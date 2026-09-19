Colombia

Melissa Gutiérrez, creadora de contenido, perdió a su bebé recién nacida: “Te amamos mucho, princesita”

La influenciadora y exaspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’, apareció acompañada del arquero de la selección Colombia sub-20, Jordan García, dando su testimonio sobre el parto por cesárea, la internación en cuidados intensivos y la despedida de su primera hija

La creadora de contenido relató cómo ella y su pareja Jordan García, pasaron de la felicidad al dolor en cuestión de días - crédito @a.flaka4/TikTok

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La creadora de contenido colombiana Melissa Gutiérrez anunció la muerte de su hija recién nacida a través de sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores el dolor que atraviesa junto a su pareja, el futbolista Jordan García. La pequeña nació el 9 de septiembre y falleció días después, tras permanecer bajo cuidados médicos intensivos.

En el video, Gutiérrez comenzó agradeciendo. “Quiero darle las gracias a Dios porque pude conocer al amor de mi vida, que fue mi niña”, señaló. Acto seguido, se dirigió a su pareja, destacando su acompañamiento durante el proceso: “Y darte gracias a ti, porque has estado en un momento muy difícil y te has mantenido muy fuerte, porque yo sé que no debe ser fácil para ti tratar de aparentar que estás bien, para que yo obviamente esté bien, esté tranquila, cargar con toda la responsabilidad que estás cargando”, expresó la influenciadora.

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El arquero que actualmente milita en el Atlante de México, respondió con un mensaje de respaldo hacia ella. “Siempre vas a tener mi apoyo, que siempre voy a estar para ti. Sé que no es fácil lo que estamos viviendo, pero voy a estar para ti siempre y te voy a apoyar en todo lo que necesites”, afirmó el guardameta.

Gutiérrez relató que el parto se realizó por cesárea y que, tras el nacimiento, ella misma permaneció internada durante dos días. “Mi bebé nació el 9 de septiembre, duré dos días en la UCI y llegué a mi casa antier”, expresó la influenciadora en el video difundido en sus redes.

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Melissa Gutiérrez anunció en redes sociales la muerte de su hija recién nacida y compartió el duelo que atraviesa junto al futbolista Jordan García - crédito @melisagutierrez7/Instagram
La hija de Melissa Gutiérrez nació el 9 de septiembre y falleció días después tras permanecer bajo cuidados intensivos - crédito @melisagutierrez7/Instagram

La creadora de contenido, que participó como aspirante en una temporada anterior de La casa de los famosos Colombia, describió el momento en que tuvo a su hija en brazos, aun sabiendo que ya había fallecido. “Antes de sentir cualquier cosa como rabia, tristeza, sentí mucho amor cuando la tuve en mis brazos, aunque yo supiera que ya mi bebé estaba en el cielo. Lo único que sentí en ese momento fue amor”, relató.

En una publicación acompañada de fotografías tomadas durante su estancia en el hospital, Gutiérrez dedicó unas palabras a la bebé. “Te amamos mucho, princesita. Cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí. Lo mejor que me pasó fuiste tú, sin duda. Feliz de poder haberte conocido”, escribió, añadiendo un apunte vinculado con su fe: “Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera a él y, bueno, solo él sabe nuestro destino”.

Melissa Gutiérrez dedicó un mensaje a su bebé en una publicación con fotos del hospital y expresó el dolor por su pérdida - crédito @melisagutierrez7/Instagram
Melissa Gutiérrez dedicó un mensaje a su bebé en una publicación con fotos del hospital y expresó el dolor por su pérdida - crédito @melisagutierrez7/Instagram

Gutiérrez señaló que el proceso de posparto se convirtió en uno de los tramos más duros de esta experiencia, al enfrentar el regreso a su hogar sin la presencia de la recién nacida. “Siempre me preocupé por el posparto. Siempre decía: qué miedo el posparto, las parejas se separan en el posparto. Bueno, muchas preguntas, pero nunca me imaginé que mi posparto iba a ser sin mi bebé”, manifestó.

La creadora de contenido recordó además el momento en que pudo cargar a su hija y mencionó rasgos físicos que, según ella, la niña heredó de su padre, entre ellos la nariz y la boca. Expresó también su deseo de poder ser madre en el futuro: “Ojalá Dios me dé la oportunidad de volver a ser mamá”.

Jordan García, portero de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile 2025, hizo la invitación a los hombres para que apoyen a sus parejas en situaciones similares - crédito @melisagutierrez7/Instagram
Jordan García, portero de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile 2025, hizo la invitación a los hombres para que apoyen a sus parejas en situaciones similares - crédito @melisagutierrez7/Instagram

Jordan García, portero de la selección Colombia sub-20 durante el Mundial de Chile en 2025 y pareja de Gutiérrez, también se pronunció en el video compartido por la pareja. El futbolista dirigió unas palabras a otros hombres que atraviesan situaciones similares. “Puedo decirles que apoyen a sus mujeres, que las entiendan. De pronto hacían cosas que antes no, pero es importante que traten de llevar todo en paz”, expresó.

El embarazo había sido anunciado por la pareja el 19 de julio, cuando compartieron con sus seguidores que esperaban una niña. Durante los meses siguientes, ambos documentaron distintos momentos de la gestación y la expectativa por la llegada de su primera hija.

Tras confirmar la pérdida, Gutiérrez y García recibieron numerosos mensajes de apoyo de parte de seguidores, colegas y personas cercanas, quienes les expresaron solidaridad en medio del proceso de duelo que atraviesa la familia.

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