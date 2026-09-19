Colombia

Distrito aseguró que “Bogotá no tendrá un nuevo racionamiento de agua” durante la sequía: “Al perro no lo capan dos veces”

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, explicó la Estrategia de Seguridad Hídrica que garantizaría el abastecimiento hídrico para los 10 millones de habitantes de la capital

El alcalde Carlos Fernando Galán y Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, dieron información sobre el nivel actual de los embalses de agua de la ciudad, desde la planta de tratamiento Tibitoc - crédito Alcaldía de Bogotá
El alcalde Carlos Fernando Galán y Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, avanzaron con una Estrategia de Seguridad para evitar el racionamiento en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
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La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), Natasha Avendaño, descartó un nuevo racionamiento de agua en la capital del país, pese a los efectos del fenómeno de El Niño y al inicio próximo de la temporada seca. Incluso, a pesar de las preocupaciones que ha generado el desabastecimiento hídrico en regiones aledañas a la ciudad.

Avendaño comunicó la decisión en una publicación en X y la desarrolló en una columna que publicó en el medio económico La República. Según explicó, la ciudad cuenta con reservas suficientes, en particular, por una mayor producción de la planta Tibitoc, así como con medidas de gestión que redujeron la presión sobre el sistema Chingaza.

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Por ende, la jefa de la empresa pública del Distrito sostuvo que la estrategia permitirá garantizar el suministro para más de 10 millones de personas en Bogotá y los municipios atendidos por el Acueducto.

Este es el mensaje de Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá - crédito @navendanog/X
Este es el mensaje de Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, sobre la gestión del agua por el fenómeno de El Niño - crédito @navendanog/X

“Les cuento cómo, gracias a nuestra Estrategia de Seguridad Hídrica, podremos garantizar el abastecimiento”, dijo la servidora.

Avendaño indicó que la llamada Estrategia de Seguridad Hídrica surgió después del racionamiento que afectó a la capital colombiana durante 2024 y parte de 2025.

El plan, según precisó, cuenta con siete pilares y fue desarrollado con organismos multilaterales, entidades financieras internacionales y dependencias del Distrito. Entre sus objetivos figura ampliar las alternativas de abastecimiento y preparar la operación ante los efectos del cambio climático.

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La experiencia del racionamiento llevó a la empresa a adoptar medidas preventivas frente a la llegada del fenómeno de El Niño. En ese sentido, señaló que la ciudad buscará evitar nuevas restricciones, aunque pidió mantener los hábitos de ahorro de agua ante eventuales condiciones climáticas extremas.

Natasha Avendaño, la gerente del Acueducto, especificó que se necesitan lluvias para mantener los embalses que abastecen a Bogotá - crédito Colprensa y Acueducto
Natasha Avendaño, la gerente del Acueducto, enfrentó la escasez hídrica de 2024 y 2025 - crédito Colprensa y Acueducto

Y como ‘al perro no lo capan dos veces’, por ningún motivo vamos a permitir que Bogotá vuelva a sufrir una medida que nos obligó a modificar nuestras rutinas y a reacondicionar la vida diaria, aunque también nos enseñó a convertir los buenos hábitos de consumo de agua en una forma de vida, porque el cambio climático es una realidad que no podemos evitar y que posiblemente nos obligará a adaptarnos a las diferentes condiciones extremas que se irán presentando en los próximos años”, escribió la gerente en el medio.

Chingaza supera el 95% de llenado, según el Acueducto

En su columna, Avendaño señaló que el sistema Chingaza se encuentra por encima del 95% de su capacidad, justo cuando el comportamiento hidrológico de ese sistema suele cambiar a partir del noveno mes del año, cuando históricamente disminuyen las afluencias.

Además, la gerente explicó que la temporada seca comenzaría en noviembre y se extendería hasta abril de 2027. “El agua que tenemos acumulada, la operación completa de Tibitoc y los buenos hábitos de consumo” permitirán mantener el servicio durante los próximos meses, planteó.

La optimización de Tibitoc reduce la dependencia del sistema Chingaza y mejora la resiliencia ante el cambio climático - crédito Eaab
La optimización de Tibitoc reduce la dependencia del sistema Chingaza y mejora la resiliencia ante el cambio climático - crédito Eaab

Como parte de la noticia positiva, la jefa de la Eaab atribuyó el escenario actual a la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y al incremento del caudal autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Con esa medida, la empresa comenzó a tratar un mayor volumen de agua del río Bogotá desde abril.

La funcionaria explicó que esa decisión permitió disminuir la demanda sobre Chingaza. También aseguró que, sin el aumento de la producción de Tibitoc, el nivel de ese sistema estaría cerca del 62% de llenado.

Avendaño afirmó que las proyecciones basadas en las afluencias previstas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) situaban a Chingaza en 83% sin ese refuerzo operativo. Según su versión, la empresa optó por no incorporar esa estimación en su planificación debido a riesgos para el abastecimiento.

Alcaldía de Bogotá aseguró que no habrá racionamiento de agua en 2026 - crédito @MSilvaoyano/X
Alcaldía de Bogotá aseguró que no habrá racionamiento de agua en 2026 - crédito @MSilvaoyano/X

El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se unió al mensaje de Natasha Avendaño y atribuyó las medidas a “la gestión responsable del agua por parte del alcalde @CarlosFGalan después de la última sequía nos ha permitido garantizarle a la gente que podremos pasar El Niño sin racionamiento”.

También comentó que “En Bogotá la mayoría de la gente ha puesto de su parte manteniendo un consumo responsable y la empresa de Acueducto de Bogotá se ha fortalecido”.

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