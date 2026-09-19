Colombia

El Inpec confirmó que alias Firu será trasladado a otra cárcel, tras orden de De la Espriella: ya inició el operativo en su celda

El presidente pidió que el privado de la libertad sea enviado a un penal de máxima seguridad en el menor tiempo posible

El Inpec confirmó que el 19 de septiembre, alias Firu será aislado - crédito Inpec/Colprensa y @AndresJRendonC/X
El Inpec confirmó que el 19 de septiembre, alias Firu será aislado - crédito Inpec/Colprensa y @AndresJRendonC/X
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Inpec gestionar el traslado de alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, a una cárcel de máxima seguridad. La instrucción surgió luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, revelara que el criminal mantiene comunicaciones con alias Primo Gay, pese a estar privado de la libertad.

Señor director del @INPEC_Colombia: en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias “Firu”, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El Inpec respondió a la orden impartida por el mandatario. Informó que ya inició un operativo en la celda en la que permanece recluido el señalado criminal y confirmó que será aislado mientras se adelantan las diligencias pertinentes para efectuar su traslado a otro penal.

“Señor presidente @ABDELAESPRIELLA en este momento ya está cumpliéndose su orden, y se adelanta un operativo en la celda de ese privado de la Libertad. La respuesta al país es rápida y contundente. Hoy mismo será aislado y se organiza el traslado de manera inmediata”, detalló el Inpec en X.

El primer mandatario celebró la rápida acción del Inpec y solicitó que el traslado de alias Firu se efectúe con celeridad.

“Buen trabajo, señor director del @INPEC_Colombia. El tal “Firu” ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde”, indicó.

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Alias FiruInpecAbelardo de la EspriellaCárcel de máxima seguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol hoy 19 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 19 de septiembre: verifique el signo ganador

Robbie Williams en Colombia: horarios, recomendaciones y posible setlist del británico

El cantante se presentará por primera vez en el país con su ‘Britpop Tour’ el 20 de septiembre, en el arranque de su manga suramericana

Robbie Williams en Colombia: horarios, recomendaciones y posible setlist del británico

Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó

Desde julio, el cuadro azul empezó el proceso de venta a un grupo estadounidense, el cual quiere darle un salto de calidad a los embajadores

Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó

Ministerio de Salud aseguró el pago para más de 7.600 internos de medicina en Colombia: “Reciben sus recursos a tiempo”

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, informó que el dinero destinado por el Gobierno cubre a más del 96% de los internos que se postulan en cada periodo

Ministerio de Salud aseguró el pago para más de 7.600 internos de medicina en Colombia: “Reciben sus recursos a tiempo”

Gustavo Petro compartió el sermón de un sacerdote que se hizo viral en redes sociales: “Están promoviendo que matemos al hermano”

El episodio hizo recordar al cura de la Catedral Inmaculada Concepción de Málaga (Santander), que días atrás también reflexionó sobre la muerte, la violencia, el rencor y la cultura de la venganza en Colombia

Gustavo Petro compartió el sermón de un sacerdote que se hizo viral en redes sociales: “Están promoviendo que matemos al hermano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Colombia: horarios, recomendaciones y posible setlist del británico

Robbie Williams en Colombia: horarios, recomendaciones y posible setlist del británico

Karol G sumó a Peso Pluma a su Tropitour y sorprendió a los más de 80 mil asistentes en su fecha de Nueva York

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Deportes

Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó

Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó

David Alonso correrá el Gran Premio de Austria de Moto2: esta será la posición en la que saldrá el colombo-español

Luis Suárez y Yáser Asprilla fueron convocados a la selección Colombia y su llamado preocupa en Europa: “Buscamos soluciones”

Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

Dimayor confirma el castigo a Peirano, pero el Atlético Bucaramanga llevará el caso a apelación