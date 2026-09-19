El Inpec confirmó que alias Firu será trasladado a otra cárcel, tras orden de De la Espriella: ya inició el operativo en su celda

El Inpec confirmó que el 19 de septiembre, alias Firu será aislado - crédito Inpec/Colprensa y @AndresJRendonC/X

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Inpec gestionar el traslado de alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, a una cárcel de máxima seguridad. La instrucción surgió luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, revelara que el criminal mantiene comunicaciones con alias Primo Gay, pese a estar privado de la libertad.

“Señor director del @INPEC_Colombia: en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias “Firu”, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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El Inpec respondió a la orden impartida por el mandatario. Informó que ya inició un operativo en la celda en la que permanece recluido el señalado criminal y confirmó que será aislado mientras se adelantan las diligencias pertinentes para efectuar su traslado a otro penal.

“Señor presidente @ABDELAESPRIELLA en este momento ya está cumpliéndose su orden, y se adelanta un operativo en la celda de ese privado de la Libertad. La respuesta al país es rápida y contundente. Hoy mismo será aislado y se organiza el traslado de manera inmediata”, detalló el Inpec en X.

El primer mandatario celebró la rápida acción del Inpec y solicitó que el traslado de alias Firu se efectúe con celeridad.

“Buen trabajo, señor director del @INPEC_Colombia. El tal “Firu” ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde”, indicó.

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