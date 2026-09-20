Colombia

Trasladaron a alias Firu a un penal de máxima seguridad y el gobernador de Antioquia celebró la decisión:  “Se acabó la guachafita”

Andrés Julián Rendón confirmó que el recluso, que estaba en La Picota, fue enviado a un penal sin comunicaciones tras solicitar restricciones más severas para internos y frenar delitos desde las celdas

Rendón planteó que los presos en la cárcel deben permanecer incomunicados mientras cumplen sus condenas - crédito @AndresJRendonC/X

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, celebró la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de trasladar a alias Firu a una cárcel sin acceso a señal de comunicaciones.

El mandatario regional sostuvo que la medida responde a una petición para reforzar los controles sobre los presos que podrían mantener contacto con redes delictivas desde los establecimientos penitenciarios.

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La orden presidencial dispuso que alias Firu fuera llevado a un centro de reclusión donde no pueda acceder a señal para comunicarse. Rendón consideró que la restricción debe impedir que los internos continúen impartiendo órdenes o participen en delitos mientras cumplen sus condenas.

“Gracias, presidente, por escuchar a Antioquia y actuar”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

En su cuenta de X, Andrés Julián Rendón Cardona escribió que Abelardo de la Espriella escuchó a Antioquia y actuó - crédito @AndresJRendonC/X
En su cuenta de X, Andrés Julián Rendón Cardona escribió que Abelardo de la Espriella escuchó a Antioquia y actuó - crédito @AndresJRendonC/X

En el mismo mensaje, Rendón planteó que las personas privadas de la libertad deben enfrentar una desconexión total de los canales que puedan utilizarse para facilitar acciones criminales.

“Los criminales que están en la cárcel deben estar incomunicados y pagando por el daño hecho a la sociedad; no dando órdenes ni delinquiendo desde allí”, agregó el gobernador.

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Más tarde, el mandatario departamental difundió un video en sus redes sociales para respaldar el traslado de alias Firu desde La Picota, en Bogotá. “Se acabó la guachafita que tenía alias Piro en La Picota. El presidente Abelardo atendió nuestra denuncia y dio la orden de aislar y trasladar a este cabecilla del frente 36 de las FARC de Calarcá, la estructura criminal que tanto protegió Petro”.

Andrés Julián Rendón reconoció el valor por este acto: " Valoramos mucho que el nuevo gobierno nacional esté en la misma dirección que hemos planteado desde Antioquia: combatir con determinación y sin tregua a los bandidos".

Gobernador de Antioquia hizo públicas las comunicaciones, desde la cárcel, entre ‘Primo Gay’ y ‘Firu’ de las disidencias de las Farc - crédito Gobernación de Antioquia
Gobernador de Antioquia hizo públicas las comunicaciones, desde la cárcel, entre ‘Primo Gay’ y ‘Firu’ de las disidencias de las Farc - crédito Gobernación de Antioquia

El funcionario cerró su mensaje con un reconocimiento a la actuación del jefe de Estado: “ Las cárceles no pueden seguir siendo centro de operaciones ni lugar seguro para los criminales que tanto daño le han hecho al país”.

Denuncia pública de las comunicaciones, desde la cárcel, entre ‘Primo Gay’ y ‘Firu’ de las disidencias de las Farc

Cuatro presuntos miembros del Clan del Golfo se sometieron al Ejército en Briceño, Antioquia, y uno de ellos describió una alianza con la Estructura 36 de las disidencias de las Farc. El hombre, identificado como alias More, también aseguró que esa organización cuenta con drones capaces de transportar explosivos.

El caso volvió a poner el foco sobre las conexiones entre estructuras armadas que actúan en el norte de Antioquia y sobre las comunicaciones de sus cabecillas desde prisión. El gobernador Andrés Julián Rendón denunció que alias Firu, jefe del frente 36 de las Farc de Calarcá, usa TikTok y realiza videollamadas desde la cárcel para mantener contacto con alias Primo Gay.

Los cuatro hombres se entregaron ante tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, durante operaciones de la Séptima División del Ejército Nacional en el norte antioqueño.

El Inpec confirmó que el 19 de septiembre, alias Firu será aislado - crédito Fuerzas Militares y Inpec/Colprensa
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por ordenar el traslado de alias “Firu” - crédito Fuerzas Militares y Inpec/Colprensa

De acuerdo con la institución, los presuntos integrantes de una comisión criminal ejercían extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado contra comunidades de la región.

Durante el sometimiento, los hombres entregaron una ametralladora, cuatro fusiles, más de 800 unidades de munición, proveedores y elementos de intendencia alusivos a la organización armada.

El Ejército indicó que el material afecta redes logísticas que podían servir para sostener actividades ilegales y presionar a la población civil.

Alias More sostuvo que el Clan del Golfo mantiene un acuerdo con la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, que está bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según su relato, el vínculo incluía a Neyder de Jesús Uñates López, alias Primo Gay, a quien identificó como integrante de esa estructura disidente.

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