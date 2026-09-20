Incendio en Villa de Leyva: refuerzan operativo en el Cerro de San Marcos con apoyo aéreo y más de 190 socorristas

El incendio forestal avanza en el Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva, donde los organismos de emergencia trabajan para controlar las llamas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Un incendio forestal permanece activo desde la tarde del sábado 19 de septiembre en el Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva, Boyacá, donde organismos de socorro trabajan para contener las llamas y evitar que la emergencia alcance el casco urbano. Para reforzar el operativo, las autoridades anunciaron apoyo aéreo y la llegada de más personal especializado durante las primeras horas de este domingo.

La Gobernación de Boyacá informó, en una actualización publicada durante la noche, que se preparan dos aeronaves para apoyar las labores de extinción. Según el reporte entregado desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, el incendio ya presenta una afectación superior a 40 hectáreas.

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El despliegue también contará con refuerzos terrestres de diferentes organismos de emergencia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades departamentales, está confirmada la participación de más de 190 unidades de organismos de socorro para las labores previstas en el sitio del incidente.

Dos aeronaves apoyarán el control del incendio en Villa de Leyva

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, había anunciado a las 8:02 p. m. del sábado que un helicóptero contratado por la administración departamental partiría desde Bogotá a las 6:00 a. m. del domingo para apoyar el control del incendio.

“Seguimos actuando con todos los recursos disponibles y en coordinación con los organismos de socorro y alcaldía para proteger la vida, las comunidades y nuestros ecosistemas”, señaló Amaya en sus redes sociales.

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Carlos Amaya y Rodrigo Lara anunciaron el despliegue de apoyo aéreo y nuevos equipos para fortalecer la atención de la emergencia. - crédito X

Posteriormente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que al dispositivo se sumaría otra aeronave. Según explicó, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se desplazará desde el Tolima para participar en las labores durante la mañana.

Lara también reconfirmo que el gobernador Carlos Amaya puso a disposición el helicóptero contratado por la Gobernación y que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un equipo de Bomberos de Bogotá para reforzar las labores en tierra.

El ministro señaló que estos bomberos se sumarán a los equipos de Tunja y Boyacá, con el objetivo de fortalecer la contención y mantener capacidad operativa en los sectores considerados de mayor riesgo para el casco urbano.

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Lara explicó que el personal enviado desde la capital cuenta con entrenamiento para apoyar la contención terrestre y contribuir a la protección del casco urbano.

La Dirección Nacional de Bomberos también mantiene presencia en la atención de la emergencia. Según el ministro, su director, el capitán Miranda, atiende personalmente la situación en el municipio.

La respuesta se desarrolla con participación de entidades nacionales y territoriales, mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantiene la coordinación desde la Sala de Crisis.

Representantes de la Gobernación, la Alcaldía y organismos de socorro informaron sobre el estado de la emergencia, el apoyo aéreo previsto y el despliegue de más de 190 unidades para continuar las labores de control. - crédito @GobBoyaca/X

Gobernación reporta 30% de control y más de 40 hectáreas afectadas

En el reporte difundido por la Gobernación de Boyacá durante la noche del sábado, representantes de la Alcaldía, la administración departamental, los organismos de socorro y las entidades de gestión del riesgo explicaron las acciones que se adelantan para contener el incendio.

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La administración departamental indicó que el área afectada por el fuego ya supera las 40 hectáreas y que, de acuerdo con la evaluación realizada en ese momento, la emergencia estaba controlada en aproximadamente 30%.

La Gobernación también informó que fue declarada la urgencia manifiesta por alerta roja, decisión adoptada en coordinación con los organismos de socorro y la fuerza pública presentes en el lugar.

Como parte de la respuesta, las autoridades insistieron en que las labores directamente sobre la línea de fuego deben estar a cargo de personal capacitado. Por esa razón, hicieron un llamado a la comunidad para que no ingrese por cuenta propia a las zonas donde se desarrollan las labores de extinción.

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El reporte departamental confirmó además que más de 190 unidades de organismos de socorro tenían prevista su participación en las acciones de atención durante la jornada del domingo.

La Ungrd informó sobre la coordinación de los organismos de socorro, mientras Abelardo de la Espriella aseguró que se dispondrán las capacidades del Estado para atender el incendio. - crédito X

Ungrd verifica las causas del incendio forestal

La Ungrd también indicó que, según información preliminar, el incendio habría sido provocado. La entidad precisó que las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se originó el fuego.

Por ahora, esa información corresponde a una hipótesis preliminar y no constituye una determinación sobre la responsabilidad de alguna persona.

Mientras avanzan las labores de control, los organismos de emergencia mantienen el trabajo coordinado en el Cerro de San Marcos. Las condiciones del terreno y el comportamiento de las llamas han requerido reforzar la operación terrestre y disponer de recursos aéreos para la jornada del domingo.

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Gobierno anuncia despliegue de capacidades para atender la emergencia

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al incendio y aseguró que el Gobierno nacional dispondrá de las capacidades del Estado para atender la emergencia.

“Villa de Leyva no está sola”, afirmó el mandatario en sus redes sociales, donde señaló que el objetivo es combatir el incendio y proteger a los habitantes, el patrimonio y la riqueza natural del municipio.