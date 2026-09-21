Colombia

Congresista Mario Díaz-Balart no descartó que Estados Unidos incluya a Gustavo Petro en investigaciones contra Nicolás Maduro: “No me sorprendería”

Aunque el republicano se abstuvo de afirmar si existe un proceso activo contra el presidente colombiano, aseguró que existe suficiente material que lo vincularía con grupos criminales y posibles alianzas internacionales con el régimen venezolano

Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Mario Díaz-Balart vinculó a Gustavo Petro con la posibilidad de que su nombre aparezca en las investigaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro - crédito Presidencia
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El congresista republicano Mario Díaz-Balart vinculó al expresidente Gustavo Petro con la posibilidad de que su nombre surja en las pesquisas que adelanta el gobierno de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, el legislador norteamericano sostuvo que los procesos contra el entorno del régimen venezolano podrían aportar datos sobre sus presuntas relaciones políticas y financieras fuera de Venezuela.

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La advertencia de Díaz-Balart se centró en la eventual información que podrían aportar Maduro u otras personas vinculadas a su gobierno ante los tribunales de Estados Unidos. El representante afirmó que las pesquisas son profundas y que podrían revelar conexiones que aún no se conocen públicamente.

“No me sorprendería si el nombre de Petro surge en esa investigación. Esto son investigaciones muy serias, bajo el estado de derecho. Si sale, yo creo que eso sería bueno y no serían días positivos para el señor Petro en el futuro”, señaló el republicano al medio radial.

Mario Díaz-Balart respaldó la ofensiva del gobierno colombiano contra grupos armados antes de la visita de Marco Rubio a Colombia - crédito @MarioDB/X
El congresista republicano afirmó que las pesquisas sobre el régimen de Maduro podrían revelar relaciones políticas y financieras fuera de Venezuela - crédito @MarioDB/X

El legislador indicó que, según su conocimiento, los investigadores estadounidenses habrían hallado elementos que podrían resultar de interés, aunque no detalló cuáles serían esos hallazgos ni explicó si se relacionan de forma directa con el expresidente colombiano.

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Sabemos que el expresidente Petro tiene muchos problemas. Sabemos que está en la lista de Ofac. Uno no está en esa lista porque no le caes bien. Eso tiene que haber suficiente evidencia. Ha habido muchos reportes en la prensa a través de los años de la ayuda, la asistencia, la corrupción, o del narcotráfico o de grupos narcoterroristas, o hasta viniendo de los fondos de Venezuela hacia a ese individuo”, comentó Díaz-Balart.

El republicano habló de una investigación “muy seria” y “muy profunda” en torno a Maduro. También consideró que el avance del expediente podría dejar al descubierto información sobre presuntas redes de apoyo, corrupción, narcotráfico o financiamiento político vinculadas al antiguo gobierno venezolano.

La relación entre EE. UU. y Colombia sigue firme en materia militar y legislativa, pero el congresista Mario Díaz-Balart advierte que las decisiones de Gustavo Petro han generado tensiones - crédito Presidencia - @MarioDB/X
Díaz-Balart dijo que no le sorprendería que Petro surgiera en la investigación y sostuvo que el caso avanza bajo el estado de derecho en Estados Unidos - crédito Presidencia - @MarioDB/X

El congresista abordó el tema después de una consulta sobre el empresario colombiano Alex Saab y la posibilidad de que personas detenidas o procesadas en Estados Unidos declaren sobre operaciones del régimen de Maduro en otros países.

En ese contexto, Díaz-Balart aseguró que Petro tendría “muchos problemas” y mencionó reportes de prensa acerca de supuestos contactos con organizaciones ilegales.

Sin embargo, el representante se abstuvo de dar información sobre una posible apertura oficial de una investgación contra el expresidente colombiano, aunque no cerró la puerta a la posibilidad.

“Por eso yo creo que el señor Petro tiene muchos contactos con grupos ilícitos, pero eso es algo que la justicia de los Estados Unidos tendrá que buscar y mirar en el futuro. Mientras tanto, obviamente yo seguiré luchando para mantener el proceso hacia elecciones en Venezuela. Y repito también otra cosa que he dicho en múltiples ocasiones: el pueblo de Colombia se salvó, salvó a la patria, a su país en esas últimas elecciones”, señaló.

Díaz-Balart atacó al Gobierno de Petro al señalar que se notaba que había una persecución antidemocrática contra el expresidente Uribe Vélez - crédito @MarioBD/X
El legislador aseguró que los investigadores estadounidenses habrían hallado elementos de interés, aunque no detalló si se relacionan de forma directa con Gustavo Petro - crédito @MarioBD/X

El congresista añadió que cualquier eventual responsabilidad debe ser establecida por las autoridades judiciales. “Eso solamente el futuro lo podremos determinar”, manifestó al ser consultado por las consecuencias que podrían tener las investigaciones estadounidenses.

Díaz-Balart también afirmó que Petro figura en la lista Ofac. El legislador sostuvo que una inclusión de ese tipo exigiría elementos suficientes, aunque no presentó información adicional durante la conversación.

El representante republicano mencionó, además, versiones de prensa sobre presuntos vínculos de Petro con grupos guerrilleros, narcotraficantes y otros actores ilícitos. También aludió a supuestos problemas de adicción.

Pero que es un individuo con muchos problemas, eso todos lo sabemos, pero yo felicito al noble pueblo de Colombia por salvar su patria. Y por cierto, Colombia es la estrella de este hemisferio y vemos el impacto que ya ha tenido a través de todo el hemisferio en este poco tiempo, con el nuevo presidente, el Tigre, que ha demostrado ser una persona de una capacidad realmente impresionante”, concluyó el republicano en Blu Radio.

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