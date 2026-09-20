‘Los Verónicos’: quiénes son los hombres mencionados en investigación que salpica a Verónica Alcocer, Papá Pitufo y Ecopetrol

Verónica Alcocer y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, son mencionados en diferentes episodios de la investigaciónsobre presuntas gestiones y aportes relacionados con la campaña presidencial. - crédito AFP y Policía

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Una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo volvió a poner el foco sobre un grupo de hombres relacionados, según diferentes versiones y documentos citados por ese medio, con alias Papá Pitufo, la campaña Petro Presidente 2022-2026 y gestiones alrededor de Ecopetrol, ISA y Cenit.

El nombre que aparece como una de las principales pistas es el de Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, un supuesto constructor oriundo de Neiva. El medio recordó que su identidad salió a la luz el 15 de febrero de 2025, cuando estableció que habría sido la cuarta persona presente en un asado realizado en un palacete de Guaymaral, al norte de Bogotá, donde Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, habría entregado 500 millones de pesos en efectivo al catalán Xavier Vendrell para la campaña presidencial, en presencia de Néstor Daniel García Colorado, cofundador de Alianza Verde.

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Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, el hombre del audio

Según el medio, Sierra, de 62 años, habría construido dos casas gemelas en Guaymaral, una de las cuales habría ocupado Papá Pitufo. También señaló que el hombre ofrecía a empresarios realizar trámites ante la Dian, una de las entidades en las que, de acuerdo con la investigación, el llamado ‘zar del contrabando’ tenía contactos.

El nombre de Sierra reapareció en julio de 2026, cuando fue mencionado en una denuncia relacionada con Manel Grau Pujadas. De acuerdo con los denunciantes, Grau habría ofrecido a una pareja de empresarios dividendos derivados de inversiones y contratos en el Grupo Ecopetrol.

Según el apoderado de los denunciantes, Grau habría asegurado contar con respaldo de la Casa de Nariño y habría realizado llamadas en altavoz con Verónica Alcocer y con Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol. Los denunciantes sostienen que entregaron 4.900 millones de pesos al catalán y que una parte de ese dinero habría sido recibida por Sierra. El medio indicó que existen videos que mostrarían esas entregas.

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El constructor también aparece en un audio revelado por la Unidad Investigativa del diario. Según investigadores citados, se trataría del mismo hombre que interviene en una conversación correspondiente a un desayuno al que habría asistido Grau y en el que también ubican a Juan Carlos Hurtado, quien ocupó la presidencia encargada de Ecopetrol hasta hace unas semanas.

En esa conversación se habla de que Sierra y Grau habrían movido la hoja de vida de Hurtado para que retornara a la petrolera. Hurtado se convirtió posteriormente en sucesor de Ricardo Roa, después de que este último solicitara una licencia en medio de las imputaciones en su contra por tráfico de influencias y violación de los topes de campaña.

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Una fuente de la Fiscalía consultada aseguró que uno de los investigadores del caso relacionado con los topes de la campaña ya había solicitado información sobre Sierra y que se esperaba cruzar ese material con el audio y con la denuncia relacionada con Grau.

Juan Carlos Hurtado, quien ocupó la presidencia encargada de Ecopetrol, aparece mencionado en un audio en el que Víctor Sierra y Manel Grau habrían hablado sobre su regreso a la compañía. - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

El antecedente de Sierra y su relación con Papá Pitufo

El nombre de Víctor Sierra ya había aparecido en las actuaciones relacionadas con los aportes de Papá Pitufo a la campaña presidencial. Augusto Rodríguez, quien entonces era director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló que Sierra había facilitado un encuentro entre comerciantes de San Andresito y el entonces candidato Gustavo Petro.

Rodríguez también afirmó que Sierra estuvo en el asado realizado en Guaymaral utilizando un brazalete electrónico, debido a que se encontraba vigente una condena en su contra.

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De acuerdo con la información publicada, en enero de 2023 Sierra fue condenado a siete años de cárcel por fraude procesal y falsedad documental.

¿Por qué hablan de ‘Los Verónicos’?

La expresión ‘Los Verónicos’ aparece en una denuncia presentada por Carlos Soler, abogado de los empresarios que aseguran haber sido afectados en el negocio que atribuyen a Manel Grau.

En el documento se menciona una supuesta cercanía entre Verónica Alcocer y un grupo integrado por Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell, identificados como los “catalanes”, junto con Víctor Sierra.

La denuncia describe a Sierra como “Enlace A” y señala a Andrés Gamero como “Enlace B”. En el mismo documento se afirma que el grupo era conocido como ‘Los Verónicos’ en algunos círculos de poder.

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La denuncia sostiene que la cercanía atribuida a Alcocer con ese grupo combinaba un vínculo personal y de confianza con facilidades institucionales y presencia en agendas públicas y privadas. Se trata de afirmaciones consignadas por los denunciantes y no de una determinación judicial sobre los hechos.

Manel Grau Pujadas es señalado en una denuncia presentada por empresarios que aseguran haber entregado 4.900 millones de pesos por supuestos negocios e inversiones relacionados con el Grupo Ecopetrol. - crédito Captura de Pantalla Expressen

Xavier Vendrell y Manel Grau

Xavier Vendrell aparece en la investigación por su participación en el episodio de Guaymaral de febrero de 2025, según la reconstrucción del medio. En ese encuentro, Papá Pitufo le habría entregado los 500 millones de pesos destinados a la campaña Petro Presidente.

El otro catalán mencionado es Manel Grau Pujadas, quien aparece en la denuncia presentada por los empresarios que aseguran haber entregado 4.900 millones de pesos por negocios e inversiones relacionados con el Grupo Ecopetrol.

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El abogado Carlos Soler manifestó al medio que ya había entregado videos, chats y audios relacionados con las entregas de dinero. También afirmó que tenía localizada una camioneta de alta gama que, presuntamente, Grau habría solicitado para ponerla a disposición de Ricardo Roa cuando este se encontraba al frente de Ecopetrol.

El Grupo Ecopetrol es mencionado en la denuncia presentada contra Manel Grau por los supuestos negocios, inversiones y contratos que habría ofrecido a los empresarios. - crédito EFE/Guillermo Legaria /Archivo

Yeirson Andrés Gamero y las visitas a Boyacá

El cuarto hombre mencionado en la denuncia es Yeirson Andrés Gamero Martínez, quien anteriormente había sido relacionado con Xavier Vendrell y con el reclutamiento de testigos electorales para la campaña Petro Presidente.

Su nombre también aparece por una fotografía tomada en un restaurante de lujo de Bogotá, en la que figura junto a Ricardo Roa y Johny Giraldo, exyerno de la senadora Piedad Córdoba. Giraldo había remodelado el apartamento 901 de Roa, cuya existencia fue revelada por la Unidad Investigativa en diciembre de 2023.

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El medio también encontró fotografías y notas periodísticas sobre visitas de Gamero y Vendrell a minas de esmeraldas de Boyacá, donde, según esas publicaciones, acudieron como delegados del presidente Gustavo Petro.

Una de esas visitas ocurrió el 14 de junio de 2024 en la mina de la empresa Fura Gems, ubicada en Coscuez. En otra, realizada en enero de 2026, Gamero estuvo acompañado por Lina Franco, quien entonces era directora de la Agencia Nacional de Minería.

Gamero niega haber sido asesor presidencial

Durante un video de una de esas visitas, Gamero aparece con un letrero que lo identifica como “asesor Presidencia de la República”. En la grabación explica que su presencia tenía como propósito analizar cómo podía apoyarse desde el Gobierno el crecimiento de esa industria.

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Consultado por el diario, Gamero negó haber sido asesor de la Presidencia. “Yo no era asesor del señor Presidente, no tenía atribuciones para presentarme así”, afirmó.

El hombre sí reconoció su cercanía con Vendrell. “A Xavier lo conozco y somos amigos. Y con Manel ya no hablo”, dijo. También aseguró desconocer el término ‘Verónicos’ y manifestó que nunca conoció a Verónica Alcocer.

Sobre la denuncia relacionada con la presunta estafa atribuida a Grau, Gamero respondió: “Nunca recibí dinero ni me reuní con empresarios o prestamistas. No he sido notificado de ninguna denuncia”.