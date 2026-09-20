Colombia

Rescataron a cuatro personas secuestradas por las disidencias de las Farc en Antioquia: dos presuntos guerrilleros fueron dados de baja

El Ejército confirmó que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Gómez Plata. Las autoridades incautaron armas y equipos de comunicaciones

El Ejército sostuvo combates con la E36 de las disidencias. Entre los rescatados hay un menor de edad - crédito @COMANDANTE_EJC/X
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El Ejército Nacional informó que se logró el rescate de cuatro personas que estaban secuestradas por las disidencias de las Farc en Gómez Plata, Antioquia. Entre los ciudadanos recuperados hay un menor de edad, según indicó el presidente Abelardo de la Espriella a través de una publicación en su cuenta de X.

“La Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, rescató en Gómez Plata, Antioquia, a cuatro personas que se encontraban secuestradas, entre ellas un menor de edad, tras un combate con una comisión armada del grupo terrorista E36″, precisó el mandatario.

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De acuerdo con el comandante del Ejército, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, en el operativo, llevado a cabo por la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército, se logró, además, golpear directamente a la estructura criminal.

En el operativo, las autoridades lograron también la recuperación de una menor de 15 años - crédito @COMANDANTE_EJC/X
En el operativo, las autoridades lograron también la recuperación de una menor de 15 años - crédito @COMANDANTE_EJC/X

La acción militar derivó en la muerte de dos de los integrantes de la organización armada al margen de la ley. “Sostuvieron combates contra integrantes de la Estructura 36. Dos presuntos integrantes murieron en desarrollo de operaciones militares, entre ellos alias Huevo, señalado cabecilla de comisión, y uno más fue capturado”, precisó el comandante.

De igual manera, según detalló, las tropas lograron recuperar a una menor de 15 años, quien recibió atención médica oportuna. Las autoridades competentes se harán cargo del restablecimiento de sus derechos. En el operativo, los uniformados incautaron cinco fusiles, una pistola, equipos de comunicaciones, material de intendencia y más de 900 cartuchos que estaban en poder del grupo armado.

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El comandante del Ejército aseguró que continuarán las operaciones militares orientadas al rescate de ciudadanos secuestrados por las estructuras criminales y reconoció el trabajo conjunto que se llevó a cabo con las autoridades, el cual permitió presentar resultados operacionales positivos.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército, y el presidente Abelardo de la Espriella, dieron a conocer los resultados del operativo de rescate en Antioquia - crédito @COMANDANTE_EJC/X y @ABDELAESPRIELLA/X
El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército, y el presidente Abelardo de la Espriella, dieron a conocer los resultados del operativo de rescate en Antioquia - crédito @COMANDANTE_EJC/X y @ABDELAESPRIELLA/X

Vamos a seguir buscando a quienes secuestran, extorsionan y amenazan a nuestras comunidades. No vamos a cederles espacio. Mi reconocimiento a nuestros comandos del @GaulaMilitares Valle de Aburrá y al trabajo coordinado con @Policiantioquia y @FiscaliaCol”, expresó el mayor general Soto Sánchez.

Por su parte, el presidente De la Espriella informó que el resultado que logró el Ejército afecta las acciones de extorsión y secuestro que adelanta la organización criminal contra comerciantes, agricultores, empresarios y ganaderos del norte y nordeste de Antioquia.

Ocho personas secuestradas por el ELN fueron rescatadas

Esta operación exitosa se suma a una que se ejecutó el 15 de septiembre de 2026, en la que se logró el rescate de ocho personas que habían sido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los resultados operacionales a través de una publicación en su cuenta de X.

La Policía Nacional compartió las imágenes de las ocho personas liberadas en el Catatumbo - crédito Policía Nacional

“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander (sic)”, afirmó el primer mandatario.

De acuerdo con el jefe de Estado, dos hombres del Gaula fueron insertados en la zona objetivo y, gracias a su acción rápida, fue posible liberar a las víctimas.

El jefe de Estado felicitó a los soldados, policías y demás personas que participaron en el operativo y permitieron que la operación fuera un éxito. Además, envió un mensaje a la organización criminal que secuestró a los ciudadanos: aseguró que el Gobierno los perseguirá.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella indicó que el despliegue se apoyó en labores de inteligencia entre diferentes instituciones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia (...). Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia. ¡En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio!”, precisó.

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