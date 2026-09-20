Distrito de Bogotá defendió semaforización de la glorieta de la 63 con 50, pese a críticas: “La comunidad pidió un cruce”

La intervención en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 incorporó conexión semafórica para peatones y ciclistas, obras civiles y nueva señalización horizontal y vertical - crédito Secretaría Secretaría de Movilidad

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Sigue en pie el controvertido plan de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de poner en funcionamiento —a partir del 20 de septiembre de 2026— un esquema de semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50.

Según la Secretaría de Movilidad, liderada por María Fernanda Ortíz, esta medida se volvió necesaria para reducir los riesgos para peatones y ciclistas en uno de los cruces con mayor flujo del sector.

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Desde la entidad se informó que la intervención tendrá una fase de pilotos y monitoreo para evaluar sus efectos y ajustar la operación. Incluso, pese a las fuertes críticas que ha recibido esta decisión en sectores políticos y ciudadanos, según la institución distrital, el anuncio responde a solicitudes de residentes de la zona, que reclamaban un paso a nivel seguro para cruzar la intersección.

Una de las mayores críticas responde a las complicaciones de tráfico que un semáforo puede implicar en la rotonda. El analista político David Cancino, opositor de la medida, dijo: “La gente que no toca pasto en Bogotá no entiende que lo del semáforo no solo produce lentitud en el tránsito. Semáforo que ponen, semáforo que se llena de limpiavidrios, robaespejos, indigencia, ventas, rompevidrios y todo el combo al que estamos acostumbrados en Bogotá (sic)”.

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Esta es una de las tantas críticas que emanaron desde que se conoció el plan de semaforizar la glorieta de la 63 con 50 - crédito @davidcancino/X

Y es que, incluso, el Distrito reconoció que este tramo permanece congestionado, pero aseguró que sí resultan necesarias las intervenciones para los peatones, porque “¡La ciudad también es de quienes se desplazan a pie!”. “Así perciben las condiciones de movilidad de la glorieta de la calle 63 con cra 50, quienes a diario enfrentan el reto de cruzarla. ¡Esta intervención es para todos!”, indicó, según una publicación con video de la Secretaría de Movilidad en redes.

Este fue el mensaje de defensa de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en favor de la semaforización de la glorieta de la 63 con 50 - crédito @SectorMovilidad/X

La defensa de este plan de semaforización: los semáforos contarán con botones para los peatones

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, sostuvo que, pese a los trancones que se puedan generar, el objetivo de la medida es mejorar las condiciones de desplazamiento de los transeúntes en este punto, así como una mayor facilidad de la integración de vehículos en la glorieta, en aras de evitar accidentes.

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A través de su cuenta de X, el funcionario explicó con detalle las motivaciones detrás de la medida, en particular, porque, según las cifras del Distrito, en este punto se presentan más de 1.300 conflictos vehiculares por hora y circulan más de 4.000 peatones y ciclistas cada día.

“La esencia de la movilidad es que toda persona, en vehículo o a pie, pueda moverse mejor, a pesar de los desafíos de una ciudad tan grande como la nuestra. La comunidad alrededor de la glorieta de la calle 63 con carrera 50 pidió un cruce peatonal seguro y los datos respaldan esa necesidad. (...) Por eso, el semáforo que se ubicará allí es, ante todo, una decisión para proteger vidas”, precisó el funcionario.

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Este fue el mensaje del secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, en el que defendió la semaforización - crédito @GAquinteroA/X

El servidor capitalino también explicó que el esquema buscará evitar interrupciones constantes al tránsito vehicular y combinar la circulación de automóviles con un paso regulado para quienes se movilizan a pie o en bicicleta, ya que contempla semáforos en el costado sur y el costado oriental de la glorieta. Ambos, funcionarán con un botón que hará que se activen cuando una persona requiera cruzar.

Quintero también explicó que la alternativa de un puente peatonal fue descartada porque podría dificultar el tránsito de adultos mayores y personas con movilidad reducida. En ese sentido, el secretario sostuvo que el paso a nivel que ofrecerán los semáforos será más directo para los peatones. “El semáforo garantiza un paso a nivel, directo y más cómodo”, manifestó.

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Y agregó en su mensaje: “La falta de regulación no elimina el trancón; solo lo hace más peligroso”.