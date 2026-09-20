Alan Ramírez revela los consejos que le daba Yeison Jiménez y cómo recibió la noticia de su muerte en pleno show

Alan Ramírez recordó la amistad que construyó con Yeison Jiménez y las conversaciones que ambos sostenían. - crédito @alanramirezoficial

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El cantante de música popular Alan Ramírez habló en el programa ‘Se Dice de Mí’ de Caracol Televisión sobre la relación que tenía con Yeison Jiménez y recordó los consejos que recibió de su colega durante una etapa en la que atravesaba dificultades personales.

Ramírez contó que Jiménez estaba al tanto de lo que estaba viviendo y que, en una de sus conversaciones, decidió llamarle la atención por las decisiones que estaba tomando.

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“Papi, la estás embarrando, te estás llevando la carrera por delante”, recordó Alan que le dijo Yeison en aquella ocasión. Según su relato, el cantante también le explicó que había recibido comentarios sobre la situación porque las personas sabían que eran amigos y consideraba que debía hablarle directamente.

La relación de confianza entre ambos también fue mencionada por Georgy Parra, productor musical, quien aseguró que Yeison se preocupaba por las personas que quería y que sostuvo varias conversaciones con Alan.

Libia Ramírez, madre de Alan, también se refirió a esa cercanía. Según contó, Yeison aconsejaba frecuentemente a su hijo y lo orientaba frente al consumo de alcohol.

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“Papi, no tome tanto”, recordó Libia sobre una de las recomendaciones que Jiménez le hacía a Alan, aunque aclaró que ambos también compartían momentos en los que tomaban.

Yeison Jiménez le pidió que dejara el alcohol y retomara la música

Alan Ramírez recordó otra de las conversaciones que tuvo con Yeison, en la que su colega lo animó a dejar atrás una situación que lo estaba afectando y a concentrarse nuevamente en su carrera.

“Eso suelte, papi, créamelo. Suelte que eso es lo mejor que usted va a poder hacer en su vida”, relató Ramírez al recordar las palabras de Jiménez.

De acuerdo con su testimonio, Yeison también le pidió que no volviera a refugiarse en el alcohol y que aprovechara ese momento para cambiar algunas de sus rutinas.

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“Necesito que se vaya, papi, póngase juicioso, póngase a entrenar, haga música, todo”, recordó Alan.

El cantante señaló que esas palabras fueron para él una voz de aliento y que, después de esa conversación, decidió volver a grabar música.

“Ahí fue donde yo dije: ‘Bueno, otra vez a grabar’”, manifestó.

Yohan Úsuga, productor musical, aseguró que Yeison tenía un espacio especial para Alan y que, cuando debía darle consejos más estrictos, también lo hacía desde el afecto.

Por su parte, Alirio Figueroa afirmó que ambos se aconsejaban y que Jiménez le daba recomendaciones a Alan cuando consideraba que era necesario.

Yeison Jiménez aconsejaba a Alan Ramírez sobre sus decisiones personales y el rumbo de su carrera musical. - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Alan Ramírez relató un episodio que lo llevó a pedir atención médica

Durante la entrevista, Alan también habló de una ocasión en la que consideró que había llegado a un punto crítico por su consumo de alcohol.

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Contó que estaba en su casa cuando unos amigos lo invitaron a salir y comenzaron a darle tragos. Según su relato, posteriormente esas personas hicieron algo al licor que estaba consumiendo, aunque no explicó qué sustancia o elemento utilizaron.

Ramírez aseguró que después de consumir la bebida se sintió fuera de control. Recordó que incluso comenzó a hablar con unos cachorros que estaban en el lugar.

Al día siguiente presentó un fuerte malestar y dolor de estómago, por lo que tuvo que acudir a urgencias.

“Ahí fue donde yo dije: ‘Realmente toqué fondo’”, relató el cantante.

Libia Ramírez contó que su hijo le manifestó que se sentía tan mal que pensaba que podía morir. Según explicó, aquel episodio también estuvo relacionado con las conversaciones que posteriormente tuvo con Alan sobre las personas que lo rodeaban.

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Yohan Úsuga señaló que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Alirio Figueroa, por su parte, afirmó que existen amigos con distintas influencias y que, si Alan estaba “un poquito desordenado”, fue necesario llamarle la atención.

Alan Ramírez contó cómo las palabras de Yeison Jiménez lo motivaron a retomar la música. - crédito @lidys_castro/Instagram

Alan Ramírez conoció la noticia de Yeison Jiménez durante una presentación

La muerte de Yeison Jiménez ocurrió mientras Alan Ramírez se encontraba cumpliendo compromisos laborales. El cantante contó que ese día tenía cinco presentaciones y que su primera presentación era en un lugar que identificó como Vitavolla.

Durante el show, Ramírez interpretó ‘Tu cuarto de hora’, canción que había grabado junto a Yeison Jiménez y que, según explicó, acostumbraba incluir en sus presentaciones.

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Mientras cantaba, Alan aseguró que comenzó a percibir una situación extraña en el escenario. También observó que la persona encargada de la pirotecnia realizó cinco detonaciones al mismo tiempo.

Inicialmente, el cantante no relacionó lo ocurrido con la noticia que posteriormente recibiría. Poco después, una mujer desde el público comenzó a gritarle: “Alan, Alan, Alan, que Yeison, que Yeison”.

Ramírez explicó que no logró entender lo que le decía porque la mujer estaba ubicada al frente del escenario.

Mientras tanto, según relató Yohan Úsuga, uno de los ingenieros se acercó y le informó que aparentemente se había accidentado la aeronave en la que viajaba Yeison y que se hablaba de que no estaría con vida.

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“¿Qué hacemos?”, recordó Úsuga que preguntó en ese momento. Según su relato, decidieron esperar a que Alan terminara el show.

El alcalde se acercó a Alan para darle el pésame

La noticia llegó directamente a Alan cuando el alcalde se acercó al escenario y le dijo: “Pa, lamento mucho lo de Yeison”.

El cantante aseguró que inicialmente no comprendió el mensaje. Posteriormente detuvo el show durante aproximadamente 15 minutos y pidió que confirmaran lo que estaba ocurriendo.

“Pero confirmen, confirmen, confirmen. Eso no puede ser verdad. O sea, no creo que sea Yeison, confírmenmelo”, relató.

Según contó, posteriormente realizaron llamadas y Lina confirmó que Yeison y su equipo habían sufrido un accidente y habían perdido la vida.

La noticia afectó directamente a Ramírez mientras permanecía sobre el escenario. El cantante explicó que no pudo continuar con normalidad y que perdió la voz. “Yo me desplomé terrible en esa tarima”, manifestó.

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El alcalde le pidió que terminara los minutos que faltaban de la presentación. Ramírez respondió que no podía continuar y finalmente aceptó interpretar una canción más.

“Muchachos, vamos con ‘Aventurero’”, recordó que dijo antes de retomar brevemente el show.

Alan aclaró que no informó desde la tarima al público sobre la muerte de Yeison y los integrantes de su equipo porque consideraba que no le correspondía comunicar esa información.

Alan Ramírez aseguró que Yeison Jiménez no era para él solamente un colega, sino un hermano. - crédito @alanramirez/Instagram

Alan Ramírez recordó a Yeison como un amigo cercano

Lidys Castro, pareja de Alan, contó que cuando conoció la noticia pensó inmediatamente en él y en cómo podía recibirla. Según explicó, consideró que lo ocurrido podía afectarlo debido a las dificultades que había tenido anteriormente con el alcohol.

El propio Alan relató que durante ese fin de semana prácticamente no pudo trabajar y que permaneció pensando en Yeison.

“¿Pero por qué él? O sea, ¿por qué semejante ser humano, semejante persona, semejante amigo que me regaló la vida?”, expresó.

Ramírez explicó que para él la relación con Jiménez iba más allá del ámbito profesional. “Yeison para mí no era un colega, era un hermano”, afirmó.

Georgy Parra también se refirió al vínculo entre ambos y aseguró que Yeison veía en Alan un reflejo de sí mismo. El productor describió la relación entre los dos como un vínculo de afecto.