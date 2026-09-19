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Robbie Williams en Colombia: horarios, recomendaciones y posible setlist del británico

El cantante se presentará por primera vez en el país con su ‘Britpop Tour’ el 20 de septiembre, en el arranque de su manga suramericana

Robbie Williams ofrecerá su primer concierto en Colombia el 20 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su 'Britpop Tour' - crédito Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS
Robbie Williams ofrecerá su primer concierto en Colombia el 20 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su 'Britpop Tour' - crédito Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS
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Robbie Williams ofrecerá su primer concierto en Colombia el domingo 20 de septiembre, como parte de su Britpop Tour, con el que presenta su álbum número 13, Britpop.

El show forma parte de la gira latinoamericana del cantante, que también contempla fechas en Perú y Chile durante septiembre, y en Argentina, México y Brasil en octubre. Bogotá es la primera parada regional de esta etapa de la gira.

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La cita será en el Movistar Arena, con apertura de puertas a las 6:00 p. m. Como artistas invitados de Williams, sus teloneros serán la agrupación de indie pop The Lottery Winners, que se subirán a la tarima a partir de las 7:45 p. m. como parte de la promoción de su álbum KOKO, que incluye colaboraciones con, entre otros, Chad Kroueger de Nickelback. Por su parte, Williams subirá al escenario a las 9:00 p. m.

The Lottery Winners abrirá el concierto de Robbie Williams en Bogotá - crédito @thelotterywinners/Instagram
The Lottery Winners abrirá el concierto de Robbie Williams en Bogotá - crédito @thelotterywinners/Instagram

El cantante inició su carrera en 1990 como integrante de Take That, una de las boybands más destacadas de los años 90, en la que compartió con Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald y Jason Orange. Tras abandonar el grupo en 1995 por diferencias creativas con Barlow, inició su carrera solista en 1996 con una versión del tema Freedom, de George Michael, que alcanzó el segundo puesto en las listas británicas.

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Su álbum debut, Life Thru a Lens, salió a la venta en 1997 e incluyó Angels, su sencillo más exitoso hasta la fecha. Un año después, llegó I’ve Been Expecting You, con los temas Millennium y She’s the One, sus primeros dos números uno en el Reino Unido y que lo consolidaron como un referente del pop angloparlante.

A lo largo de casi cuatro décadas, Williams sumó siete sencillos número uno en el Reino Unido y vendió entre 75 y 80 millones de discos en todo el mundo, lo que lo ubica entre los artistas con mayores ventas de la historia de su país. Recibió un total de 18 Brit Awards, entre ellos cuatro como Mejor Artista Masculino Británico y dos por Contribución Destacada a la Música. En 2006 obtuvo un récord Guinness al vender 1,6 millones de entradas en un solo día para su Close Encounters Tour.

Robbie Williams - Angels

Su 13° álbum de estudio, Britpop, fue anunciado en mayo de 2025 junto con el lanzamiento del primer sencillo, Rocket, que cuenta con la participación del guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi. El disco, que Williams describió como un regreso a sus raíces de pop y rock británico basado en guitarras, fue compuesto principalmente junto a su baterista Karl Brazil (con pasado en Stereophonics) y el compositor Owen Parker.

Previsto originalmente para el otoño de 2025 y luego reprogramado para febrero de 2026, el álbum se publicó de forma sorpresiva el 16 de enero de 2026, debutando en el primer puesto de la lista de álbumes del Reino Unido el 23 de enero, con lo que se convirtió en el decimosexto álbum de Williams en alcanzar esa posición como solista, superando el récord de 15 números uno que ostentaban The Beatles. El disco también tuvo repercusión fuera del Reino Unido, con el tercer puesto en Alemania, el 15 en Irlanda y ubicaciones dentro del top 40 en Australia, Austria, Suiza y los Países Bajos.

Recomendaciones para el concierto de Robbie Williams en Bogotá

La organización del concierto de Robbie Williams en Bogotá permitirá el ingreso desde los 14 años con adulto responsable para menores y prohibirá armas, drones, cámaras, bebidas, mascotas y camisetas de equipos de fútbol - crédito Tu Boleta
La organización del concierto de Robbie Williams en Bogotá permitirá el ingreso desde los 14 años con adulto responsable para menores y prohibirá armas, drones, cámaras, bebidas, mascotas y camisetas de equipos de fútbol - crédito Tu Boleta

El ingreso está permitido a partir de los 14 años; los menores deben asistir acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada válida. La organización recomienda usar transporte público, llegar acompañado, cuidar las pertenencias y presentarse con anticipación. Habrá requisa en el ingreso y se advirtió que no se tolerará ningún tipo de discriminación ni actos de violencia contra los asistentes.

Entre los elementos prohibidos figuran maletas de gran tamaño, mascotas, alimentos y bebidas, equipos de fotografía o grabación (cámaras, selfie sticks, drones, GoPro, tabletas o iPads), máscaras, pasamontañas, apuntadores láser, bengalas y elementos pirotécnicos. Tampoco se permitirá el ingreso con pancartas, banderas, volantes, artículos promocionales, productos de venta, armas, objetos cortopunzantes o de vidrio, ni camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Este sería el setlist de Robbie Williams para su concierto en Bogotá, el 20 de septiembre de 2026:

  • Let Me Entertain You
  • Let Love Be Your Energy
  • Rocket
  • Rock DJ
  • Love My Life
  • Pretty Face
  • Supreme
  • Sexed Up / Better Man / Candy / Relight My Fire (junto a The Lottery Winners)
  • Something Beautiful
  • Millennium
  • Theme From New York, New York (cover de John Kander)
  • Man! I Feel Like a Woman / You Can Leave Your Hat On / Y.M.C.A. / Bohemian Rhapsody / Hey Jude
  • Come Undone
  • Kids
  • She’s the One (cover de World Party)
  • My Way (cover de Paul Anka, con adaptación al francés de Comme d’habitude)

Encore

  • Feel
  • Angels

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