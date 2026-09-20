Ecopetrol destapa 32 casos bajo auditoría: contratos por $10 billones, presuntos sobornos y nombramientos en la mira

Ecopetrol adelanta una auditoría forense sobre 32 casos relacionados con contratos, nombramientos y otros procesos internos. - crédito REUTERS/Jaime Saldarriaga

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Ecopetrol adelanta una auditoría forense sobre 32 casos que incluyen contratos por más de $10 billones, presuntos pagos por nombramientos y supuestas dádivas relacionadas con la adjudicación de contratos, de acuerdo con información publicada por El Tiempo.

La investigación interna reúne correos electrónicos, chats y declaraciones de funcionarios de Ecopetrol y sus filiales. Parte de este material comenzó a ser entregado o recuperado bajo cadena de custodia para establecer si puede ser utilizado como evidencia en los procesos que se adelantan.

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Según el medio, los casos abarcan contratos de obras civiles, mantenimiento de sistemas de transporte de hidrocarburos, servicios de seguridad e informática, además de operaciones de comercialización de crudo, gas y asfaltos.

La auditoría podría extenderse entre cuatro y ocho meses. Los hallazgos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación y a autoridades administrativas y judiciales de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. El diario también informó que agencias federales estadounidenses ya han solicitado información sobre algunos de los asuntos.

Contratos de Ecopetrol y Cenit

Según el medio, uno de los principales casos revisados involucra a la Vicepresidencia de Abastecimiento de Ecopetrol. Un exejecutivo de la compañía, que pasó de ocupar una vicepresidencia a entregar información sobre los hechos, afirmó que proporcionó datos relacionados con este expediente.

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En este caso aparecen referencias a Manel Grau, a quien el diario identifica como un ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro y a la ex primera dama Verónica Alcocer. También se menciona a Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa.

El medio señaló que se revisan contratos marco de construcción y órdenes de servicio en los que se habría presentado una concentración atípica de contratistas y presiones indebidas. Roa ha sostenido que Caicedo no tuvo participación en decisiones relacionadas con Ecopetrol.

El exejecutivo consultado aseguró que un grupo de compañías recibió contratos por más de $10 billones, al sumar los negocios de Ecopetrol y su filial Cenit.

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Fuentes de la Fiscalía citadas señalaron que esa entidad tiene audios atribuidos a Grau en los que supuestamente afirma que contaba con manejo en Ecopetrol, Cenit e ISA con el respaldo de la Casa de Nariño.

Ecopetrol y su filial Cenit concentran contratos por más de $10 billones que son revisados dentro de la auditoría. - crédito Ecopetrol y Cenit

El contratista conocido como ‘Bachiller’

Dentro de la misma investigación aparece un contratista identificado como ‘Bachiller’ o ‘Bachi’. El diario estableció que entre las órdenes de servicio cuya legalidad está siendo revisada figuran negocios asociados con cuatro empresas.

Una de ellas es Conyser SAS, compañía asentada en Huila y Barrancabermeja que, según la publicación, registra contratos con Ecopetrol por $79.000 millones para tratamiento de aguas, obras civiles, geotecnia e infraestructura. El monto incluye contratos correspondientes a otras administraciones.

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El representante legal de Conyser es Jorge Humberto Argüello Beltrán, a quien medios de Santander identifican con el apodo de ‘Bachiller’.

El medio también reveló un audio atribuido a Manel Grau en el que se menciona a Juan Carlos Hurtado, quien posteriormente llegó a la presidencia de Ecopetrol. En uno de los apartes, un hombre identificado como ‘Víctor’ le dice a quien identifican como Hurtado: “Yo soy la persona que le recibo la hoja de vida a este señor Jorge, al tal ‘Bachi’”.

Obras civiles y contratos de seguridad

La matriz de investigación incluye otros tres macrocasos relacionados con obras civiles para geotecnia contratadas por Cenit, servicios de vigilancia y seguridad electrónica de Ecopetrol y la contratación del transporte aéreo del Grupo Ecopetrol.

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En los dos primeros asuntos se investiga, entre otros aspectos, una posible fuga de información a favor de empresas. Los reportes recibidos también hacen referencia a reuniones realizadas en el piso 12 del edificio de Ecopetrol, donde funcionan la presidencia, tres vicepresidencias, la dirección de regulación y un grupo de asesores y secretarias.

En el caso del transporte aéreo, el juez 65 penal municipal de Bogotá negó la reapertura de un proceso contra Ricardo Roa por presunto direccionamiento de contratos relacionados con helicópteros.

Respecto de las obras civiles de Cenit, que incluyen tuberías, conexiones eléctricas e instrumentación de estaciones, el diario señaló que uno de los presuntos involucrados fue retirado después de una licencia de paternidad, tras recibirse información sobre posibles pagos de sobornos a cambio de entregar datos.

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Ecopetrol y Cenit tienen bajo revisión contratos de obras civiles, vigilancia y seguridad electrónica. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Supuestos pagos en contratos de comercialización

Otro de los expedientes corresponde a la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo. Según información entregada a organismos de control y citada por el medio, se investigan supuestas dádivas a funcionarios de Ecopetrol relacionadas con la comercialización de crudo y gas.

En ese caso aparece un empresario extranjero de nacionalidad turca, a quien se atribuye un supuesto desembolso cercano a $1.000 millones por un contrato. La trazabilidad de la operación involucraría a un tercer país debido a que uno de sus socios tendría nacionalidad estadounidense.

También se revisa otro supuesto pago relacionado con una empresa ubicada en un país vecino que aparece suscribiendo contratos para la comercialización de asfaltos.

Las autoridades extranjeras también han solicitado información sobre la adjudicación de un contrato para una solución tecnológica de vigilancia para el Grupo Ecopetrol.

En octubre de 2025 una denuncia relacionada con ese proceso llegó a Mónica de Greiff, quien para entonces era presidenta de la junta directiva de Ecopetrol. En ella se mencionaban reuniones en París, España y Sopó con empresarios interesados en el contrato, así como ofertas de menor valor y cuestionamientos sobre certificaciones de la Superintendencia de Vigilancia.

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En ese momento, Ricardo Roa negó cualquier participación irregular. Voceros de las empresas ganadoras también manifestaron que habían cumplido con los estándares exigidos. Uno de sus apoderados dijo al diario que el caso continuaba en indagación y que habían presentado denuncias por calumnia y falsa denuncia.

Nombramientos y negocios en Houston

Otro bloque de la auditoría reúne al menos 10 casos relacionados con nombramientos. Se investigan denuncias según las cuales algunos cargos habrían sido direccionados por personas externas o habrían involucrado pagos.

La revisión comprende procesos del Oleoducto de los Llanos Orientales, gerencias del área de energía y filiales de Ecopetrol. También incluye información relacionada con el parque eólico Windpeshi, en La Guajira.

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En este grupo aparece Bayron Triana, quien hasta semanas antes de la publicación ocupaba la Vicepresidencia de Energías para la Transición de Ecopetrol. El Tiempo había informado en marzo sobre una supuesta relación entre Triana y varias empresas del sector energético y de gas.

Triana aseguró al diario que los señalamientos correspondían a una campaña de desprestigio y sostuvo que se negó a atender presiones provenientes de la Casa de Nariño para firmar un contrato de compra de gas a través de la oficina de Ecopetrol en Houston.

Los movimientos contractuales de esa oficina también hacen parte de los casos incluidos en la auditoría.

La oficina de Ecopetrol en Houston también está incluida entre los casos cuyos movimientos contractuales son objeto de revisión. - crédito ProColombia

Granjas solares, Cenit y el proyecto Bionube

Los 12 casos restantes están relacionados con contratos de granjas solares, incluidos negocios suscritos a través de la Fiduprevisora, contratos de Cenit en los que se revisan posibles sobrecostos y supuestas dádivas, además de obras en La Guajira.

La matriz también contempla el proyecto Bionube o Nube Soberana, cuyo valor es de 80 millones de dólares y en el que participan el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ecopetrol e Internexa, filial de ISA.