Ministerio de Salud aseguró el pago para más de 7.600 internos de medicina en Colombia: “Reciben sus recursos a tiempo”

El vocero Miller Soto indicó que cualquier interno de medicina que no reciba el respectivo pago, pese a cumplir los requisitos para ello, puede reportar su caso ante el Ministerio de Salud - crédito @infopresidencia/X

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El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró el giro de recursos para 7.668 internos de medicina en Colombia, en cumplimiento de la Resolución 010 de 2026, por medio de la cual se establece el procedimiento y las especificaciones operativas para el reporte, verificación, reconocimiento y ordenación del giro de la remuneración mensual y de la afiliación al Sistema de la Seguridad Social Integral de los internos de medicina.

De acuerdo con el vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, el dinero desembolsado cubre a más del 96% de los internos que se postulan en cada periodo. El Gobierno nacional busca garantizar los pagos oportunos: “Reciben sus recursos a tiempo”, precisó Soto en declaraciones que dio el 19 de septiembre.

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El vocero indicó que, cuando se presentan casos en los que no ha sido posible tramitar los pagos, se trabaja de la mano con las instituciones educativas y la Asociación Nacional de Internos y Residentes para resolver la situación. Según precisó, estos escenarios generalmente se presentan cuando hay inconsistencias, reportes extemporáneos de las instituciones educativas o dificultades con las planillas de aportes.

En ocasiones, hay dificultades con los pagos de los internos de medicina debido a inconsistencias, reportes extemporáneos de las instituciones educativas o dificultades con las planillas de aportes, según indicó el vocero del Gobierno - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En ese sentido, aseguró que cualquier interno de medicina que no reciba el respectivo pago, pese a cumplir los requisitos para ello, puede reportar su caso ante el Ministerio de Salud.

Este respaldo también se extiende al Sistema Nacional de Residencias Médicas, integrado actualmente por 43 instituciones de educación superior, 94 programas médico-quirúrgicos y 8.273 residentes activos. Según el vocero de la Presidencia, en lo corrido de 2026, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha girado más de $253.800 millones para garantizar la continuidad de la formación de los internos.

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Por otro lado, Soto indicó que, tras el terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia, el cual afectó a 16 departamentos, el Gobierno nacional activó una red de apoyo en salud mental con atención permanente durante 24 horas para el personal sanitario. Esto, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

La remuneración que reciben los internos no constituye salario, ni ninguna otra forma de acreencia laboral - crédito Luisa González/Reuters

“Lo sabemos, quienes atienden la emergencia también la viven y también necesitan que alguien los atienda a ellos. Todo esto hace parte de una política pública que el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella adoptó para fortalecer y dignificar el talento humano en la salud, con mejor distribución en las zonas de difícil acceso, mejor formación, mejores condiciones de empleo y protección integral en situaciones de emergencia”, precisó Miller Soto.

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El funcionario recordó que para transformar el sistema de salud colombiano se requiere de una mejora en la infraestructura y de las cifras de cobertura, pero también es necesario cuidar del personal de salud, que se encarga de garantizar la atención de los ciudadanos. “Es así como cada vez estamos más cerca de la patria milagro”, añadió.

La remuneración de los internos: condiciones que deben cumplir

En la Resolución 010 de 2026 se indica que los internos de medicina son aquellos que están en la última etapa de su formación académica antes de graduarse como médicos. Para efectos de dicha resolución, los internos deben cumplir las siguientes condiciones para el reconocimiento de su remuneración mensual y de su afiliación al Sistema de la Seguridad Social Integral:

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Estar matriculados en el último año del programa académico de medicina en una institución de educación superior.

Que se encuentren desarrollando el internado médico bajo supervisión académica.

Los internos tienen otros deberes que deben cumplir para garantizar el proceso de remuneración, los cuales se especifican en la resolución.

“El apoyo tiene como propósito exclusivo facilitar la formación del estudiante y, por tanto, no constituye salario, ni ninguna otra forma de acreencia laboral, ni genera emolumentos o prestaciones sociales de ninguna naturaleza entre el estudiante y la institución prestadora de salud o el Ministerio de Salud y Protección Social”, añade el documento.