas y lugares de las jornadas presenciales

La primera jornada se realizará el martes 22 de septiembre desde las 8.00 a. m., en el Pasaje Galvis, ubicado en la calle 59 #13-33, en Chapinero. Allí habrá 120 vacantes para operario o operaria de máquina plana.

La Agencia de Empleo de Bogotá brindará orientación para identificar ofertas, actualizar la hoja de vida y conocer cursos de formación - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La Agencia de Empleo de Bogotá brindará orientación para identificar ofertas, actualizar la hoja de vida y conocer cursos de formación - crédito Secretaría de Desarollo Económico

El miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:00 a. m., se abrirán 300 oportunidades en la misma dirección. La convocatoria incluirá cargos de auxiliar de cocina, panadería, bodega, planta y producción, además de conductora o conductor con licencia C2 o C3.

El viernes 25 de septiembre, de 8:00 a. m., a 2:00 p. m., la Agencia de Empleo de Bogotá, en la carrera 13 #27-00, local 12, desarrollará una jornada para personas migrantes. Tres empresas privadas ofrecerán 165 puestos y servicios de orientación para apoyar la búsqueda de empleo.

La Unidad Móvil de Empleo atenderá del 21 al 26 de septiembre en el Recinto Ferial 20 de Julio, en la carrera 5 con calle 31 Sur, en San Cristóbal. El horario será de lunes a viernes, de 8:00 a. m., a 4:00 p. m.,, y el sábado, de 8:00 a. m., a 12:00 p. m.

Vacantes disponibles en Bogotá

  • Desarrollador o desarrolladora junior.
  • Desarrollador o desarrolladora de software.
  • Ejecutivo o ejecutiva comercial.
  • Asesor o asesora comercial.
  • Gerente comercial.
  • Agente de call center bilingüe.
  • Operador u operadora de tienda.
  • Asesor o asesora supernumeraria.
  • Analista de crédito.
  • Auxiliar de talento humano y selección.
  • Patronista.
  • Trazador o trazadora.
  • Analista de fichas técnicas.
  • Analista de costos.
  • Líder comercial.
  • Directora administrativa.
  • Gerente de cuentas.
  • Ingeniera inspectora de calidad.
  • Administrador o administradora de tienda.
  • Técnico o técnica electrónica.
  • Médico o médica.
  • Analista de contabilidad.
  • Coordinador o coordinadora de contact center.
  • Auxiliar de farmacia.
  • Tecnólogo o tecnóloga en radiología e imágenes diagnósticas.
  • Auxiliar de servicios de salud.
  • Gerente de regulación.
  • Practicante de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Coordinador o coordinadora financiera.
  • Profesional en inteligencia artificial.
  • Asesor o asesora de servicio al cliente.
  • Asesora de cobranza.
  • Jefe o jefa de enfermería.
  • Camillero o camillera.
  • Auxiliar de archivo y gestión documental.
  • Programador o programadora de automatización.
  • Asistente médico o médica y estética.
  • Cosmetólogo o cosmetóloga.
  • Auxiliar de nómina.
  • Contador o contadora junior.
  • Analista de tesorería.
  • Líder de cuadrilla de obra.
  • Asesor o asesora empresarial.
  • Practicante universitario.
  • Técnico o técnica biomédica.
  • Nutricionista.
  • Analista de cartera y cobranzas.
  • Analista de operaciones.
  • Promotor o promotora de servicios.
  • Desarrollador o desarrolladora Python.
  • Desarrollador o desarrolladora RPA.
  • Desarrollador o desarrolladora Full Stack.
  • Desarrollador o desarrolladora .NET.
  • Director o directora de operaciones.
  • Líder técnico de desarrollo.
  • Gestor o gestora de proyectos.
  • Director o directora financiera.
  • Auxiliar de laboratorio.
  • Auxiliar de patología.
  • Auxiliar de implementaciones.
La jornada del 23 de septiembre abrirá 300 oportunidades para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción, y conductores con licencia C2 o C3 - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La jornada del 23 de septiembre abrirá 300 oportunidades para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción, y conductores con licencia C2 o C3 - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Cómo registrarse en el Servicio Público de Empleo

El registro es gratuito. La persona debe ingresar al portal oficial, escribir y confirmar su correo electrónico, seleccionar el tipo de documento e ingresar el número correspondiente. Los ciudadanos venezolanos deben usar el Documento Nacional de Identificación (DNI).

Luego deberá crear una contraseña de entre cinco y 15 caracteres, definir una pregunta de seguridad, completar sus datos personales y elegir un prestador y punto de atención. Tras aceptar los términos y la autorización para el tratamiento de datos, deberá ingresar el código de seguridad y seleccionar “Crear cuenta”.

Una vez creado el perfil, se deben verificar los datos y pulsar el botón “Grabar”. Para postularse a las ofertas, la hoja de vida debe estar completada al 100%, con información básica, formación, experiencia y habilidades. La Línea 120, opción 3, atenderá dudas técnicas sobre el formulario.

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