Reabrió la estación Patio Bonito de Transmilenio: estos son los servicios que encontrarán los usuarios

La estación Patio Bonito de Transmilenio retomó operaciones en la troncal Américas tras las obras de ampliación de la avenida Ciudad de Cali - crédito Transmilenio

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La estación Patio Bonito de Transmilenio retomó operaciones desde el sábado 19 de septiembre en la troncal Américas, después de las obras de ampliación de la avenida Ciudad de Cali.

La infraestructura atenderá a más de 13.000 usuarios y contará con 12 servicios troncales que conectarán a los pasajeros de Kennedy y el suroccidente de Bogotá con corredores como Norte, Caracas Centro, NQS y Museo Nacional.

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La reapertura se produce luego del cierre de la estación desde marzo de 2024, cuando comenzaron las intervenciones relacionadas con la ampliación de la avenida Ciudad de Cali. Ese corredor funcionará como alimentador de la Línea 1 del Metro de Bogotá y permitirá una conexión operacional con la troncal Américas.

Transmilenio informó que la estación tendrá los servicios Z63–F63, F51–M51, F60–A60, F26–B26 y F32–E32, además de la ruta fácil 5. Con esta oferta, los usuarios dispondrán de alternativas para viajar hacia distintos sectores de la ciudad desde uno de los puntos de acceso al sistema en la localidad de Kennedy.

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La reapertura de Patio Bonito permitirá atender a más de 13.000 usuarios con 12 servicios troncales en Kennedy y el suroccidente de Bogotá - crédito Transmilenio

Las rutas que regresan y las que se incorporan

Con la reapertura vuelven a detenerse en Patio Bonito los servicios F26–B26, F51–M51 y 5J–5P, que ya operaban en la estación antes de su cierre. A ellos se suman las rutas F63–Z63, F60–A60 y F32–E32, creadas o ajustadas para ampliar las posibilidades de conexión desde la troncal Américas.

El servicio A60–F60 será una de las alternativas para los usuarios que se desplazan hacia la troncal Caracas. Su incorporación responde al cambio operacional de la ruta A61–F61, que dejó de parar en Patio Bonito y ahora circula principalmente por la troncal de la avenida Ciudad de Cali.

La ruta A60–F60 reemplazará la parada de A61–F61 en Patio Bonito para mantener la conexión de los usuarios con la troncal Caracas - crédito Transmilenio

La ruta A61–F61 conecta con la troncal Américas en la estación Marsella y después continúa hacia la Caracas. Por esa modificación, Transmilenio indicó que el servicio A60–F60 (Portal de Las Américas - Estación Calle 76) permitirá mantener y ampliar la conexión de quienes ingresan o salen por Patio Bonito.

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También dejará de realizar parada en la estación la ruta F23–J23 (Portal de las Américas - Estación Las Aguas Centro Colombo Americano). La entidad explicó que los ajustes hacen parte de la reorganización de la oferta troncal tras la entrada en funcionamiento de nuevos tramos sobre la avenida Ciudad de Cali.

El servicio Z63–F63 fortalecerá los viajes de menor recorrido dentro de la troncal Américas. Esta ruta conectará el sector de Bosa y Tibanica con Pradera y Plaza Central, con paradas en Tibanica - Primavera, Los Laureles, Islandia, avenida Ciudad de Cali con calle 58 Sur, avenida Ciudad de Cali con calle 52A Sur y Banderas.

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Transmilenio señaló que el trazado de Z63–F63 tendrá nuevos ajustes cuando entre en operación la conexión entre las troncales Américas y avenida 68. Por ahora, la ruta busca reducir los tiempos de desplazamiento en el corredor y facilitar el acceso a las nuevas estaciones habilitadas en la extensión.

El servicio Z63–F63 conectará Bosa y Tibanica con Pradera y Plaza Central para fortalecer los viajes de menor recorrido en la troncal Américas - crédito Transmilenio

Una estación reconstruida tras las obras en la avenida Ciudad de Cali

La renovación de Patio Bonito estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Durante el cierre se demolieron por completo los antiguos vagones y se reconstruyeron los carriles exclusivos y mixtos de la avenida Ciudad de Cali en el entorno de la estación.

Las obras incluyeron la reconfiguración del espacio público, la adecuación de redes de servicios públicos y la construcción de nuevas cimentaciones. La estación cuenta ahora con vagones renovados, taquillas externas y barreras de acceso de piso a techo.

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Según Transmilenio, las nuevas condiciones buscan mejorar la operación, la seguridad y el control de ingreso de los pasajeros. La reapertura también fue posible después de superar procesos como la energización de la infraestructura, la instalación del sistema de puertas automáticas y las intervenciones prediales necesarias para completar las obras complementarias.

La intervención vial se apoyó en la entrada en funcionamiento de la vía Guayacanes y en planes de manejo de tráfico aplicados durante los trabajos. El proyecto hace parte de una transformación más amplia del transporte público en el suroccidente de Bogotá, donde se habilitaron las nuevas estaciones Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia.

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El IDU reconstruyó la estación Patio Bonito con nuevos vagones, taquillas externas y barreras de acceso tras las obras en la avenida Ciudad de Cali - crédito Transmilenio

Cambios adicionales en las rutas de la avenida Ciudad de Cali

La extensión de la troncal Américas sobre la avenida Ciudad de Cali también modificó otros servicios. La ruta A61–F61 extendió su recorrido hasta Tibanica - Primavera y cambió la identificación de su trayecto de regreso a Z61.

El servicio A61 opera de lunes a viernes entre las 4:30 a. m. y las 10:00 a. m., y los sábados entre las 4:30 a. m. y las 12:00 p. m. La ruta Z61 funciona de lunes a viernes entre las 3:00 p. m. y las 9:00 p. m., y los sábados desde las 12:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

La ruta C19–F19 también amplió su recorrido desde Banderas hasta el Portal Américas. El servicio C19, en dirección al Portal Suba, funcionará de lunes a viernes entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m., y los sábados entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m. La ruta F19, hacia el Portal Américas, operará de lunes a sábado entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m.

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