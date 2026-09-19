Gustavo Petro compartió el sermón de un sacerdote que se hizo viral en redes sociales: “Están promoviendo que matemos al hermano”

La eucaristía se habría celebrado en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente Gustavo Petro reaccionó la mañana del sábado 19 de septiembre de 2026 a un video que circuló en redes sociales desde el viernes 18 de septiembre, en el que un sacerdote cuestionó a quienes, desde discursos religiosos, respaldan la guerra y el genocidio en Palestina.

Petro calificó al religioso como un “sacerdote sabio” y sostuvo que la fe no puede convertirse en un instrumento para validar la violencia contra otros pueblos.

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El exmandatario calificó de esa forma al clérigo desde su cuenta de X al compartir el fragmento del sermón.

Petro afirmó que no se puede utilizar una religión fundada, según su mensaje, en “el amor, la luz y la verdad” como una ideología que legitime un genocidio.

El pronunciamiento del expresidente se concentró en el sentido ético y político que atribuyó a las palabras del religioso. “Quienes usan a Jesús para expandir el odio y matar a su pueblo y a los hijos de las y los otros configuran el verdadero anticristo”, agregó Petro.

Petro compartió un fragmento del sermón del religioso desde su cuenta de X la mañana del sábado 19 de septiembre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

La publicación generó reacciones entre usuarios de X, luego de que se viralizara el video de un sacerdote que, de acuerdo con la información difundida en redes, pronunció el sermón en una iglesia de Chiquinquirá, Boyacá.

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En su intervención, el religioso pidió a los creyentes asumir una actitud crítica frente a discursos que presentan como cristianas posturas que, a su juicio, promueven la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.

El sacerdote cuestionó el respaldo a la guerra

El fragmento viral se difundió por el tono directo del sacerdote, que planteó una pregunta a los asistentes sobre la coherencia entre la fe y el apoyo a conflictos armados.

“¿Cómo nos pueden hablar de Dios si están apoyando la guerra, apoyando el genocidio de Palestina?”, expresó durante la homilía.

El religioso insistió en que no se puede invocar a Dios mientras se defienden acciones que afectan a poblaciones civiles o se normaliza la falta de solidaridad frente a quienes sufren. Por lo anterior, también cuestionó a quienes, según dijo, fomentan la explotación de las personas pobres.

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Petro calificó al religioso como un "sacedote sabio" - créditos Catalina Olaya / Colprensa | @petrogustavo/X

“¿Cómo nos pueden estar hablando de Dios cuando están fomentando la explotación de los pobres?”, manifestó. Para el sacerdote, esas posiciones entran en contradicción con los principios que atribuyó al cristianismo.

La intervención también planteó una reflexión sobre el uso de la religión en debates políticos, sociales y económicos. El religioso alertó sobre ideas que, aunque se presentan como piadosas, pueden promover el rechazo, la exclusión o la indiferencia.

“Hay muchas formas de pensar que no son cristianas”, comentó el religioso. Luego cuestionó que ciertas voces se presenten como defensoras de la fe mientras, según su interpretación, impulsan conductas contrarias a la solidaridad y al cuidado de otras personas.

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Petro señaló que Jesús no puede ser usado para difundir odio

La reacción de Gustavo Petro retomó uno de los puntos centrales del sermón: la crítica a la instrumentalización de la religión.

El expresidente sostuvo que usar la figura de Jesús para justificar la violencia o la muerte de otros representa una deformación del mensaje cristiano.

En su publicación, Petro no mencionó a gobiernos, dirigentes políticos ni grupos específicos. Su mensaje se refirió de forma general a quienes apelan a la religión para “expandir el odio” y respaldar acciones contra “los hijos de las y los otros”.

La referencia a Palestina se produce en medio del debate internacional sobre la guerra en Gaza, tema sobre el cual Petro ha fijado posiciones públicas en repetidas oportunidades. El exmandatario ha cuestionado las operaciones militares de Israel y ha calificado como genocidio la situación de la población palestina.

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El sacerdote, por su parte, centró su mensaje en la responsabilidad individual de los creyentes frente a los discursos que reciben desde púlpitos, plataformas digitales o líderes religiosos. “Ojo con eso, porque lo están manipulando”, advirtió durante el sermón.

El sermón que compartió Petro se suma al mensaje del otro religioso en medio de una eucaristía que se llevó a cabo el domingo 13 de septiembre en la Catedral Inmaculada Concepción de Málaga (Santander), y que abrió un debate entre los usuarios en redes sociales - crédito @santanderteinforma/IG

El llamado fue a formar un pensamiento crítico desde la fe

El sacerdote citó una enseñanza atribuida a San Pablo para invitar a los asistentes a renovar la manera en que interpretan su fe.

“Transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios”, expresó el sacerdote.

A partir de esa idea, pidió a los creyentes no aceptar de manera automática cualquier mensaje pronunciado en nombre de Dios.

“Por eso un cristiano no puede ser ignorante, tiene que formarse y sobre todo formarse un pensamiento crítico”, declaró el cura a sus feligreses.

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En el video, el religioso cuestionó la aparición de “profetas” y “pastores falsos” que, según sus palabras, no conocen a Dios y conducen a los fieles hacia ideas ajenas a los principios cristianos.

También advirtió sobre la facilidad con la que algunas personas siguen esos discursos.

“No podemos aceptar todo como si fuera de Dios”, insistió. Para el sacerdote, la fe debe estar acompañada por la capacidad de discernir, examinar y cuestionar las ideas que se presentan como verdades religiosas.