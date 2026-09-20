Colombia

Judicializada la pareja señalada del asesinato del guardia de Transmilenio Cristian Garzón: no aceptaron los cargos

Una jueza ordenó el traslado a un centro carcelario de los dos investigados, que tras evadir el pago del pasaje de Transmilenio, atacaron al operador de control anticolados que los amonestó

Los judicializados no reconocieron su presunta participación en los hechos - crédito Fiscalía General de la Nación
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Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la pareja señalada de causar la muerte del guarda de seguridad de TransMilenio Cristian David Garzón Castro en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca, a las 9:12 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026, luego de que el operador les reclamara la evasión del pago del pasaje.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nació les imputó el delito de homicidio agravado. Los ahora procesados fueron identificados por la Fiscalía como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra.

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El ente acusador, en medio del esclarecimiento de los hechos, confirmó que Díaz Castro recibió una herida con arma cortopunzante y fue trasladada por otros integrantes del equipo de seguridad a un centro asistencial. Sin embargo, murió por la gravedad de la lesión.

Según la Fiscalía, Acevedo Sánchez habría atacado al guarda con una navaja durante la discusión que se produjo por el ingreso irregular a la estación Terreros; además, Díaz Sierra presuntamente instigó a su pareja para que continuara con la agresión. Esa es la hipótesis que sustentó la imputación contra ambos por homicidio agravado.

Los investigados por el asesinato de Cristian Garzón, en una estación de Transmilenio de Soacha, no aceptaron los cargos - crédito Fiscalía
Los investigados por el asesinato de Cristian Garzón, en una estación de Transmilenio de Soacha, no aceptaron los cargos - crédito Fiscalía

“Usted, señor Deivid Gabriel Acevedo Sánchez, identificado previamente, mató al señor guarda de seguridad del sistema de TransMilenio, utilizando para ello un arma cortopunzante tipo navaja, causándole una herida en el quinto espacio intercostal izquierdo, es decir, en el torso a la altura del corazón la cual le causó la muerte. Ataque desproporcionado que usted realizó por una razón insignificante, como es que la víctima impidió que usted y la señora Angie Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estación de Transmilenio sin pagar el pasaje, que tiene un costo de $3.350”, fue la narración textual del fiscal encargado.

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La muerte fue instigada por usted, señora Angie Natalia Díaz Sierra, toda vez que en los momentos de la confrontación le decía a Deivid que apuñalara al señor, logrando que el señor Deivid realizara el ataque y la agresión que le causó la muerte", agregó.

La Policía Nacional capturó a la pareja en flagrancia en vía pública y les incautó el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque, precisó la entidad. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

Oficialización de la captura de Deivid Gabriel Acevedo Sánchez y Anggi Natalia Díaz Sierra - crédito Fiscalía
Oficialización de la captura de Deivid Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra - crédito Fiscalía

La mujer capturada por el asesinato de Cristian Garzón tenía anotaciones por hurto y tráfico de drogas

Anngi Natalia Díaz Sierra, la mujer capturada junto con el presunto agresor de Cristian David Garzón Castro, a su vez, ya registraba anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, según información publicada por El Tiempo.

Tras la agresión contra Díaz Garzón, sus compañeros lo trasladaron a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después.

TransMilenio lamentó el homicidio en un comunicado y señaló que colaborará con las autoridades. “Con profundo dolor, nos unimos en luto por la pérdida de Cristian David Garzón Castro, uno de nuestros vigilantes de la escuadra antievasión”, indicó la empresa.

Los judicializados fueron capturados en el lugar de los hechos - crédito Fiscalía
Los judicializados fueron capturados en el lugar de los hechos - crédito Fiscalía

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y pidió avanzar en el esclarecimiento de los hechos. “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, manifestó.

El mandatario local agradeció el trabajo de la Policía, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación. También llamó a evitar la violencia: “A los habitantes de Soacha les hago un llamado firme: más respeto por la vida, más tolerancia y cero violencia”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que la captura de los dos sospechosos permitirá avanzar en el caso. “No es aceptable que se trunque de esa forma la vida de este joven de 27 años”, declaró.

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