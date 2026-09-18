Colombia

Alejandra Omaña respondió las críticas del senador German Rodríguez por su pasado como actriz de cine para adultos: “No me avergüenzo de haber sido Amaranta Hank”

Omaña calificó a Rodríguez como el congresista más inculto del recinto en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa Jorge Mora

- crédito Canal Congreso
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Momentos de tensión se vivieron durante el debate de moción de censura en el Congreso de la República el miércoles 16 de septiembre de 2026, luego de que los senadores Germán Rodríguez (Defensores de la Patria) y Alejandra Omaña (Pacto Histórico) tuvieron un cruce de palabras debido a que el mayor retirado le recordó a la periodista su pasado en la industria porno.

“Aquí les voy a mostrar unas foticos para mostrar al país quiénes son los que más duro nos han dado en las diferentes comisiones, que más duro nos ha dado porque pareciera que aquí hubiesen dos bandos. Un bando de los que sí estamos contentos, que se están dando resultados operacionales y otro bando que de los que pareciera que les doliera que alias Calarcá sea el próximo, que Iván Mordisco sea el próximo”, inició Rodríguez, antes de mostar una serie de fotografías en la que aparecen varios congresistas del Pacto Histórico.

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“Aquí tengo una foto, este señor se llama alias Tornillo. Era un senador de las antiguas Farc. ¿Sí lo conocen? ¿Ustedes saben por qué le dicen alias Tornillo? Sí, pregúntenle a los niños, alias Tornillo", recordó el senador al mostrar a Omaña posando junto a Carlos Antonio Lozada (excongresista por Comúnes), conocido en su etapa en las Farc también como “Julián Gallo”.

“Y aquí está la senadora Alejandra Omaña, cuando en ese entonces era un artista que se llamaba Amaranta Hank”, agregó Rodríguez, que también compartió una imagen de María Fernanda Carrascal junto a Sandra Ramírez (exsenadora por Comúnes), llamada por la JEP para rendir versión libre por reclutamiento de menores y abuso sexual.

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La respuesta de Alejandra Omaña a Germán Rodríguez

La congresista pidió turno para ejercer la réplica luego de la intervención de Iván Cepeda, y le lanzó una pulla al senador Rodríguez al comienzo de su declaración.

“Senador, si se hiciera un consenso aquí en este Senado, de quién es el senador más inculto, quien no se ha leído nunca un libro, estaríamos seguros que es usted, senador”, afirmó Omaña.

Sobre la fotografía con Lozada, la congresista expuso que se tomó esa fotografía “con el senador Julián Gallo”, y aclaró: “Yo no me tomé una foto con un guerrillero, me tomé una foto con un firmante de paz que fue senador de la República. Así que recoja su vocabulario desenfrenado, irrespetuoso e injurioso”.

Sobre su pasado en la industria de cine para adultos, Omaña afirmó: “Usted (senador Rodríguez) trae aquí a colación el nombre que yo he utilizado dentro de la industria para adultos, Amaranta Hank. Senador, yo no tengo pena de haber sido Amaranta Hank. Tomé esa decisión de vida porque es la decisión a la que muchas mujeres recurren ante la falta de oportunidades, ante la desigualdad, ante la falta de acceso a educación gratuita o a empleo digno, que ha coartado la clase política en la que usted pretende entrar”.

Sin embargo, Omaña siguió lanzando más dardos y agregó: “Pero no lo aceptan porque son clasistas y usted no les da la talla de ninguna manera”.

Entre otros detalles, la congresista contó que “también tomé esa decisión porque quise y porque yo elijo sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad y soy una mujer libre. Y no le voy a permitir, senador, que hoy, ni nunca más adelante, intente usted cuestionar las decisiones sobre mi vida”.

Al final, Omaña sentenció sobre Rodríguez: “Tenga pantalones, tenga respeto y estudie, que usted está pasando acá como el loquito del Senado y nada más”.

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