Colombia

En video | Por tratar de esquivar a un habitante de calle, dos motociclistas cayeron en plena vía de Bogotá

Los ocupantes de los vehículos cayeron sobre la calzada central de la calle 26 luego del impacto, pero lograron ponerse de pie pocos segundos después

Choque en la calle 26 dejó a dos personas tendidas sobre la vía - crédito @periodispublico/X
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Un choque entre tres motocicletas se presentó en la calle 26 de Bogotá el sábado 19 de septiembre de 2026. Dos personas cayeron al asfalto tras el impacto, por esquivar a una persona en situación de calle que se atravesó. Aunque la escena generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho, no se informaron lesionados de gravedad.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran que uno de los vehículos golpeó por detrás a una moto y otro vehículo que iba a toda velocidad también resultó involucrado. Como consecuencia, los ocupantes quedaron tendidos durante unos segundos sobre la vía.

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En medio de la conmoción, una persona que observaba la situación preguntó: “¿Está bien?”. Los dos motociclistas lograron incorporarse poco después, según se aprecia en el registro audiovisual.

Los motociclistas se levantaron tras el impacto

El incidente habría ocurrido cuando un habitante de calle intentaba ingresar al sistema de transporte público de Transmilenio sin pagar. Esa maniobra, de acuerdo con las primeras versiones conocidas, habría influido en la secuencia que terminó con la colisión.

Dos motociclistas salieron despedidos tras accidente cerca de una estación en Bogotá - crédito @periodispublico/X
Dos motociclistas salieron despedidos tras accidente cerca de una estación en Bogotá - crédito @periodispublico/X

No obstante, las autoridades no han identificado a la persona señalada por presuntamente intentar evadir el pago en la estación. Tras la caída, los ocupantes de la motocicleta se pusieron de pie y se alejaron del lugar donde quedaron después del choque.

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El hecho afectó la movilidad en la calle 26

El accidente causó por algunos minutos congestión vehicular en uno de los corredores con mayor circulación de la ciudad. Conductores redujeron la velocidad al pasar por el punto del impacto, mientras varias personas se detuvieron para observar lo sucedido.

La calle 26 conecta sectores centrales de Bogotá y suele concentrar un alto flujo de automóviles, motocicletas y buses durante buena parte del día.

El caso reabrió la atención sobre los riesgos que generan maniobras imprevistas en zonas de tránsito intenso, tanto para peatones como para quienes circulan en vehículos.

Accidente en la calle 26 de Bogotá causó congestión - crédito @periodispublico/X
Accidente en la calle 26 de Bogotá causó congestión - crédito @periodispublico/X

Murió un peatón tras choque entre una camioneta y un taxi en Usaquén

Un peatón murió tras un siniestro vial que involucró una camioneta y un taxi en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió la noche del 19 de septiembre de 2026 en la intersección de la calle 161 con carrera 8, en la localidad de Usaquén.

Según las primeras versiones, la víctima sufrió lesiones mortales durante el impacto y falleció en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron su identidad ni precisaron la mecánica que derivó en la colisión.

La persona quedó atrapada contra la fachada de una vivienda por la camioneta, de acuerdo con los reportes iniciales. Ese aspecto será revisado durante las diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos.

Las informaciones conocidas tras la emergencia señalan que quienes conducían o viajaban en los dos automotores habrían salido del lugar luego del choque. La versión aún requiere confirmación por parte de las entidades encargadas de la investigación.

La posible ausencia de los ocupantes de la camioneta y del taxi será uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores. Por ahora, no hay información oficial sobre capturas ni sobre la ubicación de las personas que estaban en los vehículos.

Peatón murió tras ser arrollado por taxi y camioneta en Usaquén - crédito @PasaenBogota/X
Peatón murió tras ser arrollado por taxi y camioneta en Usaquén - crédito @PasaenBogota/X

El caso fue registrado como un hecho con fatalidad en un sector de alta circulación vehicular de Bogotá. En este tipo de situaciones, los equipos de tránsito y emergencia delimitan el área para realizar la inspección técnica, preservar los elementos disponibles y adelantar el procedimiento correspondiente con el cuerpo.

Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el choque y cuál fue la participación de cada vehículo. Para ello, podrían revisar las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas, recoger declaraciones de testigos y evaluar las condiciones mecánicas de los automotores involucrados.

También deberán establecer si el peatón cruzaba por un paso habilitado, a qué velocidad se desplazaban la camioneta y el taxi, y si hubo conductas que vulneraran las normas de tránsito.

El siniestro puso nuevamente en foco los riesgos que enfrentan los peatones en corredores urbanos con tránsito constante.

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